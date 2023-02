Soha nem vett még ekkora bankot az OTP - Csányi Sándor is megszólalt

Jó néhány hónap csúszás után a szlovén versenyhatóság a múlt héten végül megadta a szükséges engedélyt ahhoz, hogy az OTP végrehajtsa története legnagyobb felvásárlását, és megvegye a második legnagyobb szlovén bankot, a Nova KBM-et. Az OTP ma bejelentette, hogy lezárta a szlovén bank megvásárlását.

Itt az OTP történetének legjelentősebb bankvásárlása

Az OTP Csoport ma jelentette be, hogy a szükséges szabályozói jóváhagyásokat követően lezárta a szlovén Nova KBM megvásárlását.

A vásárlás az OTP Csoport történetének legjelentősebb és legkomplexebb akvizíciója, amelynek eredményeként a Csoport a régió ötödik országában vált piacvezetővé.

A két szlovén leánybank - a Nova KBM és az SKB Bank - most induló integrációs folyamata a tervek szerint hozzávetőlegesen másfél évig tart majd.

A Nova KBM Szlovénia második legnagyobb bankja, 2022 szeptemberében az összes eszközállományt tekintve 20,7 százalékos piaci részesedéssel és 2022 végén több mint 1500 alkalmazottal. A lakossági és kisvállalkozói szolgáltatások mellett a banki szolgáltatások teljes skáláját nyújtja közép- és nagyvállalatoknak. A Nova KBM, amelynek nyereségessége a korábbi években folyamatosan javult, 2019-ben felvásárolta az Abankát, Szlovénia harmadik legnagyobb bankját. A két bank sikeres integrációja 2020 decemberében teljes mértékben lezárult.

Az OTP 2019 óta van jelen Szlovéniában, akkor az SKB Bank tulajdonosa lett, amelyet azóta integrált az OTP Csoportba. A magyar bankcsoport ma a Nova KBM Csoportot vásárolta meg az Apollo Global Management által menedzselt befektetési alapoktól (80%), valamint az EBRD-től (20%). A tranzakció zárásakor a Summit Leasing Slovenija lízingcég a Nova KBM Csoporttól az eladók, az Apollo Global Management és az EBRD tulajdonába került.

A tranzakció lezárásával a bankcsoport 30% körüli részesedést ért el, a betét- és hitelállomány alapján immár vezető pozíciót tölt be az országban.

Csányi Sándor is véleményt mondott

A Nova KBM az egyik leginnovatívabb bank a szlovén piacon, amely az OTP Csoport értékes és fontos tagjává vált. A sikeres tranzakciózárás nemcsak hosszú távú elköteleződésünket erősíti Szlovénia mellett, hanem azt is jelzi, hogy az OTP Csoport stabil, tőkeerős, kiemelkedő likviditással rendelkezik, és a menedzsment elkötelezett a regionális jelenlét erősítésében

– mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy az esemény nemcsak a szlovén bankcsoport fejlődésében fontos mérföldkő, hanem az OTP Csoport egészének életében is.

„A Nova KBM megvásárlása a Csoport történetének legjelentősebb akvizíciója, ezzel Szlovénia az ötödik ország, ahol piacvezetővé váltunk. Azért dolgozunk, hogy az SKB Bank és a Nova KBM jövőbeli összeolvadása a lakossági ügyfelek, a kis- és középvállalkozások számára egyaránt jelentős előnyökkel járjon, de a nagyvállalati ügyfelek és mindkét bank munkatársai is profitálni fognak az új, egyesült bank optimális nagyságából. Ez a kiváló minőségű és ár-érték arányú banki termékek és szolgáltatások további fejlesztését, a fiókok és az ATM-ek könnyebb elérhetőségét, valamint a digitális és innovációs képességek növekedését is jelenti. A Nova KBM továbbra is élvonalbeli szolgáltatásokat, szakértő és színvonalas kiszolgálást fog nyújtani ügyfeleinek. Az első változás, amit érzékelni fognak a fiókokban és az online felületeken, az a banklogó színének megváltozása, amely az OTP Csoport márkájának megfelelően zöldre változik”

– tette hozzá Csányi Sándor.

John Denhof, a Nova KBM vezérigazgatója elmondta: „Nagy várakozással állunk a Nova KBM és az SKB Bank tervezett összeolvadása előtt, és hisszük, hogy az integráció nyertesei az ügyfeleink és a munkavállalóink lesznek. A tranzakció lezárásával beérett az az elmúlt években elvégzett, példátlan átalakulással járó munka, amelyet az előző tulajdonosok, az Apollo Alapok és az EBRD támogatásával elvégeztünk. A bank vezetése nevében szeretném megköszönni az Apollónak és az EBRD-nek az elmúlt években tanúsított támogatást, figyelmet és iránymutatást, ami lehetővé tette a Nova KBM számára, hogy Szlovénia egyik vezető pénzügyi intézetévé válhasson. Az OTP Csoport széleskörű bankintegrációs tapasztalata nagy segítséget jelent majd a most következő időszakban, az SKB Bankkal együtt mindent megteszünk a zökkenőmentes integrációs folyamat érdekében, melynek mérföldköveiről mindkét bank ügyfeleit értesítjük majd.”

Anita Stojčevska, az SKB Bank vezérigazgatója kifejtette: „Az OTP Csoport tagjaként anyavállalatunk már bizonyította stratégiai szerepét és fejlesztési törekvéseit. Az SKB Bankot az elmúlt három évben már sikeresen integrálta az OTP Csoport, e téren szerzett tudásunkat és tapasztalatainkat örömmel osztjuk meg új kollégáinkkal. Az OTP Csoport és a Nova KBM integrációs tapasztalata mindannyiunknak segítséget jelent majd abban, hogy együtt sikeresen felépíthessük Szlovénia új vezető bankját. Az integráció időszaka alatt mi az SKB Banknál továbbra is erős és megbízható pénzügyi partnerek leszünk, ügyfeleink igényeire összpontosítva. Munkáltatóként lehetővé tesszük munkatársainknak, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket, és a csapatszellemet ösztönözzük. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egyesítsük a bankok legjobb gyakorlatait, és így egy közös sikertörténetet írhassunk.”

Michele Raba az Apollo Partnertől elmondta: „Az Apollo Alapok és az EBRD hat éven át voltak sikeres tulajdonosai a Nova KBM-nek, és mindannyian büszkék vagyunk arra, amit a Nova KBM csapatával közösen elértünk. Szeretném személyes és őszinte köszönetemet kifejezni a Nova KBM kiemelkedő vezetőségének, munkavállalóinak és felügyelőbizottságának kemény munkájukért és támogatásukért. Tulajdonlásunk időszaka alatt a Nova KBM egy nagymértékű átalakuláson ment keresztül, eközben elérte, sőt felülmúlta stratégiai céljait, sikeresen összeolvasztva és integrálva négy bankot, köztük az Abankát is. A Nova KBM fejlesztette a vállalati kultúráját és az ügyfélkiszolgálást, valamint egyszerűsítette a termékeit, amivel végül felkeltette egy kiváló stratégiai vevő érdeklődését. Ehhez az új, izgalmas utazáshoz sok sikert kívánunk a Nova KBM-nek és az OTP Csoportnak.”

Jön az integráció

A két bank integrációs folyamata a tervek szerint hozzávetőlegesen másfél évet vesz majd igénybe, ez alatt az idő alatt mindkét bank önállóan, saját márkanévvel működik majd.

A jövőbeni új, egyesített bank kiváló lehetőségeket nyújt majd az ügyfeleknek és a munkavállalóknak, addig is, nem sokkal a pénzügyi zárást követően, egy csaknem 450 ATM-ből álló kiterjedt hálózat válik elérhetővé mindkét bank ügyfelei számára Szlovénia-szerte, díjmentes bankkártyás készpénzfelvétellel.

Egymilliárd euró

Sem az eladók, sem a vevő nem közölte, hogy mekkora volt a vételár, de lapértesülések alapján a Nova KBM könyv szerinti értékének közelében alakulhatott, ez alapján pedig

közel egymilliárd eurót, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 390 milliárd forintot adhatott a szlovén bankért az OTP.

Csak hogy érzékeltessük a nagyságrendet, a 2014 óta megvett bankokéhoz képest egy nagyságrenddel nagyobb lehetett most a vételár.

Kis mínuszban az árfolyam

Mint ahogy a múlt heti bejelentésnél, úgy eddig ma sem reagált érdemben az OTP árfolyama a bejelentésre, jelenleg 1,2 százalék mínuszban áll, miközben a Mol 1,3, a Richter 1,5 százalékot esett.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images