Óriási az érdeklődés a kormány legújabb kedvezményes hitelei iránt, gyorsan elfogyhat a 700 milliárd

A magas piaci kamatkörnyezet miatt már most nagy az érdeklődés a hazai vállalatok részéről a kormány által február 1-jével meghirdetett kedvezményes Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram iránt. Nemcsak az exportőrök számára érhetők el a maximum 6%-os forinthitelkamatok és 3,5%-os euróhitelkamatok, hanem más cégek számára is, így jó esély van arra, hogy akár már a nyáron kimerül a program kerete. Tavaly 560 milliárd forintnyi hitelt folyósított az EXIM, a betervezett 700 milliárd forint új rekordot jelentene. Bár hitelgarancia nem társul a programhoz, a benne részt vevő kereskedelmi bankok aktív támogatása és lelkesedése most adottságnak vehető. Az EXIM és a Raiffeisen Bank illetékesei beszéltek nekünk a hitellehetőségről és a program kilátásairól.

Kisgergely Kornél, az EXIM vezérigazgatója (alábbi első képünkön) a Portfolio kérdésére elárulta: a 700 milliárd forintos keretösszeggel, 2023. február 1-je és 2023. december 15-e közötti időszakra meghirdetett hitelprogram két részre bontható:

egyrészt arra a 400 milliárd forintra, amely ténylegesen a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram hiteleit tartalmazza, és amelynek keretében a forinthiteleket fix 6%-os, az euróhiteleket fix 3,5%-os kamattal nyújthatják a bankok (zöldhitel esetében ez 5%, illetve 3%) az EXIM refinanszírozása segítségével,

hiteleit tartalmazza, és amelynek keretében a forinthiteleket fix 6%-os, az euróhiteleket fix 3,5%-os kamattal nyújthatják a bankok (zöldhitel esetében ez 5%, illetve 3%) az EXIM refinanszírozása segítségével, másrészt arra a 300 milliárd forintra, amelyet az EXIM az eddig is elérhető „hagyományos” hitelprogramjai („Jövő exportőrei” és „Export előfinanszírozó” hitelprogramok) keretében nyújt ugyancsak kedvező kamatokkal, de azok ügyletenként megállapított mértéke több tényező függvénye, ezért nehezen összevethető a Baross-hitelprogramok egységes kamatával, szintén refinanszírozás formájában.

A fentieken túl az EXIM közvetlen finanszírozást is végez elsősorban nagyobb infrastrukturális projektek (és ahogy a Vodafone felvásárlása esetében láthattuk, akár befektetési tranzakciók) esetében, ezeket említett programjai keretén kívül végzi. Illetve a kereskedelmi bankok által lefedni nem kívánt kockázatokra az EXIM maga is adhat közvetlen finanszírozást az új programok keretében is, de ennek inkább csak kiegészítő szerepet szánnak.

Az utóbbi időben a teljes magyar vállalati hitelpiachoz hasonlóan az EXIM is rekordszintű új kihelyezést ért el, tavaly mintegy 560 milliárd forintnyi új hitelt folyósítottak. A vezérigazgató várakozásai szerint a meghirdetett 700 milliárd forint jóval előbb elfogy december 15-énél, de ha nem így lenne, akkor is mintegy negyedével növelné idei kihelyezését az EXIM a tavalyihoz képest a refinanszírozási programok keretében. Folyamatosan vizsgálják a keretösszeg kihasználását, jelenleg azonban az a legfontosabb, hogy sikeresen induljanak meg az igénylések.

A hitelprogramok idei célja kettős:

egyrészt zökkenőmentessé tenni a forgóeszköz-finanszírozást és a lejáró hiteleik megújítását a kkv- és nagyvállalati ügyfélkör számára,

a kkv- és nagyvállalati ügyfélkör számára, másrészt – anticiklikus szemléletet követve - finanszírozási lehetőségeket nyújtani a nemzetgazdasági szintű beruházási ráta 25% felett tartásához ugyanezen ügyfélkörben.

A program keretében nem elvárás, hogy a hitelfelvevő exportőr legyen, még az erre vonatkozó jövőbeni elképzelések megléte sem.

300-400 MILLIÁRD FORINTNYI, DÖNTŐEN FORGÓESZKÖZ-JELLEGŰ HITEL JÁR LE A JEGYBANK 2020 TAVASZÁN, A JÁRVÁNYRA REAGÁLVA ELINDÍTOTT NHP HAJRÁ PROGRAMJÁBAN, ILLETVE AZ EXIM NEM SOKKAL EZT KÖVETŐEN ELINDÍTOTT KÁRENYHÍTŐ PROGRAMJÁBAN FELVETT HITELEK KÖZÜL.

Ezeket a hiteleket piaci körülmények között csak 20% körüli kamatozású hitellel tudnák megújítani bankok, ehhez képest jóval kisebb mértékű kamatemelkedéssel kell csak szembenézniük a cégeknek, ha az EXIM adta új lehetőségekkel élnek – hívta fel a figyelmünket a vezérigazgató. Jelentős szerepük lesz tehát idén az állami bank nyújtotta forrásoknak a kedvező kamatozású hitelek megújításában is.

Mint utaltunk rá, az igazi újdonságot idén a szűkebben értelmezett, 400 milliárd forintos Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram jelenti az EXIM-nél, amely február 1-jén indult el. Kisgergely Kornél elárulta: e programban beruházási, illetve forgóeszköz-finanszírozási célokra 150-150 milliárd forintot, a kifejezetten energiahatékonysági célú beruházásokra nyitva álló zöldhitelre 100 milliárd forintot allokáltak. Az utóbbi (Baross Zöld Beruházási Hitel) tulajdonképpen már január 1. óta elérhető Gyármentő Hitelprogram néven. A beruházási forrás lízing formájában is elérhető.

A hitelezési aktivitás fokozása érdekében az EXIM-nél 2022 végén 100 milliárd forintos tőkeemelés is történt, az idei kamatkedvezmények biztosításához pedig egy év alatt szintén 100 milliárd forint körüli kamatkiegyenlítést kap a bank a kormánytól. Utóbbinak köszönhető a piacinál kedvezőbb kamatozás. Mint a vezérigazgatótól megtudtuk, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban a kereskedelmi bankok és lízingcégek 2,5 százalékpontos marzsot realizálhatnak.

A felvehető hitelösszeg forgóeszközcél esetén 4 milliárd, beruházási cél esetén 6 milliárd forint a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban. A kettő nem kombinálható korlátlanul, ugyanis e hitelekre az EU háború és a szankciók következményei, illetve az energiaválság miatt bevezetett veszélyhelyzeti támogatási feltételei vonatkoznak, és ezek felső korlátot szabnak az állami támogatástartalomnak.

Nincs viszont minimális összege a felvehető hitelnek, ennek ellenére a 6%-os forint hitelkamat nem szívja el a kis- és középvállalkozásokat a másik, szintén nagyon kedvező állami programtól, a KAVOSZ által koordinált Széchenyi Kártya MAX Plusztól a lehetőségeket, utóbbi program hiteltermékei ugyanis egy fokkal még kedvezőbb, 5%-os forintkamattal futnak 2022. december 23-a óta. Az EXIM termékei ugyanakkor azon természetes fedezettel (exportbevétellel) rendelkező cégek számára is jó választást jelentenek, akik a kedvezőbb kamatozás miatt devizában vennének fel hitelt – emelte ki egy fontos előnyt Kisgergely Kornél.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram paraméterei 2023. február 1-jétől Forgóeszközhitel Beruházási hitel Zöld beruházási hitel Felhasználási cél likviditási hiány csökkentésére, forgóeszközök finanszírozására megkezdett vagy új beruházásokra, gépek, berendezések, felszerelések, vásárlására, lízing formájában is megkezdett vagy új energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházásokra, az energiaberuházás kiegészítő elemeként technológiai korszerűsítés is finanszírozható Kamat max. 6% forinthitelre, max. 3,5% euróhitelre max. 6% forinthitelre, max. 3,5% euróhitelre max. 5% forinthitelre, max. 3% euróhitelre Futamidő akár 3 év, rulírozó formában is akár 8 év; akár 1,5 év rendelkezésre tartási és 2 év türelmi idővel akár 10 év; akár 1,5 év rendelkezésre tartási és 2 év türelmi idővel Törlesztés választható: 1, 3 vagy 6 havonta választható: 1, 3 vagy 6 havonta választható: 1, 3 vagy 6 havonta Forrás: exim.hu, Portfolio

Mit mond egy kereskedelmi bank?

A kereskedelmi bankok közül hosszú évek óta a Raiffeisen Bank az EXIM legnagyobb partnere, évről évre ők rendelkeznek a legnagyobb finanszírozási volumennel az EXIM programjaiban. Csorba Zoltán, a bank ügyvezető igazgatója (alábbi képünkön) kérdésünkre emlékeztetett: a tavalyi évben fokozatosan megszűntek a járvány idején bevezetett kedvezményes programok és ősszel az állami bank refinanszírozási programjait felfüggesztették, ugyanis a hazai költségvetésben rögzített kamatkiegyenlítési keret kimerült. Éppen ezért nagy reménnyel tölti el a vállalati hitelpiac szereplőit, hogy 2023. február 1-jével viszont elindult a Baross Gábor Újraiparosítási Program, miközben az EXIM hagyományos programjai is újból elérhetővé váltak.

Az emelkedő piaci kamatok ellenére a 2022-es év a hazai vállalati hitelpiac történetének talán legerősebb éve volt, legalábbis a Raiffeisen Bank megdöntötte minden korábbi hitelkihelyezési rekordját. A támogatott programok újbóli elérhetővé tétele jelentős fegyvertény abban az időszakban, amikor a recessziós kilátások miatt létérdekké vált a vállalatok hitelellátottságának a fenntartása, a piaci forintkamatok 18-20% körüli szintje ezt viszont állami támogatás hiányában csaknem ellehetetlenítené. Így ha nem is számíthat arra a bankszektor, hogy sikerül megismételnie a vállalati hitelpiacon a tavalyi kihelyezési volumeneket, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Programja és az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Programja segítségével valószínűleg el tudja kerülni a hitelezés drasztikus visszaesését. Csorba Zoltán szerint előrelépést jelent az is, hogy a kétféle hitelprogram ezúttal azonos minisztérium, a GFM alá tartozik, így sikerült jól összehangolni őket, figyelve arra, hogy ne kannibalizálják egymást.

Az új hitelprogram az EU TCF nevű keretrendszere alapján fut, és az igénybe vevő vállalatoknak igazolniuk kell, hogy jogosultak e jogcím alapján a hitelfelvételre. A meghatározás szerint

az előző évi energiaköltségük 50%-áig, illetve az előző 3 év átlagos éves árbevételének a 15%-áig, de maximum a következő 12 hónap (KKV) ill. 6 hónap (nagyvállalat) likviditási szükségletéig jogosultak

a cégek a hitelfelvételre a programban, miközben a programból ab ovo kizárt cégek köre marginálisnak tekinthető. Azt tehát, hogy egy cég az EXIM Baross Gábor új hitelprogramjából vagy másfajta árazással (egyfajta árazási mátrix alapján igénybevehető) a hagyományos hitelprogramjaiból vesz-e fel fix kamaton nyújtott kamattámogatott hitelt, elsősorban az új hitelprogram igénybe vehető hitelméretre vonatkozó kritériumrendszere határozza meg.

Beszélgetésünk során Csorba Zoltán elégedetten nyilatkozott a Baross Gábor Újraiparosítási Program paramétereiről, úgy vélte, a bankok számára is kellő ösztönzést jelent a 2,5 százalékos banki marzs lehetősége, szemben az előzetes tárgyalások során az állami fél által javasolt kisebb százalékos mértékkel. Az EU-s előírásokon túlmutató hitelkockázati feltételeket sem az EXIM határozza meg, ezek alkalmazása a hitelkockázatokat viselő kereskedelmi bankokra van bízva, csakúgy, mint a piaci kamatozású hitelek esetében.

Lényegégben csak egy szempontból van hiányérzete a szakembernek: ez a garancia. Miközben a Széchenyi Kártya programjaihoz automatikusan 80%-os garancia társul, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban ez nincs így. A szigorodó felügyeleti előírások miatt a bankoknál a tőke és a vállalható kockázatokkal súlyozott eszközérték (RWA) mértéke jelent korlátot a hitelezésben, márpedig egy állami garanciaprogram csökkenthetné az ügyletek tőkeigényét, nagyobb hitelezési mozgásteret biztosítva a bankoknak. Számos európai országban van példa a kkv-méretnél nagyobb vállalatok hitelfelvételének állami hátterű garantálására is, amellyel nemcsak a bankok kockázatát, de az érintett hitelek tőkeigényét is csökkenteni tudják. A külső garantőrök bevonása jelentős előrelépés lenne a bankok számára nálunk is.

Az Európai Unió ugyan meghirdetett a következő 7 éves ciklusra egy garanciaprogramot: az Európai Beruházási Bank (EIB), illetve Európai Beruházási Alap (EIF) révén akár 3000 fő alkalmazottig, illetve (az EIB esetében) akár 50 millió euró hitelösszegig EU-s garanciát is bevonhatnának a bankok, lefedve a hazai hitelfelvevő vállalati réteg nagy részét. Egy probléma van ezzel: a program felülvizsgálat alatt van, és a tervezett keretek várhatóan csökkentésre kerülnek. Remélik a bankok, hogy kedvező feltételekkel hamarosan ismét elérhető lesz.

A Raiffeisen jelenleg is gyűjti az ügyfélkörében az EXIM hiteleire vonatkozó igényeket a regionális hálózatában, és már most olyan nagyságrendű igénnyel néz szembe, hogy csak ennél az egy banknál elvinnék a cégek a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretösszegének közel a felét – mondta az ügyvezető igazgató. Csorba Zoltán várakozásai szerint a teljes, 700 milliárd forintos idei EXIM-keretösszeg akár nyár végére kimerülhet.

A kereslet nagy része a meglévő forgóeszközhitelek megújítására vonatkozik, de teljesen új hitelfelvételre vonatkozó igénnyel is szép számmal találkoznak. A piac jelenlegi állapotára jellemző, hogy a beruházásokkal inkább kivárnak, és a magas infláció által felerősített készletfinanszírozási igény miatt elsősorban forgóeszköz-finanszírozási igénnyel keresik meg a bankokat a vállalkozások. Várható tehát, hogy (legalábbis az ügyeletek számosságát tekintve) az EXIM programjaiban is elsősorban erre lesz kereslet, ugyanakkor az energiahatékonysági beruházások szükségessége és aktualitása miatt a zöldhitelek iránt is élénk az érdeklődés. A magas forintkamatok következtében elmozdulás látható a devizahitelek irányába is a vállalati hitelezésben, ezek azonban csak az exportra termelő, devizabevétellel rendelkező vállalatok számára ajánlhatók. Az EXIM forinttermékének 6%-os kamatlába már nem jelent akkora hátrányt a 3,5%-os eurókamathoz képest, hogy az ügyfeleknek az akár jelentősebb árfolyamkockázatot tartalmazó devizahitelt lenne érdemes választaniuk.

Címlapkép: Getty Images