Szépen csillognak az Erste számai, jöhet az osztalék

A Reuters 480 millió eurós elemzői konszenzusát meghaladó, 518 millió eurós nyereséggel zárta a negyedik negyedévet az Erste Group. Sokat segített a kamatkörnyezet emelkedése a banknak, miközben a hitelkereslet sem omlott össze, és a hitelportfólió minősége is kiváló maradt. Az osztrák bankcsoport tavalyi profitjának a 6%-át (125 millió euró) hozta a magyar leánybank. A menedzsment pozitív üzenetek sorát fogalmazta meg, és részvényenként 1,9 eurós osztalék kifizetését javasolja a májusi éves közgyűlésnek.

Számos pozitív üzenettel szolgált a bank kedd reggeli gyorsjlentése:

Az ügyfélhitelek állománya 12 százalékkal , 202 milliárd euróra nőtt tavaly,

, 202 milliárd euróra nőtt tavaly, A gazdasági kihívások ellenére történelmi, 2,0 százalékos mélyponton az NPL-ráta

A működési eredmény 16,3 százalékkal , 4 milliárd euróra nőtt tavaly

, 4 milliárd euróra nőtt tavaly Stabilak a bank szerint a pénzügyi kilátások, mivel a régió rugalmasnak bizonyult.

A bankcsoport

nyeresége 2022-ben 2,16 milliárd euró volt az egy évvel korábbi 1,92 milliárd euró után (+12,5%),

ezen belül a negyedik negyedév 518 millió eurót hozott az egy évvel korábbi 472 millió euró után (+9,7%).

A bank működési eredménye 16,3 százalékkal, 4 milliárd euróra nőtt 2022-ben, köszönhetően elsősorban a bevételeknek:

a nettó kamatbevétel 19,6 százalékkal , 5,95 milliárd euróra nőtt, köszönhetően az Erste Csoport minden elsődleges piacán bekövetkezett kamatemeléseknek és a hitelállományok jelentős bővülésének,

, 5,95 milliárd euróra nőtt, köszönhetően az Erste Csoport minden elsődleges piacán bekövetkezett kamatemeléseknek és a hitelállományok jelentős bővülésének, a nettó díj- és jutalékbevétel 6,5 százalékkal 2,45 milliárd euróra emelkedett, amiben kiemelt szerepe volt a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelési terület jelentős növekedésének,

2,45 milliárd euróra emelkedett, amiben kiemelt szerepe volt a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelési terület jelentős növekedésének, a költség/bevétel ráta 53,4 százalékra javult, mivel a működési bevételek növekedése meghaladta a működési költségekét.

A ráfordítások sem szálltak el a bankcsoportnál, de a magyar adóterhelés kiugrónak számít:

az általános igazgatási költségek 4574,9 millió euróra emelkedtek ( +6,2% ),

4574,9 millió euróra emelkedtek ( ), a személyi jellegű ráfordítások 2668,0 millió euróra nőttek ( +3,5% ) az egyéb igazgatási költségek pedig 1356,2 millió euróra (+14,9%, 1180,3 millió euróról),

2668,0 millió euróra nőttek ( ) az egyéb igazgatási költségek pedig 1356,2 millió euróra (+14,9%, 1180,3 millió euróról), tavaly a kockázati költségek 299,5 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 15 bázispontot tettek ki az előző évi 9 bázispont után, a hitelezési veszteségekre Horvátország kivételével minden elsődleges piacon nettó céltartalékot kellett képezni, de nem a hitelportfólió minőségének tényleges romlása , hanem a legfrissebb makroszcenáriókon (forward looking indicators – FLIs) alapuló frissített hitelkockázati paraméterek, valamint a ciklikus és energiaintenzív iparágak esetében bevezetett kockázati puffer miatt, december végén a válságokkal kapcsolatos általános céltartalékok állománya 928 millió eurót tett ki,

299,5 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 15 bázispontot tettek ki az előző évi 9 bázispont után, a hitelezési veszteségekre Horvátország kivételével minden elsődleges piacon nettó céltartalékot kellett képezni, de , hanem a legfrissebb makroszcenáriókon (forward looking indicators – FLIs) alapuló frissített hitelkockázati paraméterek, valamint a ciklikus és energiaintenzív iparágak esetében bevezetett kockázati puffer miatt, december végén a válságokkal kapcsolatos általános céltartalékok állománya 928 millió eurót tett ki, a nem teljesítő hitelek aránya ( NPL-ráta) történelmi 2,0 százalékos mélypontra javult a bankcsoportnál, az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) pedig magas, 94,6 százalék volt.

mélypontra javult a bankcsoportnál, az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) pedig magas, 94,6 százalék volt. Két elsődleges piacon kell bankadót fizetnie az Erstének, összesen 187,1 millió eurót. Ebből Magyarországon 124,1 millió eurót kellett befizetni, az új „extraprofitadó” 49,9 millió eurót tett ki. Ausztriában a bankadó 63,0 millió euróra rúgott.

Az egyes piacok közül továbbra is Csehország és Ausztria a legmeghatározóbb az Ersténél, a magyar leánybank az osztrák bankcsoport tavalyi profitjának a 6%-át (125 millió euró) hozta.

A bankcsoport mérlegfőösszege tavaly 5,4%-kal 323,9 milliárd euróra nőtt, az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések (nettó) állománya 12,1%-kal 202,1 milliárd euróra emelkedett. Az ügyfélbetétek állománya - a legnagyobb mértékben Ausztriában és Csehországban – 6,4%-kal, 224,0 milliárd euróra nőtt, a hitel/betét ráta tavaly 85,6%-ról 90,2%-ra emelkedett. Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1) 14,2 százalék volt, a teljes tőkeráta pedig 18,2 százalék 2022 végén.

Az Erste Csoport megerősítette 2023-as pénzügyi előrejelzését is, amely a hitelállomány folytatódó, 5 százalék körüli növekedését és a nettó nyereség mintegy 10 százalékos bővülését tartalmazza.

A bankcsoport a 2022-es pénzügyi évben részvényenként 1,90 eurós osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek a májusi éves közgyűlésén.

„Közép-Kelet-Európa gazdaságai a vártnál ellenállóbbnak bizonyultak az elmúlt évben: a szörnyű ukrajnai háború okozta kihívások ellenére stabil GDP-növekedést produkáltak. A világ nagy részéhez hasonlóan a kelet-közép-európai régió a gazdasági növekedés meredek esésével néz szembe az idén. De nem számítunk arra, hogy a régió recesszióba süllyed, bízunk abban, hogy növekedési sztori töretlen marad. Ez a bizalom tükröződik a most megerősített stabil pénzügyi előrejelzésünkben is, amely biztos hitelnövekedési célt tartalmaz. Továbbra is támogatni fogjuk régiónk minden lakosát és gazdaságát a pénzügyi jólét megteremtésében, mind hitelezési gyakorlatunkkal, mind az ügyfélközpontú innováció iránti elkötelezettségünkkel” – hangsúlyozta Willi Cernko, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

„Valamennyi piacunkra és szegmensünkre kiterjedő nagyon erős hitelnövekedés, valamint a kedvező kamatkörnyezet támogatta a nettó kamatbevétel emelkedését, ami a 2022-ben elért erős működési teljesítményünk fő hajtóereje. A pozitív bevételi lendület előnyein túlmenően működési költségeinket a tavalyi jelentős inflációs nyomás ellenére is visszafogtuk” – mondta Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója.