Működésben a nagy magyar pénzszivattyú: mindenki nyakig benne van, most az MNB lépett oda

Drága mulatság a szigorú monetáris politika üzemeltetése egy jegybank számára, de a magas kamatok mellett olcsóbb adminisztratív eszközök is a rendelkezésére állnak, hogy az infláció elleni fegyverként használja a bankokat. Ebben láthatta meg a fantáziát az MNB vezetése a kereskedelmi bankok kötelező tartalékának legújabb változtatásaival . A monetáris politikai felszín alatt nem más ez, mint egy újabb, százmilliárd forintos nagyságrendű transzfer az MNB, a bankok, az állam és a lakosság közötti körkörös pénzáramlásban egy zárolásszerű lépéssel, ezúttal a bankok kárára, a jegybank javára, nem véletlenül tiltakozott ma a bankszövetség

Mi folyik itt Magyarországon?

Hogy lássuk, milyen pénzszivattyúról vagy körkörös pénzáramlásról beszélünk az MNB, a bankok, az állam és a lakosság között, nézzük ennek fontosabb elemeit a közelmúltból! Az első pontot leszámítva ezek olyan változások voltak, amelyek valamilyen irányban eltérítették a szereplők viszonyát a normál gazdasági és monetáris ciklusok által indokolttól:

2021 júniusa és 2022 októbere között az MNB sok lépésben kamatot emelt , és átalakította monetáris politikai eszköztárát, melynek legfontosabb eleme ma a 18%-os kamatozású egynapos betét és a 13%-os kamatozású kötelező tartalék (előbbi az irányadó, utóbbi az alapkamat) - ez eredményszempontból egy évi ezermilliárdos nagyságrendű, ma is működő transzfer t jelent a jegybanktól a kereskedelmi bankok felé annak érdekében, hogy az inflációt fűtő hitelezés és állampapír-befektetés helyett a jegybanknál tartsák a likviditásukat, így véve ki a részüket az infláció megfékezéséből. A hitelkamatok emelkedése miatt ez egy ügyfelektől a bankok felé irányuló transzfert is beindított (különösen addig, amíg ez nem jelenik meg a hitelkereslet drasztikus csökkenésében és a hitelállomány visszaesésében is, amitől összességében még távol van a hitelpiac),

2021 végén és 2022 elején sokan felrótták a bankoknak, hogy nem érvényesítik a magas kamatkörnyezetet a betéteseik felé, akkoriban még egy kamatpadló (minimális betéti kamatszint) bevezetésének a lehetősége is felmerült, de végül kétféle, még kevésbé piaci szemléletű megoldás született a képződő banki „extraprofit” elvonására: először 2022 januárjától a kamatstop kormányzati bevezetése, majd 2022 novemberi kiterjesztése , amely a meglévő hitelek oldalán jelent évi most már 200 milliárd forintot megközelítő transzfert a bankoktól az ügyfelek felé, 2022 júliusától pedig a banki „extraprofitadó” , amely a kiszélesedett banki kamatmarzs 10%-át (tavaly), illetve 8%-át (idén) csatornázza át az állami költségvetésbe évi mintegy 250 milliárd forint összegben (néhány kisebb banki bevételtétel megadóztatásával együtt),

A lakosság tehát nem kapja meg a kamatkörnyezet által indokolt betéti kamatot, de visszakapja ennek egy részét a kamatstop formájában. Az államnak is sokba kerül a szigorú monetáris politika (na és persze a korábbi óriási kiköltekezés utáni korrekció), de elvonja ennek egy részét a bankoktól az extraprofitadó formájában. Az MNB sem boldog a magas kamatok miatt, ezért igyekszik a legkülönbözőbb monetáris politikai eszközökkel fékezni az inflációt,

ami viszont most szintén egy banki elvonás képében jelentkezik. A szereplők egymás közötti egyenlege folyamatosan változik, nem csupán a piaci folyamatok, interakciók folyamatai során, hanem a gazdaságpolitika lépései miatt is – az utóbbi időben egyre gyakrabban.

Szinte lehetetlen a fentieket egyetlen ábrán bemutatni, ezért csak a bankok nettó kamatbevételeinek a változását mutatjuk be az alábbin, aminek van jelentősége a banki eredményhatások mérlegelése során is. Döntően a szigorúbb monetáris politika nyomán megemelkedett kamatkörnyezetnek (és csak kisebb mértékben a hitelállomány növekedésének) köszönhető, hogy a bankszektor tavaly a még az utolsó nagy jegybanki szigorítás előtt, a harmadik negyedévben (erre áll rendelkezésre a legfrissebb adat) – 472 milliárd forintos kamateredményt ért el, szemben a monetáris szigorítási ciklust megelőző, két évvel korábbi 223 milliárddal. Évesítve ez nagyjából 1000 milliárdos bevételnövekedést jelent a bankszektornak (ebből kerül levonásra a nagyjából évi 200 milliárdos kamatstop és a 250 milliárdos „extraprofitadó”), aminek a töredéke az, ami most a kötelező tartalék átalakításával negatív eredményhatásként várhatóan jelentkezni fog náluk (mértékét lásd alább).

Minek nevezzelek?

A kötelező tartalék megemelése a szabad banki likviditás egy részének lekötését jelenti. A likviditásszűkítés értelmében egyértelműen héja szemléletű intézkedés. A rá megfizetett átlagkamat azonban a valós alternatívájához, a 18%-os egynapos betéthez képest alig a fele (0,75 x 13% + 0,25 x 0% = 9,75%), a banki eredmény szempontjából tehát negatív hatású. Sok mindennek nevezhetnék, és sok mindenhez hasonlíthatnánk ezt a lépést, mindenkinek a saját ízlésére bízzuk, melyiket választja:

a bankrendszeri likviditás egy részének durva zárolása határozatlan időre,

határozatlan időre, a banki likviditás egy részének átalakítása egy olyan eszközzé, amely a készpénzhez (vagy a majdani digitális jegybankpénzhez) hasonlít : egy olyan jegybanki forrás, amelyre nem fizet kamatot az MNB,

(vagy a majdani digitális jegybankpénzhez) : egy olyan jegybanki forrás, amelyre nem fizet kamatot az MNB, szabad likviditás elszívása az állampapír- és hitelpiac felől: ebben az értelemben megfelel a monetáris politikai szigornak,

az állampapír- és hitelpiac felől: ebben az értelemben megfelel a monetáris politikai szigornak, visszavétel a kamatemelésekből: bár a likviditást szűkíti, eredmény szempontjából elvonás, transzfer a bankszektortól,

bár a likviditást szűkíti, eredmény szempontjából elvonás, transzfer a bankszektortól, újabb bankadó: bár nem a központi költségvetés, de egy állami szereplő érvényesíti, ezért akár így is értelmezhető.

A jegybank azzal indokolta a 2,5%-os „nem kamatozó rész bevezetését”, hogy

a bankszektor likviditása autonóm módon dinamikusan emelkedik, és a jegybank célja, hogy a likviditásnövekmény hatását előremutató jelleggel tompítsa, a likviditási kondíciókat szigorúan tartsa.

Mennyi az annyi?

Egymás után két lényegi lépésről beszélhetünk:

a kötelező tartalékráta januárban bejelentett, 5%-ról 10%-ra való megemelése azt jelenti, hogy ebben a formában a bankoknak április 1-jétől nem 2000 milliárd, hanem minimum 4000 milliárd forint körüli összeget kell a jegybanknál tartaniuk összesen mintegy 12 000 milliárd forintos likviditásukból. A 13%-os alapkamat mellett erre évi 520 milliárd forint kamatot kell fizetne a jegybank, míg ha a 2000 milliárd forintos növekmény a 18%-os kamatozású egynapos betétben maradhatna, ez 100 milliárd forinttal több, 620 milliárd forint lenne ,

a januárban és a héten bejelentett intézkedésnek mintegy minimum 230 milliárd forintos évesített eredményhatása lehet a bankszektorra.

A tényleges 2023-as naptári évi hatás minden más változatlansága mellett ennek a háromnegyede, 170 milliárd forint lehet (hiszen az első negyedévet nem érintik a változások), amit a tartalékköteles források növekedése felfelé, a kamatszint várható csökkenése (elsőként a 18%-os, majd a 13%-os ráta esetében) viszont lefelé módosíthat.

A kötelező tartalék fölött a választható tartalék rendszere is létezik, a bankok többet is tarthatnak a jegybanki tartalékszámlán: összesen 11, 12, 13, 14 vagy 15 százalékos tartalékolás közül választhatnak, ezekre a jegybank az egynapos betét 18%-os kamatát fizeti. Mivel azonban az egynapos betét eddig is a bankok rendelkezésére állt, és az erre vonatkozó gyorstendereken a jegybank el szokta fogadni a bankok gyakorlatilag bármilyen összegű ajánlatát, ezért nagyon úgy tűnik, hogy ennek az intézkedésnek nem lesz igazi eredményhatása a kereskedelmi bankokra. Évesített összeget vizsgálva

egyik napról a másikra tehát januárban 100, majd ezen a héten mintegy 130 milliárd forintnyi mínusszal szembesítette a bankszektort az MNB,

amit ha kompenzálni szeretne, mintegy 230 / 0,18 = 1278 milliárd forint 18%-os kamatozású instrumentumban elhelyezett többletlikviditással tudna kompenzálni. Ez lehet a választható tartalék vagy szimplán az egynapos betét is. Mivel a kamatcsökkenés az év későbbi részében nagy valószínűséggel elindul (és erőteljesebb lesz a tartalékköteles források állománynövekedésénél), ez a kompenzációs igény várhatóan azért kisebb lesz ennél.

Összegzés

A kötelező tartalékráta megemelésével és az arra fizetett kamat átalakításával a jegybank úgy szűkíti a bankok likviditását, hogy az ne kerüljön számára többe: a kötelező tartalék likviditáslekötő szerepének növelésével és a negyedét jelentő kamatmentes rész bevezetésével nemcsak a szűkebben vett pénzügyi értelemben, hanem adminisztratív módon is menedzseli a bankszektor likviditását. Ezt természetesen legitim módon teszi, ugyanakkor a bankok eredményességére gyakorolt hatása és a lépés piaci megítélése szempontjából minimum ellentmondásos, de inkább negatív a döntés a bankok felől nézve.

A jegybank lépéseit mindazonáltal nem önmagában és egyetlen szereplő nézpontjából, hanem a cikkünk elején összefoglalt szövevényes előzmények és viszonyok fényében érdemes vizsgálni. A monetáris politika folyamatosan ingadozik a szigorítás és a lazítás különböző minőségi és mennyiségi árnyalatai között, miközben a szereplők jövedelmezősége és egymás közötti pénzáramlásai szempontjából egy körkörös transzferről beszélünk. A „ceteris paribus” nem realitás ebben a képletben, a monetáris és a fiskális politika, valamint a pénzügypolitikai szabályozás érintettjeinek az egyenlege folyamatosan változik. A kamatstop és az „extraprofitadó” tavalyi bevezetéséhez hasonló módon most éppen a bankok kárára.

Címlapkép: Getty Images