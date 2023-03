Az megvan, hogy az OTP akkora, mint a második legnagyobb svájci bank?

Az elmúlt napokban megrendült a befektetői bizalom a második legnagyobb svájci bankban, a Credit Suisse-ben (CS), az árfolyam nagyot esett, ezzel pedig egy rövid pillanatra kisebb lett a bank kapitalizációja, mint az OTP piaci értéke. Ettől még a svájci bank szinte minden paraméterében (na jó, a profitban nem) nagyobb, mint a magyar bankcsoport, csak éppen a tőkepiacon ez nem tükröződik.

Az elmúlt napokban a befektetők célkeresztjébe került a UBS után a második legnagyobb svájci bank, a Credit Suisse, miután a bank likviditási és tőkehelyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt nyomás alá kerültek a vállalat részvényei. A Credit Suisse elmúlt évtizede tele volt botrányokkal, többek között kötelességszegés, szankciók megsértése, pénzmosás és adócsalás volt a vád a bankkal szemben, amely komoly átstrukturáláson megy keresztül, ennek eredményeként jelentősen zsugorodott a bank mérlegfőösszege az elmúlt években, és jelentős betétkivonás is történt a banknál.

A hét elején a Credit Suisse arról számolt be, hogy a vezetők "lényeges gyengeségeket" állapítottak meg a bank pénzügyi beszámolással kapcsolatos belső ellenőrzésében a tavalyi év végén. Ez újabb kétségeket ébresztett a bank azon képességével kapcsolatban, hogy képes-e átvészelni a most formálódó pénzügyi válságot. Tegnap a CS részvényárfolyamának esése azután gyorsult be, hogy a svájci bank legnagyobb tulajdonosa, a Saudi National Bank azt nyilatkozta, hogy nem nyújtanak újabb finanszírozást a Credit Suisse-nek, és itt szabályozói korlátokra hivatkoztak, ugyanis nem növelhetik tovább részesedésüket a CS-ben.

A Credit Suisse grafikonja így néz ki, nem túl szép:

Tegnap nap végén már csak 1,7 svájci frank volt a CS árfolyama, azzal számolva a bank piaci kapitalizációja euróban kifejezve már kevesebb, mint 7 milliárd volt, sőt, napon belül lejjebb is állt az árfolyam, amivel a svájci óriásbank piaci értéke már alacsonyabb volt, mint az OTP kapitalizációja.

A nap ábráján az OTP és a Credit Suisse piaci értékének alakulását ábrázoltuk. Első ránézésre a legnagyobb különbség 2007-ben lehetett, de az ábra alsó részéről az is leolvasható, hogy a 2009-es nagy pánikban közel 17-szer nagyobb volt a svájci bank piaci értéke, mint a magyaré. Tegnap viszont összeért a kettő, és mivel a magyar tőzsdén nem volt kereskedés, a CS árfolyama viszont zuhant, nap közben a CS már kevesebbet ért, mint az OTP. Ma újra fordult a helyzet, ugyanis a svájci jegybank mentőövének hírére a Credit Suisse árfolyama felpattant, az OTP árfolyama viszont esik.

Eközben persze szinte minden paraméter alapján jóval nagyobb a svájci bank:

a mostani devizaárfolyamokkal számolva az OTP mérlegfőösszege 83, a CS-é 542 milliárd euró, vagyis itt 6,5-ös a szorzó,

a nettó hitelállomány 47 és 270 milliárd euró, vagyis a svájci bank 5,7-szer nagyobb,

a saját tőke 8 illetve 46 milliárd euró, a svájci banké 5,5-ször nagyobb,

a tavalyi összes bevétel 4 illetve 15 milliárd euró, vagyis közel négyszer annyi bevétele van a Credit Suisse-nek,

az alkalmazottak számában azonban nem ilyen nagy a különbség, az OTP Csoportnál tavaly év végén közel 36 ezren dolgoztak, a svájci banknál 50,5 ezren, vagyis itt csak másfeles a szorzó.

A teljes képhez az is hozzá tartozik (és nyilván ezt is árazzák a befektetők), hogy a Credit Suisse zsinórban 5 negyedéve veszteséges, 2021-ben és 2022-ben is negatív volt a profit, miközben az OTP-nél az is ritka, ha egy-egy negyedévben veszteséges.

Címlapkép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images