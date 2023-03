Nekiestek a legnagyobb német banknak: újabb nagyhallal folytatódik a bankválság?

Hitelezés 2023 Hasonló témák lesznek terítéken a Portfolio május 4-ei Hitelezés 2023 konferenciáján, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A 2010-es évek botránybankja

Hogyhogy csak a nyolcadik? – tehetik fel a kérdést azok, akik nem követték az elmúlt évtized fejleményeit, mert bizony a Deutsche Bank számára nem volt fáklyásmenet az elmúlt tíz év. Európa legnagyobb gazdaságának a legnagyobb bankja valóban csak a nyolcadik az európai bankok eszközállomány szerinti rangsorában, ami annak egyik eredménye, hogy

hiába dübörgött a német gazdaság, a bankrendszere hosszú évekig a leggyengébben teljesített a nagy európai gazdaságok közül, amihez jól beazonosítható emberi hibák sorozata vezetett.

Nem véletlen, hogy a Deutsche Bankot pécézte ki magának a piac, hiszen beégett a befektetők fejébe az a hasonlóság, ami a Credit Suisse és a Deutsche Bank között fennállt. Messziről nézve mintha a svájci bank botrányait sorolnánk, amikor a német bankról leírjuk, hogy

1999 és 2017 között összesen 1300 milliárd dollárnyi kétes, többségében pénzmosásgyanús tranzakció folyt át a bankon az amerikai pénzügyminisztérium ún. FinCEN-dokumentumai szerint,

folyt át a bankon az amerikai pénzügyminisztérium ún. FinCEN-dokumentumai szerint, 2008 és 2016 között összesen 9 milliárd dollárnyi büntetést kellett kifizetnie a banknak a legkülönfélébb szabálysértések miatt,

kellett kifizetnie a banknak a legkülönfélébb szabálysértések miatt, 2015 áprilisában 2,5 milliárd dollár bírságot fizetett a londoni bankközi kamatlábhoz, a Libor hoz kötődő, 2012 júniusában feltárt piaci manipulációsorozat miatt,

hoz kötődő, 2012 júniusában feltárt piaci miatt, 2017 januárjában 7,2 milliárd dollárnyi büntetést fizetett ki a bank az amerikai igazságügyi minisztériummal kötött egyezség alapján a 2008-as pénzügyi válság előtt szabálytalan feltételek mellett értékesített jelzálogfedezetű értékpapírok miatt,

miatt, az elmúlt évtizedben 12 milliárd eurónyi jogi költsége többek között devizapiaci manipuláció, az Irán és más országok elleni amerikai szankciók megszegése, pénzmosásgyanús oroszországi ügyletek, valamint adóelkerülés , illetve mindezek vádja miatt,

többek között devizapiaci manipuláció, az megszegése, oroszországi ügyletek, valamint , illetve mindezek vádja miatt, nem segített a reputációjának, hogy gyanús tranzakciókba bonyolódott Donald Trumppal és Jeffrey Eppstein nel is,

nel is, az elmúlt évtized legnagyobb pénzügyi botrányai közül a legtöbben volt valamilyen szerepe a legnagyobb német banknak a Madoff-botránytól a Danske Bank pénzmosási botrányán át a malajzaiai 1MDB-alap ügyéig és közel-keleti és kínai árupiaci korrupciós ügyekig.

Voltak évek, amikor azok a napok számítottak kivételesnek, amikor nem érkezett valamilyen botrányról szóló hír a Deutsche Bank háza tájáról. Mindez természetesen a bank piaci megítélésén is meglátszott,

a társaság 20 milliárd euró alá esett piaci kapitalizációja mostanság a harmada a csúcson látottnak, illetve az évezred eleji szintnek.

A bank tulajdonosi struktúrája egyébként rendkívül szórt, jelenleg mintegy 576 ezer részvényese van, a német tulajdonosok súlya 49% volt 2022 végén, 5% feletti részesedése a legutóbbi adatok szerint egyedül az 5,2%-kal bíró BlackRocknak volt.

Már kezdett jól kinézni a bank

A fenti felsorolás magyarázatot ad arra, miért a Deutsche Bankot szemelte ki a piac az amerikai SVB Bank csődje és a svájci Credit Suisse megmentése után az európai bankrendszer gyenge láncszemének. Azt azonban egyáltalán nem bizonyítja, hogy igaza is van a piaci percepciónak. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy az utóbbi időszakban pozitív változások indultak meg a társaságnál.

A botrányokkal is magyarázható sorozatos menedzsmentcserék után Christian Sewing vezérigazgató most már 2018 áprilisa óta vezeti a társaságot, ami önmagában is bizonyítja a jó útra térést, még ha a hatékonyságnövelési és a szerkezet-átalakítási program nem is fejeződött be a társaságnál. Hosszú idő óta a legmagasabb,

8,4%-os tőkearányos nyereségEt (ROE) érte el tavaly a bank 5,5 milliárd euró profit mellett.

A bank célkitűzése az, hogy (immateriális tételektől tisztított) tőkearányos megtérülését 2025-re fenntartható módon 10% fölé tornázza.

A hatékonyságnövelési terv végrehajtásában tavaly más bankokhoz hasonlóan a kamatkörnyezet emelkedése is segítette a bankot: a nettó kamat bevételek 2022-ben 22%-kal nőttek, ami ha változatlan maradt volna, becslésünk szerint fele ekkora megtérülést sem sikerült volna elérnie a banknak.

Hogy a hatékonyságnövelés még csak folyamatban van, azt jól mutatja az alábbi ábra: a harmadik éve emelkedő bevételek ellenére még mindig 75% volt tavaly a költség/bevétel arány, messze 50% fölött, aminél alacsonyabb költség/bevétel arányt képesek felmutatni Európa hatékonyan működő bankjai. 2025-re is csak 62,5%-os költség/bevétel arány elérése a bank célja, ehhez további évi 2 milliárd eurós költségcsökkentést tűztek ki.

A Deutsche Bank sok szempontból nagyjából ott tart, mint a magyar bankrendszer 2014-2015 környékén: a mérlegalkalmazkodás végén. Ezt jelzi, hogy mérlegfőösszege 22%-ot zsugorodott nyolc év alatt, tavaly viszont már minimálisan, de emelkedett.

Ma 1536 fiókja van a banknak, ami nagyjából feleződést jelent ezen időszak alatt.

A tőkehelyzete rendben van a banknak, de sok más európai bankkal ellentétben nem jellemzi trendszerű erősödés, mert bár a kitettségek (kockázattal súlyozott eszközérték, RWA) folyamatos mérséklésére törekedett a menedzsment, a bank profittermelő képessége nem tette lehetővé a gyors tőkeakkumulációt.

A bank likviditási helyzete szokványosnak mondható Európában 140% feletti LCR-mutatóval és 79%-os hitel/betét aránnyal.

Persze ahogy Credit Suisse-t, a Deutsche Bankot sem úgy kell elképzelni, mint egy átlagos magyar bankot. A globális pénz- és tőkepiaci folyamatokban való teljes beágyazottsága nyomán a profittermelés szempontjából

első számú tevékenysége a befektetési banki üzlet volt tavaly, nyereségének mintegy felét hozta ez a tevékenység.

Az M&A-aktivitás visszaesése és a kedvezőtlen piaci környezet miatt az értékpapír-kibocsátások visszaesése idén megnehezítheti ezen üzletágban a bevételtermelést a bank számára, ám ezt a megnövekvő piaci volatilitás a részvény- és kötvénypiaci ügyfélaktvititáson keresztül legalábbis részben kompenzálhatja. Feltéve, hogy az ügyfelek nem fordulnak el tömegével a banktól.

Piaci kommentárok alapján ha meg kell nevezni a Deutsche Bank gyenge pontját, akkor a múltbeli rossz teljesítménye mellett a

szövevényes derivatív pozíciói,

a főleg (51%-ban) az USA-ra koncentrálódó kereskedelmiingatlan-hitelportfoliója, illetve

magas tőkeáttételű tranzakcióhitelezési tevékenysége (leveraged lending)

érdemelhet figyelmet. Mindháromra érzékenyen hathat a magasabb kamatkörnyezet, utóbbi kettőre különösen is az ingatlanpiaci hozamemelkedés, a finanszírozott eszközök negatív átértékelődése.

A három közül a leginkább fókuszban lévő kereskedelmiingatlan-hitelportfolió a teljes hitelállomány 7%-át teszi ki, ami alapján nincs ok különösebb aggodalomra miatta, de figyelmet érdemel a téma.

Mit mondanak az elemzők?

Összességében a fundamentumok biztosan nem indokolják a Deutsche Bank közelmúltbeli részvényárfolyam-zuhanását, illetve csődkockázatának emelkedését. A mostani árfolyamok alapján már

kifejezetten rossz a bank piaci megítélése: a könyv szerinti érték 30%-A és a tavalyi nyereség alig 3-szorosa környékén értékelik a bankot.

Hogy ezzel szemben nincs miért aggódni a bank miatt, azt a részvényárfolyamesést követő piaci kommentárok is megerősítik:

"Nincsenek aggályaink a Deutsche életképességével vagy eszközivel kapcsolatban. Hogy kristálytisztán fogalmazzunk - a Deutsche NEM a következő Credit Suisse" - áll az Autonomous Research pénteki elemzésében. "A Deutsche CDS-einek, AT1-einek és részvényárfolyamának mozgásából ítélve a befektetők aggódnak a bank egészségi állapota miatt. Mi viszonylag nyugodtak vagyunk, tekintettel a Deutsche erős tőke- és likviditási pozícióira" – teszik hozzá a Reuters szerint.

pénteki elemzésében. "A Deutsche CDS-einek, AT1-einek és részvényárfolyamának mozgásából ítélve a befektetők aggódnak a bank egészségi állapota miatt. Mi viszonylag nyugodtak vagyunk, tekintettel a Deutsche erős tőke- és likviditási pozícióira" – teszik hozzá a Reuters szerint. A Citigroup elemzői szerint az árfolyamreakciók hátterében egy "irracionális piac" állhat. „Bár ez önmagában is aggodalomra ad okot, még aggasztóbb annak a veszélye, hogy a negatív vélemények kicsúsznak az irányítás alól, és önbeteljesítő jóslattá válnak.”

elemzői szerint az árfolyamreakciók hátterében egy "irracionális piac" állhat. „Bár ez önmagában is aggodalomra ad okot, még aggasztóbb annak a veszélye, hogy a negatív vélemények kicsúsznak az irányítás alól, és önbeteljesítő jóslattá válnak.” Ulrich Urbahn, a Berenberg multi-asset stratégája és kutatás vezetője a Bloomberg beszámolója szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban az alapkezelőknél megszaporodtak a banki részvényárfolyamok esésére tett fogadások". A befektetők megpróbálják kitalálni, hogy melyik banknak lehetnek legközelebb problémái - aki például markánsan kitett a kereskedelmi ingatlanoknak" - mondta Urbahn. "A probléma az, hogy ez önbeteljesítő jóslattá válhat. Minél többen gondolják azt, hogy a bankok problémákkal küzdenek, és minél több betétet vonnak ki, annál nagyobbak a bankok kockázatai”.

Betétkivonásról egyelőre nem érkezett hír a Deutsche Bank felől, de a Credit Suisse-ről érkező beszámolók is azt mutatták, hogy ez a megmentését megelőző napokban valószínűleg nagy erőkkel zajlott a piaci parternerek limitjeinek sorozatos csökkentése mellett. A legnagyobb félelem most ennek a negatív spirálnak az esetleges kialakulása lehet a legnagyobb német bank menedzsmentje számára. Ahogy a Silicon Valley Bank csődje vagy a Credit Suisse megmentése is igazolta, még a

2008 óta jelentősen megszigorított felügyeleti eszközök, likviditási és tőkeszabályok sem képesek helyettesíteni a széleskörű betétesi és partneri bizalmat.

Címlapkép: Getty Images