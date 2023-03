Váratlanul megjelent a rendelet: belenyúl a kormány az alapbankszámlába!

Financial IT 2023 A bankok digitális transzformációjáról, a fintechek térnyeréséről és a digitális bankolásról is szó lesz június 1-jei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció itt!

Jön az olcsóbb alapszámla

Az MNB honalpján korábban közzétett tájékoztató szerint az Európai Parlament és az Európa Tanács 2014-ben elfogadott egy minden tagállamra nézve kötelező irányelvet (PAD - Payment Accaounts Directive) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról.Ennek értelmében 2016. október 15-től Magyarországon is köteles valamennyi pénzforgalmi szolgáltató a kínálatában szerepeltetni az úgynevezett alapszámla konstrukciót.

Az alapszámla alapdíja az eddigi szabályok szerint nem lehetett több, mint a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a. A közlönyben tegnap este megjelent kormányrendelet szerint ez a díj harmadára csökken:

A FIX DÍJ HAVI ÖSSZEGÉNEK ELVI MAXIMUMÁT A BRUTTÓ MINIMÁLBÉR 1,5%-A HELYETT ANNAK 0,5%-ÁBAN határozták meg.

Mindez pedig azt jelenti, hogy

az alapszámla maximális alapdíja a korábbi szabályok szerint számított 3000 forintról legfeljebb 1000 forintra módosul 2023-ban.

A változás a rendelet kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba. A változás nem előzmények nélküli, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium rendelettervezete január végén jelent meg a kormány honlapján.

Az alapbankszámla az említett jogszabály szerint minden bank kínálatában megtalálható, ám iparági forrásaink szerint a konstrukció egyáltalán nem terjedt el széles körben. Ennek elsődleges oka éppen az árazása: a bankok piaci alapon lényegesen jobb ajánlatokat tudtak adni az ügyfeleknek még úgy is, hogy a jogszabály csupán maximális díjat határoz meg (aminél tehát lehetne olcsóbb is az alapszámla). Emiatt a szabályozás a jelenlegi formájában lényegében véve nem volt effektív, ez is indokolhatta a kormány lépését.



A díjcsökkentés révén a termék "megérkezik" a piaci viszonyok között árazott csomagok közé, azaz lehet ennél általánosságban véve olcsóbb és drágább bankszámlacsomag is. Ez nem jelenti azt, hogy minden ügyfélnek ez lesz a legolcsóbb bankszámlacsomag, a bankok különböző feltételek teljesítése esetén akár ingyenes vagy az alapszámlánál olcsóbb csomagokat is kínálnak. De azzal, hogy az alapszámla alapdíja harmadára módosul, népszerűbbé is válhat. A bankok szempontjából ez jelenthet új bevételi forrást, ha eddig általuk ki nem szolgált ügyfeleket szereznek, és jelenthet költséget is, ha a korábbinál olcsóbb számlát választ az ügyfél.

Mit tud az alapszámla?

A bankoknak a rendelet nyomán módosítaniuk kell az érintett számlacsomagok kondíciós listáját. Az alapszámla egyik legfontosabb célja, hogy az "alulbankoltaknak" (a társadalom azon rétegének, akinek nincs fizetési számlájuk) jelentsen egy olcsó alternatívát a számlavezetésre, és az is fontos cél, hogy ezzel is támogassák az elektronikus fizetések használatát.

Az alapszámla fontosabb jellemzői:

az adott hónapban magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajthat végre, melynek együttes összege nem haladja meg a 150 000 forintot vagy az intézmény saját bankfiókjából vehet fel készpénzt, maximum egyszeri 50 000 forintot értékben;

valamint a rendszeres utalásokon felül papír alapon vagy elektronikusan legfeljebb havi 4 átutalást bonyolíthat le. Az összes utalás összege nem lehet több mint 100 000 forint.

Az ezen felül bonyolított fizetési műveletek száma – a napi biztonsági limitet kivéve – sem korlátozható, azonban azok díját a szolgáltatók a szokásos árképzési gyakorlatuk alapján határozzák meg. Szintén előírás, hogy a pénzügyi szolgáltató nem számíthat fel díjat a forintban történő bankkártyás fizetés, az alapszámlára forintban történő készpénzbefizetés, valamint a számlára érkező beszedési megbízás esetén sem. Fontos tudni azt is, hogy hitelkeret nem kapcsolódhat az alapszámlához.

A hazai bankszámlacsomagok kínálatában találni olyan konstrukciókat, amelyek bizonyos feltételek mellett akár az alapszámlánál olcsóbb vagy akár ingyenes számlavezetést is biztosíthatnak, a személyre szabott kalkulációkat azonban érdemes elvégezni, ehhez a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Tavaly is nőttek a pénzforgalmi bevételek

Az MNB adatai szerint tavaly ismét gyorsan bővült az elektronikus fizetési forgalom, a bankok pénzforgalmi bevétele ezzel megint nagyot ugrott: 2022-ben több mint 21 százalékkal emelkedett az előző évihez képest.

Ez azt jelenti, hogy a tavalyi átlagos 14,5%-os inflációhoz képest a banki pénzforgalmi bevételek jobban nőttek, vagyis reálértéken bővültek. A tranzakciók értékével arányos bevételek nőttek a legnagyobb mértékben, közel 28 százalékkal, míg a fix díjak 14,5 a tranzakciószámmal arányos díjak bő 11 százalékkal emelkedtek.

A lakossági bankszámlák száma 2022 negyedik negyedévének végére mintegy 2 százalékkal emelkedett egy év alatt, mintegy 9,7 millió bankszámlát vezettek a természetes személyek.