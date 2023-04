Dráma a lakáshiteleknél: így olvadt el szép lassan a szemünk láttára a magyarok hitelképessége

Az elmúlt két évben több mint negyedével emelkedett a magyarok átlagkeresete. „Békeidőben,” változatlan kamatkörnyezet mellett ez azt jelentené, hogy ugyanilyen mértékben megemelkedett a maximálisan felvehető hitelösszeg is a bankoknál. Ez azonban nincs így: a hitelkamatok drámai emelkedése miatt jelentős mértékben visszaesett a lakossági hitelfelvevők hitelezhetősége már csak a jogszabályi korlátok miatt is. Kiszámoltuk, mennyivel.

Sokféleképpen rontja az infláció a magyarok hitelfelvételi képességét és hitelezhetőségét: 1. csökkenti a jövedelmek hiteltörlesztésre megmaradó részét, 2. belerág a hitelfelvételhez szükséges önerőbe, 3. óvatosabbá és szigorúbbá teszi a bankokat a hitelfeltételek meghatározásában, 4. a kamatemeléseken keresztül növeli a törlesztőrészleteket, ami rögzített jövedelemarányos törlesztőrészlet mellett kisebb felvehető hitelösszeget vagy hosszabb szükséges futamidőt jelent. A negyedik jelenséget mutatjuk most be: hiába nőnek a nominális bérek, a felvehető hitelösszeg jóval kisebb most, mint a jegybanki kamatemelések előtt.

Számításunkhoz az MNB adósságfékszabályait használtuk, hiszen 2015 óta ezek azok a korlátok, amelyek meghatározzák, hogy

a nettó jövedelmünkhöz képest maximálisan mekkora havi törlesztőrészletet vállalhatunk (JTM mutató) az adóstárs jövedelmét is figyelembe véve, és

a fedezeti ingatlan forgalmi értékéhez mekkora hitelösszeghez juthatunk (HFM mutató).

A bankok ezeknél a szabályoknál lazábbat nem, csak szigorúbbat alkalmazhatnak, többek között a PM-rendeletben szabályozott hitelbiztosítéki érték alapján.

VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGHITELEK ESETÉBEN A NETTÓ JÖVEDELEM 25%-ÁIG, 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS MELLETT A 35%-ÁIG, LEGALÁBB 10 ÉVES KAMATPERIÓDUS VAGY VÉGIG FIX KAMATOZÁS MELLETT AZ 50%-ÁIG VÁLLALHATUNK JELZÁLOGHITEL-TÖRLESZTÉST.

Kivéve, ha legalább nettó 500 ezer forint a havi jövedelmünk, mert akkor magasabban van ez a határ:

A számításban az adóstársak jövedelme együttesen számít, az egyszerűség kedvéért mi most egy egyedüli hitelvevő lehetőségeit néztük meg abban az esetben, ha az áltagnak, illetve a mediánnak megfelelő keresettel rendelkezik. A legutóbbi, januári KSH-adatok szerint

a nettó havi átlagkereset 351 ezer,

a medián (vagyis amelynél a keresők fele rosszabbul, fele pedig jobban keres) pedig 281 ezer forint.

Az átlag jellemzően nagyjából a negyedével múlta felül a mediánt az elmúlt években.

Az adósságfékszabályokból és a kereseti statisztikákból könnyen kiszámítható, hogy egy átlagos, illetve egy medián keresettel rendelkező hitelfelvevő maximálisan mekkora törlesztőrészletet vállalhat a jelzáloghitel-felvétel során.

LEGALÁBB 10 ÉVES KAMATPERIÓDUS VAGY VÉGIG FIX KAMATOZÁS MELLETT A LEGMAGASABB EZ AZ ÖSSZEG: 176 EZER, ILLETVE 140 EZER FORINT.

Két évvel ezelőtt, a jegybanki kamatemelések előtt ez 142, illetve 110 ezer forint volt, vagyis jövedelmi szempontból egyértelműen javult a helyzet, nőtt az átlagot és a mediánt keresők hitelezhetősége.

Csakhogy időközben a törlesztőrészletet meghatározó kamatkörnyezet romlott, egészen konkrétan a vágtató infláció megjelenése és az MNB monetáris politikájának szigorítása hatására az áprilisi ajánlatokban az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek 9,9%-os, a 10 évesek 8,9%-os, a végig fix kamatozásúak 9,3%-os átlagkamattal futottak. Jó hír, hogy január óta valamelyest javult a helyzet, akkoriban tetőztek ugyanis a lakáshitelkamatok.

Mindebből már kiszámítható, mekkora jelzáloghitelt vehetünk fel a leggyakoribbnak számító 20 éves futamidő és a legnépszerűbb, 10 éves kamatperiódus mellett.

A MAXIMÁLISAN FELVEHETŐ HITELÖSSZEG ÁTLAGOS NETTÓ KERESET MELLETT 24,0 MILLIÓ FORINTRÓL 19,7 MILLIÓ FORINTRA, MEDIÁN NETTÓ KERESET MELLETT 18,6 MILLIÓ FORINTRÓL 15,7 MILLIÓ FORINTRA CSÖKKENT két év alatt. EZ 18, ILLETVE 15%-OS CSÖKKENÉST JELENT.

A kamatok és a várható törlesztőrészletek emelkedése miatt még könnyebben ütköznek bele az adósságfék-korlátokba azok a hitelfelvevők, akik változó kamatozású vagy 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelt vesznek fel, ezeknél 24-27%-os a csökkenés. (A fentiekben konzervatív módon nem számoltunk a január óta esetlegesen bekövetkezett nominális keresetnövekedéssel.)

A legrosszabb helyzetben persze azok lehetnek, akiknek a jövedelme nem nő, akár még csökken is. Alábbi ábránkon egy változatlanul nettó 400 ezer forintos jövedelmű adós (vagy adóstársak) jövedelméből kiindulva az ábrázoljuk, miként csökken az elmúlt két évben a felvehető hitelösszeg 30-42 százalékkal.

Valószínűleg a fent leírt jelenséggel is magyarázható, hogy a lakáshitelek átlagos hitelösszege utoljára 2019-ben volt olyan alacsony, mint idén év elején.

És hogy ez ellen miként lehet védekezni? A kis számú alkalmazkodási lehetőség között található

az adóstárs bevonása, ami házastárs mellett „automatikus” egy jelzáloghitel esetében, illetve

a hosszabb futamidő bevállalása, hiszen ezáltal az alacsonyabb törlesztőrészlet még beférhet az adósságfékszabály (pontosabban a JTM mutató) által diktált korlátba.

Előbbi nem mindenkinek járható út, utóbbi esetében pedig sajnos a hosszabb futamidő vállalása sem csodamódszer: nem emeli meg arányosan a felvehető hitelösszeget. 20 helyett 30 éves futamidőt vállalva például a felvehető maximális hitelösszeg nem a másfélszeresére, hanem csak 10-12%-kal növekszik meg, ahogy alábbi ábránk példái is demonstrálják.

Címlapkép: Getty Images