Megérezte az új idők szelét a világ egyik legrégebbi pénzügyi központja, és ezzel ismét a legjobbak közé emelkedhet

A pénzügyi világnak mindig is megvoltak a bejáratott központjai, amelyek folyamatos és intenzív versenyt folytatnak egymással a pénzügyi szolgáltatókért. Amszterdam is ilyen hely, amely évszázadok óta nyújt otthont a nemzetközi pénzügyi élet prominens szereplői számára. A holland főváros azonban ráérzett az új idők szelére, és a nagy inkumbens bankok mellett a "fürge", innovatív fintecheket is igyekszik magához édesgetni. Legutóbb az észt és a litván , ezúttal pedig a holland, azon belül is főleg az amszterdami fintech szektor vonzerejének okait boncolgatjuk.

A számok magukért beszélnek

Amszterdam gazdag múltra tekinthet vissza a pénzügyi innováció terén. Itt alapították a világ első központi bankját, az első tőzsdét és az első részvénytársaságot, a hírhedt Holland Kelet-Indiai Társaságot is. A fintech ökoszisztéma tudatos felvirágoztatása ezért az évszázados pénzügyi innovációs hagyomány méltó folytatásának tekinthető.

Az amszterdami fintech hub ma több mint 500 kezdő pénzügyi szolgáltatónak ad otthont, amelyek több mint 20 000 embernek adnak munkát. A KPMG jelentése szerint Amszterdamban 2021-ben 112 engedélyezett fizetési szolgáltató és elektronikuspénz-kibocsátó működött. Hollandiában ráadásul a tőkeerősebb szereplőkből sincs hiány, hiszen az országban jelenleg öt unikornis, vagyis 1 milliárd dollár feletti értékeltségű fintech működik: az Adyen, a Bitfury, a Bunq, a FlowTraders és a Mollie.

A holland startup ökoszisztéma 2020-ban erősen hozzájárult a munkahelyek bővüléséhez, megelőzve az összes többi ágazatot. A McKinsey adatai szerint 2021-ben a holland startupok és scaleupok mintegy 2,3 milliárd euró kockázati tőke (VC) finanszírozásban részesültek, ami 40%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ezzel Hollandia a kockázati tőkefinanszírozás tekintetében a harmadik helyen áll Európában, az Egyesült Királyság és Németország mögött, de megelőzve Franciaországot és Svédországot is.

Amszterdamban a fizetési szektor a legerősebb, ezen a területen születtek meg az első unikornisok, a Ayden és a Mollie is. A digitális fizetések iránti kereslet a világjárvány alatt nőtt meg igazán, de a jövőben további bővülés várható a területen, már csak azért is, mert Hollandiában magas a digitális pénzügyi megoldások elfogadottsága. A fizetési vállalkozások és a bankok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a KYC és a megfelelési kérdésekre, ami adott egy nagyobb löketet a regtech piacnak. A feltörekvő fintecheknek egyre több kockázatkezeléssel és jogi megfeleléssel foglalkozó szakembert kell felvenniük, és előtérbe kerültek a gyanús tranzakciók felderítésére, illetve a jelentések automatikus generálását szolgáló technológiák is.

Rendkívül képzett, nemzetközi munkaerő

A növekedés és a versenyképesség fenntartása érdekében az ágazatnak a terület legtehetségesebb szakembereit kell magához vonzania és a megtartani. Ez nem könnyű feladat, hiszen a képzett fintech szakember szinte mindenhol „hiánycikk”. Ahogy arra az EY felmérése is rámutatott, a fintechek számára a munkaerő bevonzása és megtartása egy neuralgikus pont: a cégek 53%-a szerint az egyik legnagyobb kihívás. Amszterdam ugyanakkor számos előnnyel bír, amelyek vonzó célponttá tehetik a képzett külföldi munkaerő számára is.

Amszterdam egy világváros, az itt élők pedig magas szinten beszélnek angolul, ami megkönnyíti a külföldi munkaerő integrációját. A 2020-as EF English Proficiency Index angol nyelvtudást mérő globális felmérésben Hollandia 111 ország és régió közül az első helyen végzett.

Az EY 2019-es jelentése szerint az országban működő fintech cégek többsége viszonylag kevés alkalmazottat foglalkoztat, így személyesebb és rugalmasabb munkakörnyezetet tudnak biztosítani, mint a nagyobb vállalatok.

Hollandia emellett 30%-os jövedelmadó-kedvezményt kínál a magasan képzett bevándorlóknak a munkába állásukat követően öt évig.

Világszínvonalú infrastruktúra

Amszterdam egyik nagy előnye, hogy közel van a jelentős európai pénzügyi és technológiai központokhoz, amelyek a Schiphol repülőtérről induló gyakori járatokkal könnyen megközelíthetők. A város további előnye, hogy itt található az Internet Exchange, amely a világ egyik legnagyobb digitális adatközpontja, de az ország gyors és megbízható internetkapcsolata is vonzó tényező, amely az Opensignal mobilelemző vállalat szerint a legjobb Európában. Hollandia emellett számos olyan kutatóintézetnek is otthona ad, amelyek élen járnak a fintech innovációkat ösztönző új technológiák kifejlesztésében. Az Amszterdami Tudományos Park például a blokklánc és a mesterséges intelligencia területén folytat kutatásokat, míg a Delft University of Technology a gépi tanulásra specializálódott.

Hollandia világszínvonalú pénzügyi infrastruktúrával, valamint átlátható és nyílt szabályozási rendszerrel rendelkezik, amely támogatja ezeket a vállalatokat. Az európai pénzügyi szereplők a minőség és a hitelesség szinonimájának tekintik a holland hatóságok (Holland Központi Bank és a Holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság) által kiadott engedélyeket, amelyek az egész Európai Unióban érvényesek. A DNB és az AFM kezdeményezésére létrejött egy innovációs hub is, amely egy olyan fórum, ahol a vállalatok informális kérdéseket tehetnek fel a hatóságoknak.

Léteznek olyan holland platformok is, amelyek kkv-knak segítenek tőkét találni a növekedéshez. A Deposit Solutions platform olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a finanszírozásra szoruló bankoknak, hogy új piacokról és ügyfelektől gyűjtsenek betéteket anélkül, hogy saját lakossági infrastruktúrát kellene kiépíteniük és működtetniük.

A Brexit-hatás

London a Brexit miatt elvesztette vezető szerepét az európai tőzsdei kereskedésben, és helyét több szakértő szerint is az amszterdami Euronext vette át. Stephane Boujnah, az Euronext vezérigazgatója egy AFP-nek adott interjújában "visszafordíthatatlannak" nevezte ezt a változást, ami azonban inkább szimbolikus győzelem, mivel más piacokon London továbbra is dominál. Egy azonban biztos: a Brexit után egyre több bank növelte jelenlétét Amszterdamban. A Natwest és az RBS is ide helyezték át több tevékenységüket is, míg a tengerentúli bankok és pénzügyi intézmények, például az ausztrál CBA, az amerikai BlackRock, a japán Norinchukin és az MUFG is Amszterdamot választották uniós székhelyüknek.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a holland fővárost nem csak inkumbens szereplők, hanem számos fintech vállalat is vonzónak találta, például a MarketAxess, a Klana, az Azimo és a CurrencyCloud, amelyek a Brexit után bővítették itteni tevékenységüket, vagy egyenesen ide költöztették át európai központjaikat.

Világbajnok a zöld finanszírozásban

Amszterdam világelső a zöld finanszírozásban: a város már többször is a Global Green Finance Index (GGFI) élén végzett, amely a pénzügyi központok teljesítményét és megítélését értékeli a zöld finanszírozás terén. Amszterdamban emellett jelentős a körforgásos gazdálkodási és a fenntarthatóságot növelő üzleti tevékenység is, amelyek szinte minden helyi ágazatban megvetették a lábukat.

A zöld finanszírozási kezdeményezésekre jó példa a Stichting Future Green Finance alapítvány, amelynek célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és körforgásos gazdaságra való áttérés felgyorsítása. Az alapítvány olyan innovatív projekteket és platformokat támogat, amelyek tőkét mozgósítanak a zöld befektetésekhez. Ilyen például a holland zöld alapok platformja, amely összekapcsolja a zöld alapokat a befektetőkkel és a projektfejlesztőkkel.

Egy másik példa a fintech vállalatok szerepe a tranzakciók környezeti hatását minimalizáló fizetési megoldások kínálatának fejlesztésében. Ilyen cégek az Adyen és a Mollie, amelyek online fizetési szolgáltatásokat nyújtanak, lehetővé téve a kereskedők és a vásárlók számára, hogy többféle fizetési mód közül választhassanak, például hitelkártyák, digitális tárcák és banki átutalások közül. Ezek a fizetési módok csökkentik a készpénz és a papíralapú nyugták szükségességét, amelyeknek nagyobb a szén-dioxid-kibocsátása.

Egy harmadik példa az Európai Beruházási Bank (EBB) részvétele a hollandiai zöld projektek finanszírozásában. Az EBB az Európai Unió hitelezési szerve, amely olyan projekteket támogat, amelyek hozzájárulnak az EU politikai célkitűzéseihez, például az környezetvédelemhez és a klímakatasztrófa megelőzése érdekében folytatott harchoz. Az EBB különböző ágazatokban - például az energia, a közlekedés, a vízgazdálkodás és a hulladékgazdálkodás területén - nyújt kölcsönöket és támogatásokat zöld projektekhez. A bank például nemrégiben 350 millió eurós kölcsönt hagyott jóvá egy új amszterdami metróvonal építésére, amely javítja a tömegközlekedést és csökkenti a légszennyezést.

Végezetül érdemes megemlíteni az amszterdami tőzsdét, amely a világ legrégebbi ilyen típusú intézménye. A tőzsde nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a zöld kötvényekre. Az intézmény számos zöld kötvénykibocsátónak ad otthont, például a holland kormánynak, önkormányzatoknak, vállalatoknak és pénzügyi intézményeknek, és részt vesz a zöld kötvénykibocsátás alapelveinek lefektetésében is. Utóbbiak olyan önkéntes iránymutatások, amelyek a zöld kötvények piacán az átláthatóságot és az integritást segítik elő.

