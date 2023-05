2008 óta nem volt ekkora amerikai bankcsőd, újra zuhannak az árfolyamok

Minden idők második legnagyobb amerikai bankcsődjén, és 2008 óta a legnagyobb bukáson vagyunk túl, a bajba jutott First Republic Bank eszközeit a JP Morgan veszi meg, és bár ez a lépés sokak szerint a pánik továbbterjedését más regionális bankokra megállította, a befektetők nem egészen ezt árazzák, az árfolyamok zuhanása alapján az a kérdés, melyik bank lehet a következő gyenge láncszem. Közben a nagybankok vezetői nyugtatják a kedélyeket, és arról beszélnek, hogy közel sem olyan rossz a helyzet, mint 2008-ban, sokan viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy a regionális bankok mérlegein sok a rossz minőségű, kereskedelmi ingatlanokhoz köthető hitel, ezek pedig újabb bedőléseket okozhatnak. Az amerikai bankválság fontosságát jól jelzi, hogy az amerikai jegybank is kiemelten figyeli, és figyelembe veszi a kamatpálya meghatározásakor.

Zuhanás a tőzsdén

A 2008-as pénzügyi válság óta nem volt akkora bankcsőd az Egyesült Államokban, mint most, a bajba jutott First Republic eszközeit a JP Morgan vette meg, de úgy tűnik, hogy ezzel még nincs vége az amerikai bakválságnak, legalábbis a tőzsdei reakciók alapján ez látszik, ugyanis nagyot esett kedden több regionális bank részvényárfolyama, de a nagybankok papírjai sem teljesítettek jól. A befektetők attól tartanak, hogy a Silicon Valley Bank és a Signature Bank bukásával indult folyamat más regionális bankokra is átterjedhet. Az esés olyan heves volt, hogy a PacWest és a Western Alliance részvényeinek a kereskedését több alkalommal is fel kellett függeszteni.

Az 53. legnagyobb amerikai bank, a 41 milliárd dollár mérlegfőösszegű PacWest Bancorp árfolyama 19,2 százalékot zuhant, de nap közben jóval lejjebb is állt, a napi mélyponton 40,4 százalék volt a mínusz.

A Western Alliance Bank 15,1 százalék mínuszban fejezte be a kereskedést, de nap közben már 27 százalék mínuszban is álltak a jegyzések.

A 37. legnagyobb amerikai bank, a 86 milliárd dollár eszközértékű Conerica árfolyama 12 százalékkal került lejjebb, utoljára 2020 októberben állt ezen a szinten a záróár.

A 42. legnagyobb amerikai pénzintézet, a 60 milliárd dollár eszközállományú Synovus Financial Corp részvényárfolyama 7 százalékot esett.

Az amerikai regionális bankok részvényeit összefogó KBW Regional Banking Index értéke kedden 5,5 százalékot esett, utoljára 2020 novemberében állt olyan alacsonyan az index értéke, mint most.

A nagybankok részvényeinél nyilván jóval kisebb volt a hatás, de kedden a First Republicot felvásárló JP Morgan árfolyama 1,6 százalékot esett,

A Bank of America részvényárfolyama 3 százalékkal került lejjebb.

Dőlnek a dominók

Az elmúlt napok részvénypiaci zuhanása a hétvégi eseményeket követően folytatódott, amikor a First Republic Bank eszközeinek nagy részét a JP Morgan vásárolta meg. A regionális pénzintézet bukása rövid időn belül a harmadik amerikai bankcsőd, a legnagyobb a 2008-ban bedőlt Washington Mutual bedőlése óta, és a második legnagyobb bankcsőd az Egyesült Államok történetében.

A First Republic azok közé a regionális amerikai hitelintézetek közé tartozott, amelyeket a leginkább megviselt a bankszektorban idén márciusban kialakult bizalmi válság, amikor az ügyfelek a betéteiket tömegesen menekítették ki a kisebb, regionális bankokból és vitték a nagyobb pénzintézetekbe, mint amilyen a JP Morgan vagy a Bank of America.

A bankot idén márciusban gyakorlatilag az mentette meg a csődtől, hogy a JPMorgan vezette bankcsoport 30 milliárd dolláros betétet nyújtott a First Republic Bank részére, de sokáig az sem tartott ki. Az újabb pánikhullámot, amely a tőzsdéken is hullámokat vetett, az indította el, amikor a First Republic a múlt héten bejelentette, hogy

az idei első negyedévben több mint 100 milliárd dollárnyi betétet vontak ki a pénzintézetből a bank ügyfelei.

Alig egy héttel később az amerikai hatóságok csődgondnokság alá helyezték a pénzintézetet, és vevőt kerestek a bank eszközeire. A vevő a JP Morgan lett, amely már rutinos bankmentő, hiszen a 2008-as válságban szintén egy hétvégi akció keretében a Bear Stearnst is megvette.

A mostani tranzakcióban a JP Morgan 10,6 milliárd dollárt fizet a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnak (FDIC), és így megszerzi a First Republic Bank eszközeinek nagy részét, a bankmentés az FDIC-nek az első becslések szerint 13 milliárd dollárba kerül.

Sokak szerint a mostani tranzakció egy újabb lépés afelé, hogy tovább koncentrálódjon az amerikai bankszektor, a nagybankok tovább erősödnek, miközben a kisebb pénzintézetek iránti bizalom gyengül.

A First Republic Bank részvényesei nem jártak túl jól, a papírokkal utoljára múlt hét pénteken lehetett kereskedni, aznap 43 százalékot zuhant az árfolyam.

Vége van már a bankválságnak?

A First Republic eszközeinek megvásárlása után megszólalt a vevő cég, a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon természetesen nyugtatta a kedélyeket, kijelentette, hogy

a rendszer nagyon, nagyon stabil.

Dimon nyilván haza beszélve hozzátette, hogy

Nagy és sikeres bankokra van szükségünk az Egyesült Államokban.

És arról is beszélt, hogy a mostani helyzet

nem olyan, mint 2008 vagy 2009.

Nos, ezzel azért nem mindenki ért egyet, Warren Buffett befektetőtársa, Charlie Munger a következő nagy veszélyre figyelmeztetett, mégpedig arra, hogy az amerikai regionális bankok mérlegein túl sok a rossz minőségű, kereskedelmi ingatlanokhoz köthető hitel, az ingatlanárak esése pedig komoly problémákat okozhat, igaz, Munger szerint sem olyan súlyos a helyzet, mint 2008-ban.

De az IMF szerint sincs még vége a bankválságnak, Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója szerint a bankszektor működésének további gyengeségeire derülhet még fény a közeljövőben, hiszen vannak még sérülékeny pontok. Georgieva szerint a gyors kamatemelkedés jelentős szerepet játszott a bankrendszer gyenge pontjainak napvilágra kerülésében, és a folyamatnak valószínűleg még nincs vége, a globális pénzügyi rendszer ellenálló képessége továbbra is próbára van téve, és számos intézmény, illetve piac esetében mutatkoznak még gyenge pontok.

A Fed is figyel

Az amerikai bankválságnak még az amerikai jegybank lépéseire is hatása van, hiszen a bankcsődök egyik oka az volt, hogy a megemelt jegybanki alapkamat mellett átárazódtak a bankok mérlegein lévő kötvényportfóliók, amelyek eladásakor tetemes veszteséget szenvedtek el a pénzintézetek. A bankcsődök miatt az amerikai jegybank is valamelyest óvatosabbá vált, a piac idén év végére már kamatcsökkenést vár.

A mai kamatdöntő ülésen azonban még utoljára egy 25 bázispontos kamatemelés jöhet, mielőtt szünetet tart a kamatemelésekben a Fed.

A piaci árazás alapján most 86 százalékos valószínűsége van annak, hogy a Fed 25 bázisponttal megemeli a kamatrátát,

a júniusi és a júliusi ülésen nagy valószínűséggel tartásról dönt a Fed, és aztán szeptemberben akár már kamatot is vághat.

Címlapkép: New York Daily News, Getty Images