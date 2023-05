Rekordkamatok, adóemelés, orosz helyzet: mit üzen a Raiffeisen vezére? (Interjú)

A mostani piaci kamatok mellett nincs érdemi hitelfelvétel – mondja Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója, aki a gazdasági kilátásokat illetően optimista, a hitelpiac idei alakulását viszont vegyesen látja. Interjúnkban sok más mellett az extraprofitadó friss, a Raiffeisen számára adóemelést jelentő változásáról , az orosz hatásokról, a külföldi mini bankválság tanulságairól és a nem fizető hitelekről is kérdeztük a bankvezért, aki csütörtöki Hitelezés 2023 konferenciánkon is beszélni fog, érdemes eljönni.

Portfolio: Hogy egy aktualitással kezdjünk, a Portfolio értesülése szerint a Raiffeisen Bank lesz az egyik legnagyobb vesztese annak, hogy a kormány változtat az extraprofitadó szabályozásán az év második felére. Valóban így van ez?

Zolnai György: Ha a számokat vizsgáljuk: a tervekhez képest 17%-kal több extraprofitadót kell befizetünk idén, az első félév változatlan adóterhelése után a második féléves befizetésünk ennél mintegy 35%-kal magasabb lesz. Ha a logikát: az eredmény jobban tükrözi a teherviselő képességet, mint a bevétel, ám ahogy a Magyar Bankszövetség közleménye is rámutatott:

az ilyen utolsó pillanatos változások nem javítják a kiszámíthatóságot, pedig az adózás olyan terület, ahol mindannyiunk érdeke a kiszámíthatóság.

A mi tulajdonosaink is – függetlenül az ilyen rövid távú változástoktól – hosszú távon gondolkodnak.

Rég látott már ilyen évet a bankszektor: a kamatok felrobbantak, a hitelezés beesett, az infláció vágtat, a hitelportfólió minősége mégis kiváló, és nincs szó stabilitási problémákról. Túl vannak már a bankok és az ügyfelek a nehezén, vagy csak a következő negyedévekben jön a feketeleves?

A mi alapforgatókönyvünk optimista: a tavaly nyári várakozásokhoz képest sokkal kedvezőbben alakultak az energiaköltségek, a gáz ára például a 330 euró fölötti szintről 40-50-re csökkent. Télen nem alakult ki energiahiány, az európai és a magyar fogyasztóknak is sikerült alkalmazkodniuk az árakhoz, és sok esetben alternatív energiaforrásokat találtak. Az idei év valamiképpen a tükörképe lehet a tavalyinak, az infláció csúcspontját már elértük, év végére az egyszámjegyű tartományt is elérheti a közgazdászaink szerint. A felső kamatsáv csökkentésével az MNB is megtette az első lépést az enyhítés felé, és arra számítunk, hogy a bankközi kamatok is lefelé indulhatnak, akár nyár közepétől. A várakozásaink szerint elhúzódó recesszióra sem kell számítani, a sokaknak eszébe jutó 2009 utáni 4-5 nehéz év nem fog megismétlődni. Az elmúlt három év, benne a járvány tanulsága is az volt, hogy a GDP esését sokkal gyorsabban ledolgozza a gazdaság, mint gondoltuk, részben a más országokban is megtörtént állami intervencióknak köszönhetően. Ugyanakkor nem ez az optimista forgatókönyv az egyetlen szcenárió:

ha a tartós infláció miatt több évig eltart a mostani kamatkörnyezet, és kifutnak a pár évre fixált kedvezményes kamatozású hitelek, akkor az már nagyobb probléma lesz.

Ennek azonban kisebb a valószínűsége.

Anyabankjuk, a profitja nagy részét Oroszországban termelő Raiffeisen Bank International most feleannyit ér a tőzsdei befektetők szemében, mint közvetlenül a háború előtt. Érzékelhető-e a magyar operációban a bankcsoport oroszországi jelenlétét övező feszültség?

A Raiffeisen Bank International leánybankjai 2015 óta teljes mértékben a saját lábukon állnak, így az anyacégünk orosz leányvállalatától teljesen függetlenül működünk. A mostani helyzetet ismerve ez egy bölcs döntésnek bizonyult. Az európai szabályozás szerinti összes tőkemegfelelési előírásnak és likviditási követelménynek is meg kell felelnünk mint önálló magyar bank, nem függhetünk sem az anyabankunktól, sem mástól. Több mint egy éve folyik a háború, tavaly április óta az anyabankunk vezetői a negyedéves beszámolókban bemutatják a cégcsoport számait konszolidált alapon és az orosz, fehérorosz és ukrán leányvállalatok nélkül is. Mindkettőre biztosítja a cégcsoport a megfelelő tőkét és likviditást, és nagyon konzervatív módon zéró értéken mutatja ki az orosz érdekeltséget. Talán ezek miatt, egyszerűen válaszolva,

a magyar operációban nem érezzük az oroszországi jelenlétet övező feszültséget.

Márciusban pénzügyi turbulenciák rázták meg az USA és Svájc bankrendszerét. Mi fordul meg ilyenkor egy magyar bankvezér fejében, indokoltnak tartja-e például a digitális jegybankpénz mielőbbi bevezetését vagy a betétbiztosítási rendszer megerősítését?

Az európai szabályozói és felügyeleti rendszer nagyon jól szerepelt ebben a szituációban. Ami a Silicon Valley Banknél történt, az az európai szabályozás és felügyelet mellett nem történhetett volna meg. Elsősorban a kamatkockázat fedezésére gondolok: a legutóbbi, 2018-as amerikai liberalizáció előtt a nagybankokra vonatkozó jelenlegi szabályok a közepes méretű bankokra is vonatkoztak, és ezek előírták a nem realizált, mark-to-market veszteség fedezését.

Azoknak lett igazuk, akik öt évvel ezelőtt e lazítás ellen voltak. Európában viszont ezek a szabályok akkor is és most is érvényben vannak.

A Credit Suisse egy teljesen más eset volt, hosszú éveken keresztül húzódó gyenge teljesítmény és egyszeri veszteségek ásták alá az ügyfélbizalmat, ott nem felügyeleti, hanem vezetői hiányosságokról lehetett szó. Az itteni követelményrendszer jól vizsgázott, a pénzügyi rendszer stabil, nem gondolom tehát, hogy az európai vagy a magyar betétbiztosításhoz hozzá kellene nyúlni, vagy a digitális jegybankpénz gyors bevezetésén kellene gondolkodni.

Tavaly nagyon megugrottak a hazai bankok kamatbevételei, így sokan büszkélkedhettek el a bankok közül rekord nyereséggel. Nem tart attól, hogy ez elkényelmesíti a piaci szereplőket, köztük a Raiffeisent a hatékonyságnövelésben vagy a bevételnövelésben?

Egy tapasztalatlan bankmenedzsment akár azt is gondolhatná, hogy nagyon jól megy az üzlet, ha ilyen magasak a kamatbevételek, és lehet akár lazítani is. Mi viszont a bankban minden hónapban megnézzük a számokat, és azt is kiszámoljuk, mi lenne a bevételekkel, ha nem lenne ilyen magas a kamatkörnyezet. Leegyszerűsítve egy banknak három terméke van: a betét, a hitel és a számlavezetés. A hitelezés erős lábakon áll, jól működik, hozza azt a bevételt, amit hosszú távon szeretnénk. A számlavezetési szolgáltatások és a betétgyűjtési gyakorlatunk esetében a válságállóságot az erős, sok esetben 30 évnél is hosszabb múltra visszatekintő ügyfélkapcsolataink biztosítják. Mi az ügyfelek napi pénzügyeibe mélyen beágyazódtunk, nem éppen egy „forró pénzek” gyűjtésére specializált, koncentrált startup ügyfélkörrel rendelkezünk. Ami a költségeket illeti:

a 2010-es években két nagyon komoly költségcsökkentési hullám zajlott le nálunk, ezeknek a szellemét nem felejtettük el. A mai napig nem dolgozik a bankban sofőr, ez nem egy luxus munkahely.

Az V. kerületi, Dunára néző központunkból a Váci útra költöztünk. Nem panaszkodunk, de ez már nem az a bankvilág, mint ami akár a kilencvenes években volt. Odafigyelünk, nem félek attól, hogy a költségeink elúsznának.

Várakozásai szerint lesz-e még pozitív fordulat idén a hitelpiacon?

Vegyes a jövőképünk. Alapesetben arra számítunk, hogy a mostani piac kamatok mellett nincs érdemi hitelfelvétel. Lakossági oldalon nagyjából ezt látjuk: 70 százalékkal visszaesett a jelzáloghitelezés, és a lakossági hitelállományban idén stagnálásra számítunk. A vállalati oldalon viszont fennmaradt a jelentős hitelezési aktivitás, itt még idén is 10 százalékos hitelállomány-növekedésre számítunk. Ennek több motorja is van: a támogatott hitelezés, mint a Széchenyi Kártya és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, valamint a zöld projektek és a nagy külföldi beruházások finanszírozása, illetve az euróbevétellel rendelkező cégeknél a devizahitelezés.

Reményeink szerint az év végére, a jövő év elejére visszaáll az a kamatkörnyezet, amelyben már a piaci forintkamatokkal is egészséges módon lehet hitelezni.

Az energiahatékonysági beruházásokkal a kamatcsökkentés előre hozható: májustól például mi is bevezetjük a zöld jelzáloghitelt, szemmel látható kamatkedvezménnyel.

Hagyományosan a Raiffeisen az EXIM refinanszírozási hiteleinek a legaktívabb kiközvetítője. Hogy állnak most a Baross Gábor Újraipírosítási Hitelprogram 1000 milliárd forintra növelt forrásainak kihitelezésével?

Most is kifejezetten aktívak voltunk, proaktívan kerestük meg az ügyfeleket, és a pozitívan elbírált hitelügyletek háromnegyedére már leszerződtünk. A program elindítása nagyon jó ötlet volt, nagyon szükség volt rá. A hitelkérelmek leginkább forgóeszközhitelekre irányultak, érthető módon most jóval kisebb volt a beruházási célú hitelek iránti kereslet. Ez egy rendkívül hatékony és pozitív támogatás a gazdaságnak, más kérdés, hogy a költségvetésben mekkora mozgástér van a folytatásra. Igény biztosan lenne rá. Hasonlóan elégedettek vagyunk a KAVOSZ kisebb vállalkozásokat megszólító Széchenyi Kártya MAX Plusz programjával is, nagyon örülünk, hogy a Pénzügyminisztérium és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közreműködésével ennyire rugalmasan és észszerűen sikerült kialakítani a feltételeket. Februárban és márciusban dömpingszerűen érkeztek erre a termékre is a hiteligények.

A Raiffeisen vállalati túlsúlyos kereskedelmi bank. Tegyük fel, hogy a legrosszabb forgatókönyv fog megvalósulni az EU-pénzek beáramlása szempontjából a következő években. Ez mekkora csapást jelentene a hitelintézet és a bankszektor számára? A hitelállomány szempontjából valóban a 4,5 milliárd euróra rúgó vállalati hitelek dominálnak nálunk a mintegy 1,5 milliárd eurónyi lakossági hitelekkel szemben, a betéteknél viszont meglehetősen kiegyenlített a két üzletágunk. Az EU-pénzek beáramlása a bank számára kevésbé fajsúlyos kérdés, mint a nemzetgazdaság egésze szempontjából. Közgazdászaink szerint 5-7 milliárd eurónyi forrásbeáramlás akár 2 százalékos GDP-növekedést is eredményezhetne.

Megállt a lakossági betétek növekedése, és most már csökken az állomány a bankszektor egészében. Elképzelhetőnek tartja, hogy betéti kamatemelésekkel fognak versenyezni az ügyfelekért a bankok, vagy ez csak a vállalati és a privátbanki ügyfelek privilégiuma?

Én nem számítok erre, figyelembe véve a bankszektor által fizetett évi 250 milliárdos extraprofitadót, a most már 200 milliárd forintba kerülő kamatstopot, a 14 éve fizetett, jelenleg 70 milliárd forint fölötti bankadót.

Összességében így most ott tartunk, hogy 6-8-szoros terhet fizetünk a normál állapothoz képest.

Az eredményszempont mellett likviditási szempontból sem indokolt a betéti kamatok tömeges emelése: a bankszektor hitel/betét aránya 70-80 százalék, az elmúlt évtizedben beáramlott nagy mennyiségű likviditás még hosszú évekig kitarthat.

Megúszták az ügyfelek a legrosszabbat a törlesztőképesség szempontjából? 2022 végén 1,5% körül volt mind a lakossági, mind a vállalati hitelek körében a 90+-os késedelmek aránya. Azóta mit hozott a hitelmoratórium feloldása és a gazdasági nehézségek együttese?

Azóta sem történtek nagy változások, így elkönyvelhetjük, hogy a moratórium kivezetése minimális mértékű negatív hatással járt. Ügyfélmegkereséseink alapján éppen erre számítottunk.

A hitelmoratórium nagyon hasznos volt az elején, a végén viszont már nem volt nagy jelentősége.

A jelzáloghiteleknél egyáltalán nem növekedett a nem teljesítő állomány, a fedezetlen lakossági hiteleknél és a kkv-hitelek területén pedig csak kis mértékű növekedés történt. Egyelőre nagyon kevés cég számára jelentettek tényleges fizetési problémát a magas energiaszámlák. Arra számítok, hogy megúszhatjuk nagyobb NPL-ráta-növekedés nélkül a következő negyedéveket is.

Ahogy az eddigiekből is kiderült, a bankok működésének pozitív és negatív kockázatai meglehetősen hasonlók. Mégis milyen stratégiával különböztetik meg magukat a versenytársaktól?

Ez egy lényegi kérdés. Azt gondolom, hogy bármely két nagy univerzális bank között ilyen típusú különbség nincs, nem nagyon lehet olyan tanulmányt írni, amely kimutatná a különböző stratégiák közötti eredményességbeli különbségeket. Ez nem meglepő, hiszen a termékeink nagyjából ugyanazt a nevet viselik, a szabályozás és a felügyeletünk is ugyanaz.

Az eredményekben mégis óriási teljesítménykülönbségek vannak. Meggyőződésem, hogy ez nem a stratégiából, hanem a napi végrehajtásból születik.

A pillangóúszást is nagyon sokan próbálják, aztán a végén úgyis Phelps győz, mert az ő felkészülése a legalaposabb. Mégis, akkor mit lehet tenni 2023-ban a legmagasabb professzionalizmus fenntartása mellett? Mi az ügyfélelégedettségre és a digitalizációra helyezzük a hangsúlyt. Büszke vagyok arra, hogy sok fejlesztést tudtunk végrehajtani az utóbbi 2-3 évben. Több tízezer ügyfelünk van videókapcsolatban a fióki tanácsadójával, ők digitális formában kapnak profi személyes tanácsadást, teljesen hétköznapi dologgá vált a myRaiffeisen mobilalkalmazásunk használata. Fizetési oldalon a cégek számára innovatív számlaszolgáltatásokat nyújtunk, a hiteleiket real time, emberi közreműködés nélkül tudják integrálni ERP-rendszereikbe.

A mostani, visszaeső piaci környezetben lehet munkaerőt megtakarítani?

Az utóbbi 2-3 évben sok más gazdasági szereplőhöz hasonlóan mi is munkaerőhiányt tapasztaltunk, így a nehezebb időkben is változatlan, 2800 fő körüli létszámmal kalkulálunk, erőteljes belső átrendeződés mellett. A korábban háttérműveletekkel, adatfeldolgozással foglalkozó kollégák egy részét az itt már erőteljesen jelen lévő automatizációnak köszönhetően az ügyfélkiszolgálás további erősítésére tudjuk bevetni. Videós számlanyitásunk és ügyfélszolgálatunk nagyon népszerű, alig győzzük kiképezni azokat a kollégákat, akik ezzel foglalkoznak. Ez fiókszinten is látványos folyamat, hiszen kevesebb lesz a pénztári és a tranzakciókkal foglalkozó kapacitás.

Növekvő üzleti volumen mellett tartjuk szinten a munkaerőnket: az utóbbi négy évben a bank hitelállománya a duplájára növekedett.

Fotók: Mónus Márton / Portfolio