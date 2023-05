Kiszivárgott: már puhítják a magyar és ukrán kormányt az OTP listázása ügyében

Magyarország zárt ajtók is mögött elismerte, hogy az OTP Bank ukrajnai listázása volt a fő oka annak, hogy blokkolta az Európai Békekeretből a soron következő kifizetést, ami az egymással nem összefüggő ügyek miatt frusztrációt okozott néhány uniós diplomata körében, és most a helyzet tisztázása zajlik, illetve a háttérben egyeztetések kezdődtek a magyar és az ukrán kormánnyal az előrelépés érdekében, mert a fő prioritás Ukrajna támogatása a háború megnyeréséhez – jelezték névtelenséget kérő diplomaták a Reutersnek.

Azt is felrótták, hogy számos más európai vállalatot, így például az osztrák Raiffaisen bankcsoportot is, felrakták az ukránok a háború nemzetközi szponzorainak listájára, de az ő tagállamaik mégsem tanúsítanak ilyen magatartást az ezzel nem összefüggő ügyekben, így a 11. uniós szankciós csomag és a békekeret kifizetése ügyében. Az uniós tisztviselők jelezték, hogy dolgoznak az ügy megoldásán, így többek között azt próbálják kideríteni, hogy Kijev az egész OTP Bank Csoportot, vagy annak csak oroszországi leányvállalatát tette-e feketelistára.

Mindezek azután hangzottak el, hogy amint részletesen megírtuk: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnap azt jelentette be:

Mindaddig, amíg az ukránok nem veszik le az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, addig az Európai Békekerettel, és a szankciókkal kapcsolatos döntésekben Magyarország nyilvánvalóan nem tud részt venni.

A tárcavezető ezen felül további három okot is felsorolt még a blokkoló magyar hozzáállás mögött, de ezek közül egyértelműen a legfontosabbnak az OTP Bankkal kapcsolatos ukrán lépést nevezte.

Az egész ügy úgy kezdődött, hogy május 4-én az ukrán nemzeti korrupciómegelőzési ügynökség (NAZK) bejelentette: a magyar OTP Bank Groupot "a nemzetközi háborús szponzorok" listájára helyezte, amiért a pénzintézet továbbra is együttműködik Oroszországgal. A minősítés tényét az OTP Csoport is megerősítette, hangsúlyozva: az OTP Csoport minden nemzetközi szankciós intézkedést és helyi törvényi előírást betartva működik valamennyi piacán, így Oroszországban is.

A NAZK a döntését sajtóközleményében azzal indokolta, hogy a magyar bank továbbra is tevékenységet fejt ki Oroszországban és egy olyan hitelezési jogszabály rendelkezései szerint jár el, amelynek alanyai a Donyeck és Luhanszk megyei orosz hatóságok. A NAZK szerint az OTP "kedvező feltételek mellett nyújt hiteleket az orosz hadsereg" tagjainak, ideértve a fizetési halasztás lehetőségét kölcsöntörlesztés során.

Érdemes megjegyezni, hogy május elejére a NAZK "nemzetközi háborús szponzorokat" felsoroló listáján az OTP-vel együtt már 24 intézmény szerepelt, köztük olyan vállalkozások is, mint a Procter&Gamble, az OpenWay Group, a Danieli, a TMS Tankers, a Minerva Marine, a Thenamaris Ships Management, a Delta Tankers, a Dynacom Tankers Management, a Leroy Merlin, a ComNav Technology, a Mondi Group/Mondi PLC, az eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, a Bonduelle, az Auchan, a Peninsula Petroleum és az osztrák Raiffeisen bankcsoport. Ezen vállalatok uniós tagállamai azonban mégsem jelezték, hogy blokkolnák az uniós szankciós döntéshozatalt, illetve az Európai Békekeretből a soron következő kifizetést.

A fentiek után az OTP Bank május 13-án adott ki közleményt, amelyben "teljességgel méltatlannak" nevezte, hogy az ukrán Antikorrupciós Ügynökség (NAZK) a háború nemzetközi szponzorai közé sorolta. Emellett rögzítette azt is: arra fog törekedni, hogy erről meggyőzze az ukrán illetékeseket is.

A magyar bank úgy véli, a NAZK téves döntésének leginkább az volt az alapja, hogy összekeverték az Oroszországban is van Donyeck nevű település.

A közleményben az OTP ugyanis rámutatott, hogy az oroszországi Donyeck településen a közelmúltig valóban működött egy OTP Bank fiók, de úgy vélik, hogy a bankot az ukrán hatóságoknál feljelentő Olekszandr Dubinszki ezt összekeverhette az ukrajnai Donyeck régióval, ahol viszont a bank nem végez tevékenységet.

Az orosz hadsereg finanszírozásával kapcsolatos vádra pedig az OTP Bank azt hangsúlyozta a közleményében, hogy sem kedvezményesen, sem máshogy nem nyújt új hitelt az Oroszországi Föderáció fegyveres állománya tagjai számára. Emlékeztettek viszont arra, hogy az Oroszországi Föderáció törvényben írja elő (106-FZ) valamennyi pénzügyi szolgáltatónak, hogy azok számára, akik részt vesznek a "különleges katonai művelet"-ben, 2023. december 31-ig mentesülnie kell a hiteltörlesztés és kamatfizetés alól. A határidő után a törlesztés folytatódik.

Emlékeztetnek arra is, hogy Oroszországban 0,17 százalék piaci részesedéssel rendelkezik a bank, azaz súlya az orosz bankpiacon nem éri el a két ezreléket. Ezzel kívánta tagadni azt a vádat, miszerint az OTP Bank fontos szerepet tölt be Oroszország nemzetgazdasága szempontjából. Hozzáfűzték: a NAZK listájára ugyanakkor az OTP-nél lényegesen nagyobb helyi jelenléttel rendelkező nemzetközi bankok és egyéb vállalatok nem kerültek fel, ami önmagában megkérdőjelezte a listára kerülésről szóló döntés hitelességét.

Mindezek után most, a magyar kormányzati reakciókat látva a hírügynökségnek egy vezető uniós diplomata azt jelezte:

Beszélni fogunk az ukránokkal és beszélni fogunk az (uniós) tagállamokkal, köztük Magyarországgal is. A mi prioritásunk egyértelmű - segíteni Ukrajnának megnyerni a háborút. Ehhez pedig katonai és pénzügyi segítségre van szükség. Ez abszolút prioritás az Európai Unió számára.

