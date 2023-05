Beakad a BNPL-őrület a magyar vásárlóknak is? Megszólalt az első fecske

Néhány másodperces tranzakciókkal, 14 napos, egyszer meghosszabbítható fizetési haladékkal, 35 ezres maximális kosármérettel indult útjára az elmúlt hónapokban az IzzyPay . Az első hazai lakossági "vásárolj most, fizess később" (BNPL) szolgáltató elsőként a Shoprenter nevű webshop-szolgáltatóval kötött együttműködést még március elején, most pedig a MasterCard globális felsővezetését is megjárt Gauder Milánnal erősítette meg igazgatóságát. Őt és Farkas Róbertet, az IzzyPay vezérigazgatóját kérdeztük interjúnkban.

Portfolio: Gauder Milán a Portfolio tavaly őszi Future of Finance konferenciáján nem a leghízelgőbben beszélt a buy now, pay later (BNPL) jelenségről. Most viszont igazgatósági tagkét csatlakozott az ország első lakossági BNPL-szolgáltatójához, az IzzyPayhez. Megváltozott a véleménye?

Gauder Milán: Az említett konferencián kivetítettem egy slide-ot arról, melyek a forradalmi változások a fizetési ökoszisztéma területén, amik alapjaiban rengetik meg a fennálló világrendet és melyek nem azok. A BNPL-t valóban nem soroltam a forradalmi változások közé, mondván, nem rengeti meg alapjaiban sem a pénzügyek, sem az e-kereskedelem világát a következő 10-20 évben. Pedig az előző, 2021-es év még a BNPL éve volt, ekkor ha valaki nem a blockchainről beszélt a világ konferenciáin, akkor erről. Ma a mesterséges intelligencia és ChatGPT a legforróbb téma, miközben most is azt gondolom, hogy

a BNPL nem söpri el sem a bankkártyát, sem az átutalást, sem a készpénzt, viszont egy nagyon fontos kiegészítője lesz a fizetési palettának.

A MasterCard korábbi globális alelnökeként milyen szerepet fog betölteni most az IzzyPaynél?

Gauder Milán: Nagy-Britanniában, a skandináv országokban vagy Ausztráliában a vásárlók jelentős része már ezzel a kényelmi szolgáltatással fizet sokféle árucikkért online, más helyeken viszont még kevésbé fejlett a BNPL. Úgy gondolom, hogy Magyarországon is fontos helye és szerepe lehet. Igény van rá itt is, hogy a vásárló azonnal megkapjon egy terméket, de csak később fizessen érte, ha már átvette. Ennek az elterjedését szeretném segíteni azzal, hogy elvállaltam az igazgatósági tagsággal járó feladatokat.

Tavaly októberben beszélgettünk a cég igazgatósági elnökével, Madácsi Zsolttal, akkor ő azt mondta, hogy 2023 végére 300 ezer felhasználót és több száz webshop partnert szeretnének. Farkas Róbert vezérigazgatóhoz fordulok: hol tartanak most?

Farkas Róbert: Az IzzyPay lakossági faktoringszolgáltatást végző pénzügyi vállalkozásként indult el, regulált intézményként nagyon sok időt és energiát igényelt a felügyeleti előírásoknak való legmagasabb szintű megfelelés. A fejlesztéseink mára elkészültek, a termék elindult, március eleje óta pedig az első webshop-szolgáltató partnerrel, a Shoprenterrel működünk együtt. Rajta keresztül például kerékpárüzlet és lakásdekorációs termékeket forgalmazó webshop is a partnereink között található, de a tranzakciószámunk még alacsony. Mondhatni, soft openinggel indítottunk, amely lehetővé teszi annak kiértékelését, hogy a rendszerünk és bírálati folyamatunk mennyire gyors, és milyen vásárlói élmény születik meg azzal, ha valaki ezt a fizetési opciót választja a check out során.

A terveink között változatlanul egy dinamikus, gyors növekedés szerepel, a 2023-as Black Friday és az az idei karácsony lehet az igazi főpróbája ennek az újfajta fizetési megoldásnak.

Vásárolj most, fizess 14 napon belül – ezt a szolgáltatást kínáljuk most.

Várható a nagyobb, akár külföldi webshopok megjelenése is a kínálatban?

Farkas Róbert: Az említett Shoprenterrel azért kötöttünk megállapodást, mert rajtuk keresztül magyar tulajdonú, kisebb forgalmú webshopok lehetnek a partnereink, elsősorban ezeknek szeretnénk fizetési megoldásként kínálni az IzzyPayt. Természetesen nem zárkózunk el attól, hogy nagyobb, akár külföldi kereskedőkkel is leszerződjünk, hiszen az e-commerce részaránya a lakossági fogyasztáson belül Magyarországon még jóval alacsonyabb, mint akár a többi visegrádi országban. Szeretnénk segíteni, hogy a modern fizetési megoldással és jobb vásárlói élménnyel a magyar webshopok be tudják hozni ezt a lemaradást, hisz például a kosárelhagyások száma a külföldi tapasztalatok szerint 20-40%-kal csökkenthető számukra ezzel.

Magyarán a piacfejlesztés is a céljaik között szerepel. Megfelelő ehhez a faktoring mint szolgáltatási forma, a választott 35 ezer forintos maximális kosárméret és a 14 napos, egyösszegben történő fizetésre vonatkozó határidő? Vagy hamarosan változtathatnak ezeken?

Gauder Milán: A világon sokféle variációja van a BNPL-nek, a magyar szabályozás viszont szigorúnak számít, valószínűleg ezért sem léptek még piacra itt nemzetközi szereplők. Az IzzyPay egy késleltetett kiegyenlítést biztosít, ezzel szemben Amerikában vagy Ausztráliában inkább a részletfizetésen van a hangsúly. A piac legismertebb szereplője, a Klarna Svédországból indult, az ő rendszere ma már vegyesnek mondható, az induláskor egyébként hasonló modellt követtek, mint most mi, vagyis „rendeld meg most, fizess átvétel után”. Mint minden hasonló indulás esetén, egy tanulási folyamatban vagyunk, együtt fogunk tapasztalatot szerezni a kereskedőkkel és a fogyasztókkal. Zárkózzunk fel először a cseh vagy a lengyel szinthez, aztán meglátjuk, mennyire lehetünk még innovatívak. Ami a 35 000 forintos korlátot illeti, nemrég jelent meg egy tanulmány a tavalyi átlagos kosárméretről, 17 200 forint volt, egy kicsit még csökkent is Magyarországon. A 35 000 forint alatti sáv az, amelyben mi szolgáltatni szeretnénk, a 60-80 euró körüli kosárméret külföldön is meglehetősen gyakorinak számít. A néhány másodperc alatt, néhány kattintással elérhető halasztott fizetés önmagában biztosítja azt az élményfaktort, ami a vásárlónak szerintük kell.

Ez lenne az igazi újdonság a Magyarországon is megszokott áruhitelezéshez vagy kereskedelmi részletfizetéshez képest?

Gauder Milán: Az elmúlt 10-15 évben egyértelműen az ügyfélélményről szólt a digitális fizetés. Az iPhone is vajon miért tört be a Nokia piacára? Pont ezért: könnyebb és élményszerűbb volt használni. Mi történik a világ fizetési piacain? Miért lett olyan nagy például a PayPal? Hát azért, mert az addig döcögős fizetési folyamatot jóval egyszerűbbé, kényelmesebbé tette. Az IzzyPay is ehhez a trendhez csatlakozik:

csak a személyi igazolvány számot és az e-mail címet kell beírni, kap a vásárló egy e-mailt, és már indulhat is az áru, majd érkeztekor fizethet is,

pontosabban igénybe veheti a 14 napos fizetési haladékot, amit igény szerint akár további 14 nappal meghosszabbíthat.

Mihez kell a személyi igazolvány száma?

Gauder Milán: A vásárlási folyamat során a szokásos vásárlási folyamatokhoz képest kizárólag a személyi igazolvány számát kérjük el a vásárlótól. Ez lehetővé teszi, hogy a Belügyminisztérium adatnyilvántartó rendszeréből lekérdezzünk a szükséges adatokat, biztosítva, hogy a vásárló valós, 18 éven felüli, magyar állampolgárságú személy. Ezzel kiszűrjük, hogy a tranzakciót kezdeményező fél csalást tudjon elkövetni, és biztosítjuk, hogy jóhiszemű, valós személy a vásárló, s nem egy chatbot az Anktartiszról.

Hogy néz ki a finanszírozás, startupként kockázati tőke bevonásáról volt-e már szó?

Farkas Róbert: Szűk befektetői körrel rendelkezünk, amely tőkét biztosított az elinduláshoz, a felvázolt fejlődési irányt ebből meg tudjuk finanszírozni. Akkor célszerű kockázati tőkében gondolkodni, ha időszerűvé válik a külföldi terjeszkedés. Benne van a külföldi nyitás a forgatókönyvekben, ám előbb a magyar üzleti modellnek kell tudnia bizonyítani, ebben egyelőre a jelenlegi tulajdonosi körrel megyünk tovább.

Hol találják meg a tudatos vásárlók ezt a szolgáltatást, ha eleve halasztott fizetésű vásárlásban gondolkodnak?

Farkas Róbert: Még nincs nyilvános partnerlistánk, kell egy kis idő, hogy kitapasztaljuk, mely platformokon teljesít a legjobban a termékünk.

Tipikusan a vásárlási folyamat végén a fizetési módok között fog megjelenni az IzzyPay mint fizetési opció. A legszebb persze az lenne, ha az IzzyPayen keresztül találnák meg az ügyfelek a boltokat, itt még nem tartunk, ez a jövő fejlesztése.

Gauder Milán: Az érintés nélküli kártya is először csak egy helyen volt elérhető, nevezetesen a Costa Coffee-ban, ahova az emberek nem célzottan az érintésmentes fizetés élménye miatt mentek, hanem a jó kávéért. Azonban minél elterjedtebb lett, minél többen próbálhatták ki több helyen is, annál természetesebbé vált, hogy ilyen módon is lehet fizetni. Ilyenkor a konkurencia megjelenése is fontos szerepet játszik. A budapesti Deák Ferenc utcában is csak egy üzlet működött először, aztán egyre több lett belőle, és ma már Fashion Streetként ismerjük a sok versengő divatmárka sorát. Ahogy fokozatosan megjelennek a hazai piacon azok az üzletek, melyekben lehet halasztott fizetést választani, illetve ahogy szaporodni kezdenek a különböző BNPL-szolgáltatók, úgy tudatosul majd egyre több vásárlóban, hogy a hagyományostól eltérő fizetési lehetőségekkel is élhetnek.

