Elárulta a magyar Revolut vezetője: közel 1 millió ügyféllel rendelkeznek már Magyarországon!

A Revolut már több mint 900 ezer felhasználóval rendelkezik itthon, a 2,5 éve alapított helyi irodában már több mint 30-an dolgoznak, és jelenleg a kifejezetten a magyar piacra tervezett termékek bevezetésére összpontosítanak - árulta el Léder Tamás, a fintech gyökerekkel rendelkező digitális bank vezetője lapunknak. A társaság már hat európai országban kínál fedezetlen hiteleket, a szakember kijelentette: "határozottan lát potenciált a hiteltermékekben Magyarországon". Jövő csütörtöki Financial IT konferenciánk előadójával a szuperapp-tervekről, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről és a Revolut stratégiai céljairól is beszélgettünk.

Financial IT 2023 Léder Tamás is részt vesz június 1-jei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Hány ügyfele van most a Revolutnak Magyarországon?

A Revolut magyarországi ügyfeleinek száma több, mint 900 ezer főt számlál, és rohamosan növekszik az 1 millió ügyfelet jelentő nagy mérföldkő felé, reméljük, hogy még idén elérjük ezt.

Mik a céljaitok az ügyfélszám tekintetében, és mikor éritek el azt a pontot, amikor a növekedési célokat felváltják a pénzügyi célok?

A Revolut 2021-ben vált nyereségessé, úgy gondoljuk, hogy a 2022-es eredményeink is jók, és azokat idén időben be fogjuk jelenteni. A nyereséges növekedés mellett sok más üzleti célt is szem előtt tartunk, így az ügyfélszámok továbbra is fontosak. Jelenleg több mint 29 millió ügyfelünk van világszerte.

Léder Tamás Revolut, Head of Hungary Corvinuson végzett közgazdászként és szintén a Corvinus és Bankárképző duális képzésén szerzett posztgraduális végzettséget bankmenedzsment szakirányon. Külföldi és hazai kereskedelmi b Tovább … Tovább Corvinuson végzett közgazdászként és szintén a Corvinus és Bankárképző duális képzésén szerzett posztgraduális végzettséget bankmenedzsment szakirányon. Külföldi és hazai kereskedelmi b

A banki csalások az utóbbi időben egyre nagyobb számban fordulnak elő Magyarországon, és a nemzetközi tendenciák aggasztóak. Milyen tapasztalatai vannak ezen a területen a Revolutnak?

Kijelenthető, hogy a mobiltelefon lett a meghatározó hely, ahol az emberek interakcióba lépnek, tranzakciókat bonyolítanak, online vásárolnak. Azok, akik nem ismerik az okostelefonokat és a digitális alkalmazásokat még, felzárkóznak. Nagyon fontos, hogy oktassuk pl. a családunkban élő idősebbeket a kibercsalásokkal kapcsolatos kockázatokról. Aktívan emlékeztetjük ügyfeleinket, hogy soha nem küldünk nekik SMS-eket, hogy soha ne osszák meg kártyaadataikat idegenekkel, és ne válaszoljanak gyanús befektetési ajánlatokra. Mindannyiunknak újra és újra emlékeztetnünk kell egymást az óvatosságra.

Hogyan épül a Revolut Magyarországon? Várható-e, hogy a társaságnak lesz magyar nyelvű ügyfélszolgálata és magyarországi fiókja?

A Revolut magyarországi helyi irodája 2021 elején indult el, és már lassan 2,5 éve működik. Ez idő alatt aktívan vettünk fel munkatársakat, most épp több mint 30 fős helyi létszámmal a fedélzeten.

Jelenleg a kifejezetten a magyar piacra tervezett termékek bevezetésére összpontosítunk, a híreket időben bejelentjük.

Folyamatban van emellett fióktelepek bevezetése az EU piacain, az első fióktelepek Írországban és Franciaországban már el is indultak, de ez egy időigényes folyamat, ahol sok formaságnak kell megfelelni, és nem szeretnénk elsietni. A gyorsaság helyett inkább jól akarjuk csinálni.

A Revolut egyik fontos célja, hogy globális szuperapplikációvá váljon. Milyen előrelépés történt ezen a téren az elmúlt időszakban?

Nemrégiben megkezdtük a terjeszkedést Európából más kontinensekre is. Pár napja jelentettük be a Revolut piacra lépését Latin-Amerikában, az első induló országunk Brazília volt. Erős helyi csapatunk van a helyszínen, és az alkalmazásunkat már használják is az első brazil ügyfelek. Észak-Amerikában is már aktívak vagyunk, az Egyesült Államokban is növekszünk, és egyre népszerűbbek vagyunk Ausztráliában is, ahol nemrég indítottuk el vállalkozói ajánlatunkat. Ázsiában Szingapúrban és Japánban vagyunk jelen, Indiában és Mexikóban pedig készülünk a bevezetésre. Ahhoz, hogy minél több új piacra tudjunk elindulni, építünk egy ún. Revolut Lite-ot, az alkalmazás alap változatát, amely lehetővé teszi pl. a nemzetközi átutalásokat, de hamarosan további hírekkel szolgálunk ezen a téren.

Nemrég vezettétek be a személyi kölcsönöket Franciaországban, mikor tudjátok Magyarországra is elhozni a hiteltermékeket?

Jelenleg Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Írországban, Spanyolországban, Franciaországban kínálunk fedezetlen hiteleket. A közeljövőben tervezzük, hogy további európai piacokon is bevezetjük a hiteltermékeket. Azt, hogy Magyarország lesz-e a következő hitelpiac, egyelőre nem tudom megerősíteni, de időben megosztom a híreket. Határozottan látok potenciált a hiteltermékeinkben Magyarországon.

Hogyan reagál a Revolut a mesterséges intelligencia boomjára? Milyen megoldásokat vizsgálnak, és hol változtathatja meg a technológia a banki tevékenységet?

Mi ugyebár egy teljesen mobil bank vagyunk, a felhőben születtünk, és a kezdetektől fogva használjuk a gépi tanulást és az AI-t. Az elmúlt évek során saját technológiát építettünk, amely segíti a Revolut üzleti folyamatait, beleértve az ügyfélszolgálatot , pl.: alkalmazáson belüli chatbot RITA, a fincrime-megelőző rendszereket és még sok mást. Ahol a mesterséges intelligencia használatának értelme van, ott használjuk. Ezen a területen is megosztjuk a tudást és a legjobb gyakorlatokat, és technológiai vezetőink, mint például Wojtek Ptak (Head of Engineering), nagy technológiai rendezvényeken beszélnek Közép- és Kelet-Európa szerte. Hiszünk abban, hogy mindenkinek hasznát kell vennie ezeknek az innovációknak.