Lefeleződhet a banki extraprofitadó - Mi lesz az OTP-vel?

A tegnap esti Magyar Közlönyből kiderült, hogy hogyan feleződhet le a bankok extraprofitadója 2024-ben. A lényeg: ez nem egy automatizmus, a pénzintézetek akkor tudják érdemben csökkenteni az extra terhelésüket, hogy ha cserébe nagy mennyiségben vásárolnak magyar állampapírokat. Az OTP árfolyama mérsékelten esett a hírre.

Jött egy újdonság

A Költségvetési Tanács múlt heti anyagából már kiderült, hogy 2024-ben a banki extraprofitadó lefeleződik, akkor azonban még nem ismertük ennek technikai részleteit, és akár arra is gyanakodhattunk, hogy a változatlan adóalap, vagyis a 2022-es korrigált adózás előtti eredmény mellett az adó kulcsa csökken majd jelentősen, de nem ez történt. Az újdonság az, hogy

azoknak a pénzintézeteknek csökkenhet majd jelentősen az extraprofitadó-terhelése, amelyek jelentős mennyiségű állampapírt vásárolnak.

A kormányrendelet ugyanis kimondja, hogy amennyiben a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás tulajdonában lévő, 2027. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvények 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítva a 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik (bizonyos repóügyletekben és részvényvisszavásárlási ügyletekben érintett papírok kivételével), akkor a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2024. december 10-ig teljesítendő különadó fizetési kötelezettségét csökkentheti. Az adókötelezettség csökkentésének a mértéke

legfeljebb az említett állampapírállomány-növekmény 10%-a és

legfeljebb az enélkül számított extraprofitadó-kötelezettség 50%-a lehet.

Persze, a bankoknak valahogyan kezelniük kell a fölös likviditásukat, amire remek lehetőség az állampapírvásárlás (most ráadásul magas hozam mellett), de két negatívumot is látunk a tegnap este megjelent információval kapcsolatban: egyrészt az extraprofitadó lefelezése a bankok szempontjából csak egy elméleti maximum, másrészt van még bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a bankok szabadon eldönthetik-e, hogy milyen állampapírt vásárolnak, és azt milyen árfolyamon, itt is van még bizonytalanság.

Mennyit fizet az OTP?

Az áprilisi módosítást még nem ismerve az OTP az idei első negyedévben már elszámolt bruttó 69 milliárd forint extraprofitadót, az április 24-i módosítás értelmében azonban a módosult adóalap miatt az OTP-nek jóval kisebb befizetési kötelezettsége adódott, 28 milliárd forinttal kevesebb, 41 milliárd forint (adózás után 37,4 milliárd forint) 2023-ra, a különbség könyvelésére majd az idei második negyedévben kerül sor, a különbség a második negyedéves konszolidált korrekciós tételek közt lesz bemutatva.

Éves szinten tehát 41 milliárd forint az extraprofitadó-teher, ezt csökkentheti le az OTP a felére, vagyis 20,5 milliárd forinttal állampapírvásárlásokkal.

Hogy reagált az árfolyam?

Az OTP árfolyama már zsinórban harmadik napja esik, amivel május eleje óta nem látott szintre esett az árfolyam. A mai piacnyitást követően már több mint 1 százalék mínuszban is állt, jelenleg 0,4 százalékos esésben vannak a papírok.

A forgalom nem extrém, de átlag feletti.

A mai eséssel az OTP az alulteljesítők között van a régiós bankrészvények között.

Címlapkép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images