Kiderült: csökkenti a kormány a bankok extraprofitadóját, a biztosítóké viszont megmaradhat

A bankok és a pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját megfelezi jövőre a kormány, a biztosítókét viszont a tranzakciós illetékhez hasonlóan – növekvő adóalap mellett – változatlanul hagyja – következtethető ki a Költségvetési Tanács szerdán este közzétett véleményéből. A tavaly bevezetett különadók tehát velünk maradnak, esetenként csökkentett összegben.

A Költségvetési Tanács közzétette véleményét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről, ennek lényegét itt foglaltuk össze:

Ami a pénzügyi szektor adóterhelését illeti, ebből a dokumentumból derül ki három fontos információ:

Banki extraprofitadó: úgy néz ki, felezés jön

A pénzügyi szervezetek befizetéseinek előirányzata a jövő évre 253,4 milliárd forint, ez 29,2 százalékkal (összegében 104,6 milliárd forinttal) kevesebb az előző évi várhatónál. Az extraprofitadó bevétel a felére, 264 milliárd forintról 132 milliárd forintra csökken 2024-re. Ez azt jelenti, hogy a bankokat és pénzügyi vállalkozásokat terhelő extrapótadó kivezetése csak részben történik meg, azonban ennek a jogszabályi háttere még nem biztosított – jegyzi meg a Költségvetési Tanács. A pótadó nélküli különadó bevétel (ez alatt a „régi” bankadót érthetik) 29,1 százalékkal, nagyjából 121 milliárd forintra nő a bázishoz viszonyítva, amelynek teljesíthetősége a tanács szerint kockázatos.

Érdekes, hogy a bankokat és pénzügyi vállalkozásokat terhelő extraprofitadó összege éppen a felére csökkenne a költségvetési tervekben. Ez azt sugallja, hogy az adókulcs a felére csökken 2023-hoz képest, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy idén az első félévben más az adó alapja (nettó árbevétel), mint a második félévben (eredményarányos), így ez adókulcs egyszerű felezésével nem biztos, hogy az adóbevétel feleződését eredményezi. Ha ettől eltekintünk, azt is sugallják a számok, hogy az adóalapot a 2022-es eredménybázison hagynák azm adó kulcs egyidejű felezésével, vagyis 2024-ben is ez alapján adóztatnák meg a bankokat, hogy ne tudjanak alkalmazkodni, ami megfelel a Portfolio korábbi értesülésének.

Tranzakciós illeték: maradhat

A pénzügyi tranzakciós illeték előirányzata (348,3 milliárd forint), amely 4,8 százalékkal (összegében 15,9 milliárd forinttal) múlja felül az előző évi várható teljesítést. Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy a tranzakciós illeték szabályozása változatlan marad.

Biztosítási pótadó: maradhat

A biztosítási adó előirányzata 234,2 milliárd forint, 6,7 százalékkal (összegében 14,8 milliárd forinttal) több az előző évi vártnál, ez alapján szintén könnyen elképzelhető, hogy a biztosítókat terhelő, tavaly bevezetett és karácsony előtt megemelt pótadó 2024-ben is változatlanul fennmarad, csak az adóalap növekedése (a biztosító díjbevételének nominális emelkedése) miatt nő annak összegszerű mértéke.

Címlapkép: Getty Images