Fordulat Magyarországon? Sírjából tér vissza a devizahiteles időszak hírhedt slágere

Nem tervezzük a PMÁP visszavásárlási árfolyamának a megváltoztatását – jelentette ki nemrég Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója az ÁKK és a GFM közös sajtótájékoztatóján. Szavai bátorítást jelenthetnek mindazoknak, akik hitelből vásárolnak állampapírt, kihasználva ezzel az állampapírok akár 16% körüli kamata és a szabad felhasználású jelzáloghitelek 10% körüli kamata közötti különbözetet mint arbitrázslehetőséget. A 35-40 millió forintos hitelösszeg felvétele esetén két év alatt 6 millió forint körüli nyereséggel kecsegtető ügylet szinte egyetlen érdemi kockázata az állampapírok visszavásárlási árfolyamának a kedvezőtlen megváltozása volt eddig.

Természetesen nem ez az arbitrázs lehetőség az egyetlen, ami miatt megnőhetett a 2008 előtt még népszerű szabad felhasználású jelzáloghitelek iránti kereslet, de több hitelközvetítőtől is úgy tudjuk, hogy ez lehet az elsődleges ok. Erre utal az is, hogy az állampapírok kamatának tavaly ősszel végrehajtott jelentős megemelését követően jócskán megugrott a hitelek összege az új szerződésekben, és a korábbi 10-12 millió forint helyett 15-20 millió forintra emelkedett az átlagos hitelméret.

A hitelkihelyezések teljes összege utoljára a 2011-2012-es kedvezményes devizahiteles végtörlesztés idején, ezt leszámítva pedig 2010 júniusban volt ilyen „magas” a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél.