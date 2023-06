Kétarcú válsághelyzetben vagyunk, közeleg a fordulat (Interjú)

Visszaesett a hitelkereslet, és elvesztette a magyar gazdaság azt az előnyét, ami a finanszírozás oldalán megvolt az elmúlt években - mondja Kementzey Ferenc. A Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágaiért felelős vezérigazgató-helyettese szerint mindemellett a cégek bankszolgáltatási aktivitása kifejezett pezsgő. A vállalati hitelpiacnak szüksége lenne a Baross-program folytatására, hiszen jelentős a többlet hiteligény most is.

Portfolio: Csapások egész sora sújtja a vállalati hitelezést: egy évtizede nem látott magas kamatok, recessziós környezet, banki extraprofitadó (amit ráadásul állampapír-vásárláshoz kötnek), kkv-kamatstop, a forrásszerzést megdrágító MREL-előírások. A Raiffeisen szempontjából is valóban ilyen rossz a régiós nemzetközi és benne a magyar helyzet?

Kementzey Ferenc: Rövid távon ez egy kétarcú válsághelyzet. Visszaesett a hitelkereslet, és elvesztettük azt az előnyünket, ami a finanszírozás oldalán megvolt az elmúlt években. Alacsonyabb volt a kamatszintünk, mint akár a cseheké vagy a lengyeleké, nem voltak még MREL-költségek, úsztunk a támogatott programokban. Mára gyakorlatilag minden a visszájára fordult, minden oldalról beszorult a hitelezés, szinte csak a Baross-program és a Széchenyi Kártya Program jelent ez alól kivételt. A szolgáltatási együttműködésben azonban egyáltalán nem rossz a piaci helyzetünk.

A magas kamatszint kedvező a betéti marzs szempontjából, a jelentős piaci volatilitás növeli az ügyfelek pénzforgalmi és tranzakciós aktivitását, pezseg a cash management, és a hosszabb távú általános kilátások se rosszak.

Egyensúlyi konvergenciára van ítélve ez a régió, a Raiffeisen is hosszú távon hisz a régiós és a magyar piacban egyaránt. Az EU és a NATO közép- és kelet-európai tagországaira core piacként tekintünk, a következő években ezek biztosan felértékelődnek a vállalati ügyfelek és így a bankok szemében is.

Tavaly 15% körüli mértékben emelkedett a vállalatok banki hitelállománya hazánkban, idén viszont már egyértelmű csökkenés látható a havi adatokban. Mikorra várja a pozitív hitelpiaci fordulatot?

Ahogy egészséges szintre csökken a kamatszint, fordulatot várok a hiteldinamikában, ez szerintem az idei második félévben bekövetkezhet. Látni kell, hogy a vállalati hitelállományt nagyon sok egyedi tranzakció mozgatja le- és felfelé is. Vannak olyan szegmensek, amelyekben még most is megvan a pozitív hiteldinamika: a nagy külföldi beruházások, a megújuló energetikai fejlesztések, az autóipar, az akkumulátorgyárak és az ezek köré épülő ökoszisztémák részéről fennmaradt a hiteligény. Az ágazati eltéréseknél hangsúlyosabbak az egyéb különbségek:

beruházási hitelt most sokkal kevesebbet igényelnek, ezzel szemben a folyószámla- és forgóeszközhitelek jól futnak. A forinthitelek helyett a devizahitelek mennek, a piaci hiteleket pedig a támogatott programok szorították ki.

A kkv-hitelezés kifejezetten ez utóbbiakra, illetve a rövid lejáratú hitelekre koncentrálódik.

A Baross-program gyakorlatilag egy hónap alatt kifutott. Szükség lesz második Baross programra ősszel, ahogy Nagy Márton miniszter már belengette?

Szükség van rá. Minél hamarabb kellene, hiszen a piaci hitelezés gyakorlatilag leállt. A kétszámjegyű kamatkörnyezetben a beruházások támogatása még egyértelműen a kedvezményes állami hitelprogramokból valósulhat meg elsősorban. Rövid távon ezek nélkül nem várható keresleti fordulat, hiszen még ha a kamatszint le is csökken 10% körüli szintre, attól látványos növekedés nem tud elindulni. Nagyon fontos lenne egy új program.

Nagyon sok cég maradt ki eddig a Baross-programból? Őket miből tudták kárpótolni?

Igen, jelentős volt a többlet hiteligény, amit a program keretében nem tudtunk kielégíteni. Főleg a lejáró hitelek refinanszírozására használták a cégek a programot, de jelentős volumenben kötöttünk új forgóeszköz- és beruházási hitel szerződéseket is, általában az exportképes vállalatokkal. A kimaradók számára saját forrásból kínáltunk euróhitelt, kisebb összegű hiteligénynél a forintalapú Széchenyi Kártya Program is rendelkezésre állt. Az MFB-nél is rendelkezésre állnak hitelprogramok, például az agrárium és az élelmiszeripar számára.

Nagy Márton az EU-s források nélküli életről beszélt a közelmúltban. Nem lesz túl kockázatos mindent banki forrásból pótolni?

A magyar gazdaság nem képes az EU-s források hiányát teljes mértékben ellensúlyozni. Ne felejtsük el, hogy ezek jelentős része támogatás, nem hitelforrás. Rövid távon a külfölditőke-beáramlás és az energiaárak csökkenése a fizetési mérleg szempontjából nagy segítség, a növekedést azonban visszaveti, ha nem érkeznek EU-források. Nagyon remélem, hogy az EU-források nélküli életről inkább középtávon gondolkodnak a döntéshozók, amikor Magyarország a fejlettsége miatt nettó befizetővé válhat majd. A vállalati szektornak szüksége van a vissza nem térítendő forrásokra is, a hitelezés nem képes ezt pótolni.

A magas forintkamatokkal szemben alternatívaként felmerülő devizahitelezést nem veti vissza, amikor ilyen mértékben erősödik a forint, ahogy az elmúlt hónapokban tette?

A devizahitelezés szempontjából a forint hosszabb távú pozíciója relevánsabb. Ez a jelenlegi árfolyamszinten egészségesnek, a gazdaság teljesítményével összhangban lévőnek tűnik. Akkor volt irreálisan gyenge a devizánk, amikor elszabadultak az energiaárak, és megbillent a fizetési mérleg. Nyilvánvalóan törékeny a mostani helyzet is:

ha az inflációs különbség fennmarad, és az EU-pénzek esetleg végleg elvesznének, akkor ismét jelentős gyengülés következhetne be.

Az energiaválság és a recessziós környezet hatására mennyire romlott a hitelportfólió minősége? Mennyi átütemezésre volt szükség a banknál?

Előfordul egy-két nemfizetés, de összességében meglepően jól teljesít a portfólió. A nagyon szoros monitoring, a problémák korai felismerése és az ügyfelekkel való együttgondolkodás megtette a pozitív hatását. Viszonylag kevés esetben kellett átütemezést végrehajtanunk vagy új finanszírozási struktúrát találnunk. Kicsi a ténylegesen nem teljesítő állomány, jól dolgozott a kockázatkezelés az elmúlt években. Hozzá kell azonban tenni, hogy bizonyos válságjelek nem ennyi idő alatt keletkeznek. Elképzelhető, hogy a belső kereslet csökkenése még csak a következő időszakban fog látszani igazán, hiszen eddig a felhasználható tartalékok bőségesek voltak mind a lakosságnál, mind a vállalatoknál.

A belső keresletnek kitett iparágak számára a következő hónapok még nehezek lehetnek.

Mindennek a jele, hogy havi összevetésben már a vállalatok betétállománya is csökkenésnek indult?

Igen. Emellett nagyon sokan próbálnak előtörleszteni magas kamatozású, változó kamatozású hiteleiket is, amitől a betétállomány csökken. A hitelállomány stagnálásának is az az egyik oka, hogy aki tud, próbál kiszállni a magas kamatozású hitelekből, akár a tartalékok felhasználásával. Szerencsére

a korábbi hitelprogramoknak is köszönhetően viszonylag kicsi azoknak a hitelek az aránya, ahol nagyon megugrott az adósságszolgálat a magas BUBOR-szint miatt.

Az agrárhitelezésben a Raiffeisen az egyik legjelentősebb piaci szereplő, mit lát most ezen a területen?

Optimisták vagyunk, és lehetünk is, mert az agrárium kellően stabil, sok más ágazattal szemben. Itt az EU-támogatások nem álltak le, és ez kiszámítható pénzáramlást biztosít a gazdálkodók számára, ehhez idén még a kedvező időjárás is hozzájön - reméljük, így is marad. A kockázatot itt az olcsó ukrán import és a külföldi konkurencia erősödése jelenti. Támogatott hitelek szélesebb körével és erős, dedikált agrárszakértői csapattal igyekszünk segíteni az agrárcégeknek, hogy e kihívásokkal sikeresen küzdjenek meg.

Miről szól most a digitalizáció a vállalati bankolásban?

A magasabb kamatszint és az alacsony kockázati költségek hatására a bankok eredménye még az extraprofitadó mellett is kedvező lehet idén. Ennek megfelelően költségtakarékossági intézkedések bevezetésére sem volt szükség, az IT-költségvetés tartani tudja a lépést az újabb és újabb digitalizációs igényekkel. Ma már alapadottságnak számítanak a klasszikus digitális pénzforgalmi szoláltatások és a többcsatornás elérés. Újdonság viszont, hogy a vállalati ügyfelek is videóbankár szolgáltatás igénybevételével tudnak nálunk ügyeket intézni. Még újabban fejlesztéseket hajtottunk végre az ügyfélismereti kérdőívek, a hitelkérelmek és az ezekhez kapcsolódó dokumentáció megkönnyítésére, zárt csatornás számlanyitási szolgáltatásait a Raiffeisen 12 országban teszi elérhetővé. Idén a banki dokumentumok menedzselése, hitelesítése, digitális aláírása területén teszünk újabb lépéseket, és új kereskedői fizetési megoldásokkal is piacra fogunk lépni. Cégre szabható értékajánlattal fogunk jönni, aminek alapvető része lesz az azonnali fizetésre épülő megoldás mind fizikai, mind internetes elfogadással.

Fotók: Berecz Valter / Portfolio