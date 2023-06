Rengetegen kérik a Garantiqa segítségét - mit ígér az új vezérigazgató?

Lassan minden második kkv-hitel mögött ott fog állni a Garantiqa, amelynek vezérigazgató-váltása nem jár együtt irányváltással - mondta a Portfolio-nak adott interjújában a garanciaintézmény első embere, Szabó István Attila. A hitelpiac visszaesését természetesen a garanciaintézmény is megérzi, az idei év első felévben például lényegében csak támogatott hitelezés folyt. A nemfizetések miatti garancialehívások mértéke azonban messze elmarad az előzetes várakozásoktól - árulta el kérdésünkre, ahogy azt is: a közeljövőben egy rendkívüli jelentőségű megállapodást jelenthetnek be.

Portfolio: Búza Évát váltotta a múlt hónapban a Garantiqa élén. A vezérigazgató személyén kívül mi minden változik idén a garanciaintézménynél?

Szabó István Attila: A Garantiqa fennállásának 30 évfordulóját tavaly rekorderedménnyel ünnepelte. Ilyen eredmény után sehol nem szoktak drasztikus változásokat végrehajtani, én sem tervezek ilyesmit. Természetesen, mint minden váltásnál, most is szóba jöhetnek kisebb változások, változtatások de azt gondolom, az a teljesítmény, amit munkatársaim letettek az asztalra – például az, hogy tavaly júniusban a Krízis Garanciaprogram kifutásának hónapjában a Garantiqa 460 milliárd forint értékű hitel mögé vállalt garanciát, ami lényegében a 2016-os teljes évi garanciaállomány mértékének felel meg -, azt mutatja, hogy profi, elhivatott, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodni tudó kollégákat örökölhettem meg Búza Évától.

Így nincs ok az érdemi változtatásra.

Ráadásul az elmúlt hónapokban az igazgatóság elnökeként már aktívan vettem részt a Garantiqa munkájában, így tehát a munkaszervezet teljesítménye mellett az idei üzleti terv és a stratégia kialakításának is részese voltam, így ezen a téren sincs indoka a komolyabb átalakításnak. Ráadásképp Nagy Márton miniszter úr elvárása is az, hogy stabil, hatékony, az ügyfelek és a gazdaságpolitikai célok érdekeit szolgáló szervezetként működjön a Garantiqa. Ehhez a jó gyakorlatokat, amelyből szerencsére több is van, meg kell őriznünk.

Ahogy ön is említette, tavaly is rekordévet zártak, hiszen 28 százalékkal 2473 milliárd forintra emelkedett a cég kezességvállalási portfoliója. Jól sejtjük, hogy idén ezt a hitelpiac visszaesése miatt képtelenség megismételni?

Az elmúlt évben a vállalati szektor hitelállománya 13,8, ezen belül a számunkra kiemelten fontos kkv-szektor hitelállománya 12,7 százalékkal emelkedett, miközben mi ennek a duplájával, 28 százalékkal növeltük a garanciaállományunkat. Ezzel pedig immár 3064 milliárd forint hitel felvételéhez segítettük hozzá a vállalkozásokat. A kkv-szektor számára folyósított hitelek 40,9 százaléka mögött áll ott a garanciánk, vagyis lassan elérjük azt a szintet, hogy minden második kkv-hitel a Garantiqa kezességvállalásának köszönhetően jön létre. Ez az eredmény – kiegészülve testvérszervezetünk, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) teljesítményével - azt eredményezte, hogy GDP-arányosan Magyarországon volt a legmagasabb a garanciaállomány: a hazai 4,4 százalékos garancia penetráció a Garanciaszervezetek Európai Szövetsége (AECM) tagországok átlagos 1,4 százalékos értékének több mint háromszorosa. Ez tehát azt jelenti, hogy a tavalyi évben így a magyar kkv-k számíthattak a legnagyobb arányban arra, hogy hitelhez jutásukat garanciaintézmények kezességvállalása támogatja majd. Ezáltal tehát a Garantiqa is érdemben járult hozzá a munkahelyek és a családok megvédéséhez a vállalkozások versenyképességének fejlesztésén és stabilitásuk megőrzésén keresztül. De garantálni csak azt a hitelt lehet, amire szerződnek a cégek, márpedig ahhoz, hogy bővüljünk hitelezésre van szükség. Tér lenne a növekedésre, hiszen a vállalati szektor hitelállománya a hazai GDP mindössze 19,08 százalékára rúg, szemben az EU 35,2 százalékos arányával, de figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi nehéz háború és szankciók sújtotta gazdasági környezetben, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően szépen csökkenő, ám rendkívül magas szintről visszatérő infláció, valamint a kamatszintek egyelőre nem támogatják az érdemibb hitelfelvételt. Az MNB hitelezési felmérésére válaszoló bankok 52 százaléka a hosszú lejáratú forint hitelek iránti kereslet visszaesését jelezte, ráadásul véleményük szerint az elmúlt hónapokat megtámasztó, likviditási célú hitelkereslet is csökkenni fog a korábbi időszakhoz képest. Ha ez így lesz, akkor értelemszerűen a mi teljesítményünkre is hatással lesz.

Ezzel természetesen terveztünk is, mindenesetre egyelőre az a helyzet, hogy az új kezességvállalási állományunk az év első 5 hónapjában felette volt az üzleti tervekben szereplő mértéknek.

A vállalati hitelezést a Széchenyi Kártya program és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram hajtja idén. Ezeken kívül van-e egyáltalán élet a kkv-hitelpiacon? Mit látnak a nem kamattámogatott hiteleknél, ki vesz fel ma is ilyet?

A vállalati hitelpiacon folyósított piaci hitelek átlagos kamatszintje az MNB adatai szerint csak nagyon lassan csorog lefelé, áprilisban is 16-17 százalékos szinten mozgott. Ilyen kamatszintek mellett teljesen érthető, hogy a reális üzleti tervvel rendelkező vállalkozások érdemi mértékben nem támasztanak hiteligényt. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a vállalkozások az elmúlt években is kimaxolták a piaci kamatszinteknél rendre alacsonyabb hitelteherrel bíró támogatott hitellehetőségéket – a vállalati hitelezési piac lényegében az MNB Növekedési Hitel Programjának megjelenése óta támogatott hitel vezérelt, a kkv-szektorban pedig még ennél is régebb óta a kamat- és garanciadíj támogatással bíró Széchenyi kártya program számít a fő drivernek.

Az elmúlt évben 3700 milliárd forint értékű támogatott hitel segítette a vállalkozásokat, s igen, az idei év első felében lényegében csak támogatott hitelezés folyt.

Ez a Garantiqa szempontjából is fontos, hiszen a támogatott hitelek túlnyomó része mögött a társaság garanciavállalása áll – persze, attól sem kell tartani, hogy a piaci hitelek előretörésével háttérbe szorulnánk. Egy tavalyi, banki partnereink körében végzett felmérés szerint valamennyi partnerintézmény folytatni szeretné az együttműködést a Garantiqával, 72 százalékuk pedig a korábbiaknál is nagyobb mértékben támaszkodna a garanciaintézmény támogatására. Az idei év egyik fontos kihívása lesz számunkra, hogy

milyen új megoldásokkal tudunk segíteni a hazai kkv-szektornak, amik nem támogatott hitelekhez kapcsolódnak, vagy nem a központi költségvetést terhelő konstrukciók.

A Széchenyi Kártya területén mit vár a program július 1-je utáni meghosszabbításától? A fő kondíciók változatlansága mellett milyen finomhangolás jöhet itt?

Nagyon fontosnak tartom, hogy - a korábbi években azért néha tapasztalt bizonytalanságokhoz képest, - most mind az ügyfelek, mind a bankok és mi, mint garantőr szervezet is biztosak lehetünk a folytatásban, hiszen az elmúlt év végén meghirdetett konstrukciók nem csak június végéig, hanem az év végéig élnek. Ennek ellenére – az eddigi tapasztalataink szerint – a KAVOSZ most is igyekszik majd a vállalkozások legaktuálisabb kihívásaira megfelelő konstrukciós változásokat végrehajtani, új termékköröket bevonni. Nem árulok el titkot, hiszen bejelentésre került, hogy

a közeljövőben a Széchenyi Kártya program újabb hitelcéllal, a fenntarthatóságot célzó beruházások finanszírozását célzó elemmel bővülhet.

A Széchenyi kártya program kezdetektől fogva kiemelt szerepet játszik a Garantiqa életében is, hiszen ennél a terméknél jellemzően nem választható, hanem automatikus a kezességvállalásunk. Az elmúlt évben futó két program (a Széchenyi Kártya Plusz és MAX) által hajtott új üzleteknek köszönhetően a Széchenyi Kártya program keretében vállalt új kezességek volumene 2022-ben 37 százalékkal, 289 milliárd forinttal növekedett az előző évhez képest és átlépte az 1000 milliárdos értéket.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban tudomásunk szerint nem játszik szerepet a Garantiqa. Miért alakult így? Ésszerűnek tartja, hogy legközelebb egy hasonló programban Önök is részt vegyenek, vagy ennek jól érthető korlátai vannak?

A válasz relatíve egyszerű: a Baross programban hitelekkel megcélzott vállalati kör fókuszában inkább a nagyvállalatok voltak, ezek pedig nem tartoznak a Garantiqa célcsoportjába, hiszen mi döntő többségében a hazai kkv szektor hitelezést segítjük. Persze a program meghirdetésekor megvizsgáltuk a kezességvállalás lehetőségét és zajlottak is tárgyalások a lehetséges szerepvállalásunkról, de látni kell, hogy

a friss és olcsó forrás iránti kereslet olyan hatalmas volt, hogy gyorsan gazdára talált a teljes keretösszeg. Ebben a programban tehát nem veszünk részt,

de ahogy eddig is, úgy a jövőben is minden új hiteltermék esetében készen állunk arra, hogy az adott kölcsön nyújtásának hitelezési kockázatát kezességvállalásunkkal tompítsuk és így szélesítsük az igénybevevők körét, ezzel is beteljesítve fő küldetésünket: a kis- és középvállalkozások hitelfeltételeinek megkönnyítését.

Hogy alakulnak a garancialehívások? A tavaly nyáron elkezdődött energiaválság vagy a recesszió hatására voltak-e kritikusabb hónapok az utóbbi egy évben?

A Garantiqa mindig is konzervatívan tervezett, ehhez már csak azért is ragaszkodnunk kell, mert kezességeink mögött 85-90 százalékban állami viszontgarancia áll, felelősen kell tehát gondolkodnunk az adófizetők pénzéről. Már az elmúlt évre is a garancialehívások arányának emelkedésével számoltunk, céltartalék állományunkat a 2021. végi 1,95 százalékról a komoly állománybővülés ellenére tavaly decemberre 2,46 százalékra emeltük.

Az elmúlt évben a kezességbeváltások volumene természetesen növekedett, ám mindössze 34,3 milliárd forintot tett ki, ami az üzleti tervben előzetesen prognosztizált értéknek mindössze 58 százalékát jelenti.

Az MNB Stabilitási jelentése szerint a kkv-szektorban a nem fizető hitelek aránya az év elején stabilitást mutatott, 4,4 százalékon állt, a mi kezességbeváltásaink is a tervek alatti szinten alakulnak. Mindez szerintem - a hitelező bankok és a Garantiqa felelős üzletpolitikájának igazolása mellett - a magyar gazdaság működőképességének is fontos mutatója, hiszen azt igazolja, hogy a hazai vállalkozások a válság előtti években sokat erősödtek és az immár 3 éve tartó gazdasági nehézségeken – megfelelő állami segítség mellett – a képesek úrrá lenni.

Vannak-e még kiaknázatlan lehetőségek a termékszintű innováció, a viszontgaranciák vagy a digitális folyamatok területén?

Ahogy korábban említettem, lassan eljutunk oda, hogy két kkv-hitelből az egyik már a Garantiqa közreműködése mellett kerül folyósításra, így azt gondolom akár hátra is dőlhetnénk. Ám a célokat csak folyamatos fejlődés mellett lehet elérni. Épp ezért szeretnénk a korábbiaknál is gyorsabbá, zökkenőmentesebbé tenni a garanciavállalásokat: a digitalizációs, innovációs törekvéseink ebben az évben a belső folyamataink még áramvonalasabbá tételét célozzák. Az eddig kialakított rendszerünk is gyors, akár 1-2 napos átfutási határidővel képesek vagyunk a kezességvállalási nyilatkozatot kiállítani, a cél az, hogy ezt a folyamatot a rögzítési hibák és hiánypótlások ne lassítsák. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy növeljük a portfoliógaranciás termékek arányát – itt voltak előzetes félelmek a portfolióminőséggel kapcsolatban, ám ezek nem igazolódtak: a banki partnerek – már csak saját kockázatuk miatt is – felelősen álltak hozzá a kérdéshez. Ugyanakkor természetesen folyamatosan keressük az új megoldásokat, új utakat: jól láthatóan az egyik fontos új irány, ami felé el kell indulnunk, az a fenntarthatóság kérdése. A Magyar Nemzeti Bankkal és a partnerbankokkal közösen gondolkodva el kell jutunk a „zöld” garancia konstrukcióhoz. Nem csak azért, mert a fenntarthatósági szempontok érvényesülése egyértelmű szabályozói elvárás is, hanem a jól felfogott üzleti érdekünk is ezt diktálja. Másrészt kiemelten fontos feladatunk, hogy tovább bővítsük garanciavállalási tevékenységünket anélkül, hogy ez komolyabb terhet rakna a költségvetésre.

Ebben a tekintetben hamarosan egy új, rendkívüli jelentőségű megállapodásról tudunk majd beszámolni.