Belenyúl a kormány a pénzügyeinkbe: 7 nagy változás, ami ma élesedik

Ritkán fordul elő, hogy annyi szabályozási változást hoz egyetlen nap a pénzügyeinkben, mint 2023. július 1-je. A hét legfontosabb, ma élesedő változás közül 2 a megtakarításainkat, 2 a hiteleinket, 3 pedig a számlaszolgáltatásainkat érinti, ezeket foglaljuk most össze.

1. 13%-os szocho bevezetése

2023. július 1-jétől 13%-ot szochót kell fizetniük a megtakarítóknak azon megtakarításaik és befektetéseik újonnan keletkező kamatjövedelme után (az árfolyamnyereséget is ideértve), amelyek után eddig is 15%-os kamatadót kellett fizetni. A folyószámlabetétekre, a július 1-je után lekötött bankbetétekre vagy vásárolt befektetési jegyekre (az ingatlanalapok kivételével), valamint a szintén ezután kötött megtakarítási célú életbiztosításokra kell elsősorban gondolni. Eközben az állampapírok, az ingatlanalapok, a lakás-takarékpénztári megtakarítások és a tőzsdei ügyletek mentesülnek az új adóteher alól. A TBSZ-re vagy NYESZ-re vásárolt befektetésekre egyáltalán nem vonatkozik a szocho, az egyszeri díjas életbiztosításokkal pedig 5 év után, a rendszeres díjas életbiztosításoknál 10 év után lehet teljesen mentesülni alóla. A további részletekről legutóbbi alábbi cikkünkben írtunk:

2. A befektetési alapok állampapírba terelése

A lakossági befektetőket közvetett módon érinti, hogy július 1-jével szigorított a kormány a befektetési alapok mögöttes befektetéseire vonatkozó szabályokon. Tette ezt azért, hogy az alapkezelők által kezelt vagyont az állampapírpiac felé terelje, szándéka szerint mintegy 500 milliárd forint értékben. Ennek érdekében július 1-jével előírta, hogy 1. az értékpapíralap – ideértve kizárólag a kötvényalapot, részvényalapot és a vegyes alapot – portfóliójában tartott eszközük súlya legalább 60 százalékos mértékben értékpapír kell, hogy legyen (nem például bankbetét, ahogy az alapok egy részére jellemző volt). 2. Az értékpapíralapok és az ingatlanalapok a likvid eszközeik legalább 20 százalékát a magyar állam által kibocsátott diszkont kincstárjegyben kell, hogy tartsák (ez nem alkalmazandó a legalább 80%-ban külföldi eszközbe fektető alapokra). Nem mostantól, hanem augusztus 1-jével azt is előírja a kormány, hogy a befektetési alapok kötvénybefektetéseinek legalább 95%-át (néhány kivételtől eltekintve) forint állampapírban kell tartaniuk.

3. Az adósságfékszabályok módosulása

Nem a kormány, hanem a Magyar Nemzeti Bank elnöki rendeletmódosítása változtat a lakossági eladósodás szabályain. Néhány technikai jellegű pontosításon túl két nagy változást hoz e téren július 1-je: 1. az eddigi 500 ezer forintról 600 ezer forintra emelkedik az a nettó jövedelemhatár, amely felett a kisebb jövedelműekhez képest 5-10 százalékponttal magasabb jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) mellett adósodhat el a hitelfelvevő. Így például a személyi kölcsönt vagy a legalább 10 évre fixált kamatozású lakáshitelt felvevők számára ez lesz az az összeghatár, amely alatt az adósok és adóstársak összesített nettó jövedelmük 50%-áig, fölött pedig annak 60%-áig vállalhatnak hiteltörlesztést (havi törlesztőrészletet). A hitelfelvevők azon szűk körét érinti tehát a változás, akik éppen 500-600 ezer forint között keresnek, és a jogszabály által lehetővé tett legmagasabb törlesztőrészlet mellett akarnak hitelt felvenni. 2. A hasonló összegű hitellel vagy hitelkerettel még nem rendelkezők esetében az eddigi 300 ezer forintról 450 ezer forintra emelkedik az a maximális hitelösszeg, amely mellett nem kell figyelembe venni az adósságfékszabályt. Ez a módosítás tehát a kisösszegű hitelekre vonatkozik. Az infláció figyelembevételének a szándékával bevezetett ezen új szabályokat a július 1-je után igényelt hitelekre kell alkalmazni.

4. Változások a diákhiteleknél

A szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 2023. július 1-jétől kezdődően az ügyfeleknek, a hitelfelvevő hallgatóknak és a már végzett diákoknak az eddigi 4,99%-ról 7,99%-ra emelkedik. Kamatmentesen áll viszont továbbra is rendelkezésre a képzési hitel és a Diákhitel2. Jelenleg mintegy 200 ezren veszik igénybe a Diákhitel Központ által kezelt termékeket, amelynek felét teszi ki a szabad felhasználású Diákhitel1-eti génybe vevők köre. A GFM közleménye szerint az egy számjegyű infláció, valamint ezt követően az egy számjegyű jegybanki irányadó kamat elérése után a Diákhitel1 kamata újra 4,99%-os szintre csökkenhet. A diákhitel témájához kapcsolódik, de már átvezet a pénzforgalmi szolgáltatások változásával kapcsolatos területre, hogy szintén július 1-jétől a diákhitelt igénybe vevők kedvezőbb feltételekkel nyithatnak majd diákhitel folyószámlát, hiszen a „diákhitel számlát” biztosító kereskedelmi bankoknak ingyenesen kell biztosítaniuk pl. a havi számlavezetést, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát, a havi bankszámlakivonatot és a kapcsolódó bankkártya használatát is. A diákhitelesek új bankszámláit a pályázaton kiválasztott négy bank: az OTP Bank, az MBH Bank, az Erste Bank és a Gránit Bank lesz jogosult vezetni.

5. A díjmentes bolti készpénzfelvétel bevezetése

Július 1-jével lép életbe a kormány cashback szabályozása, mellyel a cél az lenne, hogy a bolti fizetéssel egybekötött készpénzfelvétel szélesebb körben terjedjen el. Havonta legfeljebb két alkalommal, 40 ezer forintot összességében meg nem haladó mértékben teszi lehetővé, hogy a vásárlók készpénzhez juthassanak, ezen készpénzfelvétel után a vásárlók bankja nem számíthat fel díjat és költséget. A cash-back szolgáltatás kiegészíti a jelenleg is érvényben lévő ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, végső soron 150 ezer forintról 190 ezer forintra emelkedik a havonta díjmentesen felvehető készpénzmennyiség. A lehetőség a cash-back szolgáltatást nyújtó kereskedőknél és szolgáltatóknál lesz elérhető, ehhez az érintett kereskedőknek és szolgáltatóknak a POS terminált üzemeltető szolgáltatóval szükséges felvenniük a kapcsolatot. Az GFM közleménye alapján a kormány várakozása szerint a cash-back szolgáltatás révén a kereskedők és szolgáltatók növelhetik forgalmukat és vevőkörüket. Továbbá olyan, főként vidéki területen nyújthat segítséget, ahol a banki, pénzforgalmi intézmények kevésbé vannak jelen, és ahol az ATM-ek elérése is nagyobb távolságok leküzdésével jár. A Portfolio megkeresése alapján megtudtuk, hogy a kiskereskedelmi láncok közül a Lidl, az Aldi és a Tesco vizsgálja a cashback bevezetésének lehetőségét, ám azt egyelőre senki nem árulta el, hogy ha bevezetnék, mikortól lehet éles az új lehetőség a pénztáraknál. A Spartól megtudtuk, hogy megvizsgálták, de - legalábbis egyelőre - elvetették a cashback bevezetését.

6. Az 1000 forintos alapszámla bevezetése

Egy kormányrendelet harmadára csökkenti az úgynevezett alapszámla díját, amelyet a bankok kötelesek meghatározott feltételek mellett legfeljebb havi 1000 forintért bárkinek biztosítani július 1-jétől. Az alapszámla alapdíja az eddigi szabályok szerint nem lehetett több, mint a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a, ám a közlönyben március 30-án megjelent kormányrendelet ezt a díjat harmadára csökkentette. Az alapszámla alapdíja így tehát már nem lehet több, mint a megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 0,5%-a. Mivel 2022 decemberében 200 ezer forint volt a havi minimálbér összege, 2023. július 1-jétől az alapszámla havidíja legfeljebb 1000 forint lehet. Az MNB szerint az eddig szinte ismeretlen konstrukciót ezután többen vehetik majd igénybe. A banki ajánlatokat elnézve a díjcsökkentés valószínűleg önmagában kevés lesz ehhez, ugyanis ma is találni már teljesen ingyenes számlákat nagyon hasonló kondíciókkal a bankoknál. Az MNB ugyanakkor egy teljesen ingyenes, szociális alapszámla ötletét is felveti. További részletek pénteki cikkünkben olvashatók:

7. A nem engedélyezett szerencsejátékok tranzakcióinak banki letiltása

Ugyancsak 2023. július 1-jén életbe lép az a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény módosítása is, amely szabályozza a pénzintézeteknek, hogy milyen esetekben kell visszautasítaniuk szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakciókat. A törvény alapján az ügyfél által a tét befizetésére vagy a szerencsejáték szervező által az ügyfél részére a nyeremény kifizetésére szolgáló tranzakciókat visszautasítják a bankok, ezek lehetnek bankkártyával vagy hitelkártyával végzett tranzakciók vagy bankszámlás, hitelkártyaszámlás tranzakciók, azaz utalások is. A tranzakciókat abban az esetben utasítják el a bankok, ha a szerencsejáték szervezőjének a számlaszáma (ami a tét befizetésére vagy nyeremény kifizetésére szolgál) szerepel a felügyelet honlapján közzétett tiltott számlaszámok között.

Ami viszont nem változik: meghosszabbították a kamatstopot

2023. június 30-a helyett jelen állás szerint 2023. december 31-éig él majd a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek és a változó kamatozású kkv-hitelek kamatstopja. Májusban és júniusban is kamatot csökkentett az MNB, ennek köszönhetően lefordultak a csúcsról a bankközi kamatok is. A jegybank által szerdán közzétett, a jelzáloghitelek szempontjából mérvadó BUBOR-adatok alapján azonban még így is 16-18 százalékra ugrana a változó kamatozású jelzáloghitelek kamata, ha június 30-án lejárna a kamatstop intézkedés, ahogy korábban szó volt róla. Legutóbbi elemzői felmérésünkből kiindulva viszont csak a jövő év első felében várható az - egyébként idén év végéig meg is hosszabbított - intézkedés kivezetése, de ez nem fogja megóvni a törlesztőrészletek megugrásától a hiteladósokat. Sőt, mivel nem a kivezetés időzítése dönti el, mennyire ugorhatnak meg a törlesztőrészletek, sokaknak akár olyan magas is lehet az adósságszolgálatuk jövőre, mintha most vezetnék ki az intézkedést. A részletekről alábbi cikkünkben írtunk:

Címlapkép: Getty Images