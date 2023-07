Most mindenki erre kíváncsi: 20 kérdés, 20 válasz a CSOK és a babaváró hitel friss változásairól

1. Tényleg megszűnik a "városi" CSOK?

Ahogy a június 22-ei Kormányinfón Gulyás Gergely miniszer már bejelentette, az 5000 fő feletti településeken 2024. január 1-jétől valóban nem lesz elérhető a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK). Az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken (lásd alább), illetve a települések külterületén lévő tanyákon és birtokközpontokon viszont továbbra is elérhető lesz a CSOK, de eltérő összegekkel és szabályokkal, mint eddig (lásd alább). A kormány ígéretet tett arra, hogy kidolgoznak egy új támogatási formát a nagyobb településeken élők számára is, ám ezek még nem ismertek.

2. Hogyan emelkedik a kistelepüléseken elérhető CSOK támogatási összege?

Alábbi táblázatunkban foglaltuk össze a változásokat. Az eddigiekhez képest 50-67%-kal emelkedik a használt lakások vásárlására és ezt követő bővítésére/korszerűsítésére felvehető „falusi CSOK” összege, illetve a már meglévő lakás bővítésére / korszerűsítésére felvehető „félösszegű falusi CSOK” összege is. A „falusi CSOK” maximális összege előbbi esetben 10-ről 15, utóbbi esetben 5-ről 7,5 millió forintra emelkedik. Gulyás Gergely bejelentéséből még nem, a kormányrendeletből viszont kiderült, hogy új építésű ingatlan esetén kizárólag családi házak építésére vagy vásárlására lesz igénybe vehető a CSOK a kistelepüléseken, mégpedig az eddigihez képest változatlan (600 ezres, 2,6 milliós, 10 milliós) összeggel. Nem változik a szabály, hogy meglévő gyermekre akár egyedülállók és elváltak is, előre vállalt gyermekre viszont csak házaspárok vehetik igénybe e támogatásokat továbbra is.

3. Új építésű lakásokra nem jár ezután CSOK még a kistelepüléseken sem?

A rendelet alapján kizárólag új egylakásos lakóépület, vagyis családi házak vásárlásására vagy építésére lehet majd igénybe venni a CSOK-ot a kistelepüléseken, mégpedig, mint említettük, az eddigihez képest változatlan (600 ezres, 2,6 milliós, 10 milliós) összeggel. A kistelepüléseken kevésbé jellemző, de azért létező új társasházi lakások megvásárlására vagy felépíttetésére nem lesz igénybe vehető még a kistelepüléseken sem a támogatás, legalábbis amíg vagy amennyiben nem rendelkezik a kormány a megígért új családtámogatási formáról.

4. Használt ingatlan esetében mire jár majd a CSOK?

Újonnan vásárolt vagy meglévő használt lakásra egyaránt igénybe vehető lesz a falusi CSOK, meglévő vagy új gyermek után egyaránt. Lakásvásárlás esetén azonban szükség van a lakás bővítésére és/vagy korszerűsítésére is ahhoz, hogy igénybe vehető legyen a támogatás. Tisztán használt lakás megvásárlására tehát nem vehető fel a támogatás, a vásárlásra elszámolt összeg a felvett támogatás feljebb 50%-át teheti ki. Vásárlás és bővítés/korszerűsítés esetén a falusi CSOK teljes (akár 15 milliós) összegét, meglévő ingatlan bővítése és/vagy korszerűsítése esetén ennek a felére rúgó (vagyis akár 7,5 milliós) összeget lehet igénybe venni. Utóbbi esetben nem kizáró ok, ha a lakás vásárlására már igénybe vették a CSOK-ot.

5. Milyen településeken vehető igénybe a CSOK?

A településlistát szemügyre véve úgy tűnik számunkra, hogy nem történt változás a „falusi CSOK” 2023-as településlistájához képest. Összesen 19 vármegye 2631 darab ötezer fő alatti „preferált kistelepülésén”, valamint az (akár nagyobb) települések külterületén lévő tanyákon és birtokközpontokon vehető igénybe 2024-ben a CSOK.

6. Milyen alapterület-követelmények vonatkoznak majd a lakásokra, házakra?

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie 1 gyermek esetén a 40 négyzetmétert, 2 gyermek esetén az 50 négyzetmétert, 3 vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert. Az újonnan vásárolt vagy épített egylakásos lakóépület (családi ház) hasznos alapterületének el kell érnie 1 gyermek esetén a 70 négyzetmétert, 2 gyermek esetén a 80 négyzetmétert, 3 vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

7. Mi minősül bővítésnek?

Használt ingatlan vásárlására kizárólag akkor vehető fel az egyébként megemelt összegű CSOK, ha bővítésről és/vagy korszerűsítésről (is) beszélünk, a vásárlásra szánt támogatási összeg a teljes támogatás legfeljebb 50%-át teheti ki. Meglévő ingatlan esetén bővítésre és/vagy korszerűsítésre vehető fel a „félösszegű” támogatás. Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása ömnagában nem minősül a lakás bővítésének.

8. Mi minősül korszerűsítésnek?

Használt ingatlan vásárlására kizárólag akkor vehető fel az egyébként megemelt összegű CSOK, ha bővítésről és/vagy korszerűsítésről (is) beszélünk, a vásárlásra szánt támogatási összeg a teljes támogatás legfeljebb 50%-át teheti ki. Meglévő ingatlan esetén bővítésre és/vagy korszerűsítésre vehető fel a „félösszegű” támogatás. A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető: a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) kémény építése, korszerűsítése, h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig. A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből egyszerre több munkálat elvégzése is támogatható.

9. Mikor és hol kell igényelni a CSOK-ot?

Lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül. lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően. Lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően. Új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően. A CSOK-kal, falusi CSOK-kal a bankok, hitelintézetek foglalkoznak (nem mindegyik), náluk igényelhető a támogatás.

10. Megmarad az áfa-visszaigénylés lehetősége?

Igen, de a CSOK igénybevételének a szűkülésével ez is szűkül, hiszen az új építésű lakások vásárlásához járó 5%-os áfa-visszaigénylési lehetőségét jelen állás szerint nem vehetik majd igénybe azok, akik elesnek a CSOK igénylésének a lehetőségétől: nagyobb településeken mindenki, társasházi lakások esetén pedig a kistelepülésen élők is. Más esetekben marad az áfa-visszaigénylés a rendelet alapján, így 1. akik a CSOK-kal használt lakást bővítenek és/vagy korszerűsítenek, azok egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal visszaigényelhetik a beruházás 27%-os áfatartalmát 5 millió forint erejéig. 2. akik új lakóingatlant építenek, azok 150 négyzetméter (lakás), illetve 300 négyzetméter (családi ház) alatti alapterületű lakóingatlan esetén 5 millió forintig visszaigényelhetik a költségek 27%-os áfáját függetlenül attól, hogy CSOK-ot igénybe vesznek-e, 3. akik új családi házat vásárolnak vagy építenek CSOK-kal, azok szintén 150 négyzetméteres (lakás), illetve 300 négyzetméter (családi ház) alatti alapterületű lakóingatlan esetén a CSOK igénybevétele mellett (kistelepüléseken marad fenn ez a lehetőség) az 5%-os áfát visszaigényelhetik, felső összeghatár nélkül. Előbbi két adóvisszatérítési forma esetén a költségeket a 2018. január 1-je után, utóbbi esetén pedig a 2021. január 1-je után kiállított számlákkal kell igazolni.

11. Marad a lakásvásárlási illetékkedvezmény?

Aki CSOK-kal vásárolt lakást, az az elmúlt években mentesülhetett a vagyonszerzési illeték megfizetése alól, amelynek általános mértéke a bruttó vételár 4%-a. A friss jogszabály nem módosítja az illetéktörvényt, amely a korábbi CSOK-rendelet alapján igénybe vett támogatások esetén határoz meg mentességet. Ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint 2024-től fizetniük kell az illetéket a falusi CSOK igénybe vevőinek is, de ez még addig változhat.

12. Marad a 3%-os kamatozású CSOK-hitel?

Igen, marad, de az áfa-visszaigényléshez hasonlóan szűkül majd a potenciális igénybe vevők köre, hiszen a CSOK-ot felvevők köre is szűkül. A CSOK-hitelt azok vehetik csak fel, akik a preferált kistelepüléseken a CSOK-ot is igénybe veszik. Az ügyfeleknek felszámított kamat változatlan 3% marad, amelyet a futamidő első 25 évében lehet élvezni (jellemzően ennél rövidebb e hitelek futamideje). A hitel maximális összege két gyermek esetén 10, három gyermek esetén 15 millió forint, ha pedig valaki meglévő ingatlanjára a „félösszegű” CSOK-ot veszi igénybe, akkor 5, illetve 7,5 millió forint. A bankok számára érdekes hír, hogy jelentősen csökken a kamattámogatás mértéke: a kamattámogatást is magában foglaló ügyleti kamat mértéke jelenleg nem haladhatja meg az 5 éves aukciós kötvényhozamok háromhavi átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét. Utóbbi két érték most 115 százalékra, illetve 1 százalékra csökken. A hitelfelvevő ügyfeleket ez a változás nem érinti, a bankok számára viszont eredményrontó tényező.

13. Változnak-e a babaváró hitelre járó támogatások?

A babaváró hitel továbbra is szabad felhasználású és fedezetlen hiteltípus marad, adminisztrációs terhe jóval kisebb a hitelfelvevők számára, mint egy lakáshitelé. A hitel maximális összege azonban nő, lehetséges hitelfelvevői köre igénybevevői köre viszont szűkül (lásd alább), a 2024. december 31-ei igénylési határidőt pedig eltörlik. Ezen túl azonban nem változik a babaváró hitelre járó támogatások lényege: 1. ha 5 éven belül jön a baba, akkor nemcsak az első 5 évben, hanem a futamidő végéig kamatmentes marad a hitel, 2. a második (új) gyermek érkezése esetén az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik (új) gyermek érkezése esetén a 100%-át elengedik, 3. az első és a második gyermek érkezése után három évig felfüggeszthető a hitel törlesztése (ikrek esetén ez további 2 évvel kérelemre meghosszabbítható).

14. Hogyan változik a babaváró hitel összege?

A jövő évtől nem 10 millió, hanem 11 millió forintot vehetnek fel a bankoknál a hitelfelvevők babaváró hitel formájában, továbbra is összesen egy alkalommal. Ez a maximális összeg, tehát nem feltétlenül kell kihasználni, az ügyfél hitelképességétől függően pedig a bank is megállapíthat kisebb lehetséges felvehető összeget. A maximális hitelösszeg tehát 10%-kal emelkedik.

15. Kik esnek el a babaváró hitel igénylésétől?

Eddig a 41 év alatti nőtaggal rendelkező házaspárok igényelhették a babaváró hitelt, ez 2024. január 1-jétől 30 évre csökken, az alábbi pontban szereplő átmeneti kivétellel. Ezzel a változással az eddigi gyermekvállalási szokások fennmaradása esetén a potenciális hitelfelvevők mintegy kétharmada eshet el a babaváró hiteltől, hiszen a baváró hitelt igénylő nők mintegy kétharmada volt eddig 30 év feletti.

16. Mi lesz a 30 év feletti nők babaváró hitelével?

Átmeneti szabály lép életbe 2024. december 31-éig, ez alapján azoknál a házaspároknál, amelyeknél a feleség betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét, és legalább a 12. hetet betöltött várandósság igazoltan fennáll, szintén igényelhetik a babaváró hitelt. A várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, meghatározott tartalmú dokumentummal kell igazolni, hozzájárulva ezen adatok kezeléséhez.

17. Hogyan változik a babaváró hitel maximális törlesztőrészlete?

Eddig legfeljebb 50 ezer forint lehetett a babaváró hitel törlesztőrészlete (a 0,5%-os állami garanciavállalási díjjal együtt), ami alapján legalább 19 éves futamidővel lehetett csak felvenni. A 11 milliós hitelösszeg esetén azonban már 20 éves futamidő mellett is meghaladná a törlesztőrészlet ezt a határt, így megemelte a jogalkotó. A maximális törlesztőrészlet 51 ezer forintra emelkedik, vagyis 2%-kal, jóval kisebb mértékben, mint a maximális hitelösszeg. Ezt figyelembe véve a babaváró hitel minimális futamideje 20 év lesz, ami mellett egyébként jellemzően eddig is igénybe vették.

18. Hogyan változik a babaváró hitel kamattámogatása?

A babaváró hitel kamattámogatott hitel, ennek köszönhetően 0%-os kamatozású az ügyfelek számára. A kamattámogatását eddig úgy számolták, hogy az az 5 éves ÁKK-kötvényaukciókon kialakult aukciós kötvényhozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke volt. Ez úgy változik meg 2024-től, hogy a 130 százalék 110 százalékra csökken, vagyis a bankok kevesebbet kapnak az államtól, így elvileg az ügyfelek „büntetőkamata” is csökken, lásd alább. Kiegészült a babaváró hitel szabályozása emellett azzal a bankok számára érdekes változással is, hogy a babaváró hitel ügyleti kamata (a bankok és az állam közötti elszámolásban van ennek jelentősége) 1, 2, illetve 5 év után, majd ezt követően 3 évente megváltoztatható az eddigi 5 éves kamatperiódus helyett. Ez vélhetően megtakarítást jelent a csökkenő kamatkörnyezetben a kamattámogatást a bankok felé fizető állam számára.

19. Hogyan változik a babaváró hitel „büntetőkamata”?

Mivel a babaváró hitel alapesetben 0%-os kamatozású a hitelfelvevők számára az állami kamattámogatásnak köszönhetően, a kérdésnek az ügyfelek számára csak speciális esetekben van jelentősége. Leginkább akkor, ha 1. nem érkezik meg 5 éven belül a baba, 2. ha elválnak a hitelfelvevők anélkül, hogy 5 éven belül gyermekük születne, 3. ha mindketten külföldre költöznek a futamidő alatt, 4., ha kiskorú gyermek nevelése más személyhez kerül. Ilyenkor a már igénybe vett kamattámogatást kell 120 napon belül visszafizetni. Mint a fenti pontban láttuk, ez a kamattámogatási összeg elvileg csökkent, ami jó hír a fenti események bármelyikében érintett hitelfelvevőknek, akiknek ezt vissza kell fizetniük. Csakhogy kiegészült a rendelet egy kevésbé jól hangzó újdonsággal: ha a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának időpontja és az előtörlesztés időpontja közötti időszakra számolt kamatösszeg ennél magasabb lenne, akkor utóbbit kell megfizetni a kincstár felé. Az eddigi „gondolthoz” képest tehát vagy emelkedett, vagy csökkent a „büntetőkamat” mértéke, a kétféle változás eredőjét a konkrét kamatkörnyezet (az állampapír-hozamok és a jegybanki alapkamat relációja) határozza majd meg.

20. Milyen hatása lehet a lakás- és a lakáshitelpiacra ezeknek a változásoknak?

A „falusi CSOK" megemelése elhalasztott keresletet generálhat a bővítésre vagy korszerűsítésre szoruló kistelepülési ingatlanok piacán, hiszen 2024-ben jobban megéri majd ilyen ingatlanra támogatást igénybe venni. Hosszú távon egyértelműen pozitív mind a lakás-, mind a lakáshitelpiacra nézve a támogatási összegek minimum 50%-os növelése. A „városi” CSOK eltörlése ezzel ellentétesen hat: előrehozott keresletet generálhat idén, amennyiben a várakozások szerint 2024-től nem lesz hasonló támogatás, vagy jóval szűkebb, célzottabb lesz (pl. csak újonnan születő gyermekekre és/vagy energiatakarékos ingatlanokra vonatkozik majd). A "városi CSOK" eltörlésének hosszú távon egyértelműen negatív hatása lehet a lakás- és lakáshitelpiacra nézve, feltéve, hogy nem lép hasonlóan széleskörű vagy a lakásállomány megújulását támogató intézkedés a helyébe. Ami a 70-80 százalékban szintén lakáscélra igénybe vett babaváró hiteleket érintő változásokat illeti, a maximális hitelösszeg 1 millió forintos megemelésénél mint pozitív hatású intézkedésnél jóval nagyobb lehet az igénybevevői kör szűkítésének a hatása. Ez közép- és hosszú távon negatívan hatha a lakás- és a banki hitelpiacra egyaránt.

Címlapkép: Getty Images