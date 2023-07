"Hallatlanul túlértékelt" a Tesla, be fog zuhanni az árfolyam?

Nemrég közzétette második negyedéves eredményeit a Tesla, a gyorsjelentést és az utána lezajlott konferenciabeszélgetésen hallottakat nem fogadták túl kedvezően a befektetők. Elemzésünkben megnézzük, hogy a friss számok és az új célárak tükrében mit gondolnak a szakértők a világ legértékesebb autógyártójának a kilátásairól, mik lehetnek a buktatók és a bizakodásra okot adó tényezők, illetve egy borsos elemzői megfogalmazáson felbuzdulva annak is utánajárunk, hogy vajon tényleg "hallatlanul túlárazott" lenne a részvény?

Felemás eredmények

Tegnap este tette közzé második negyedéves eredményeit a Tesla, a gyorsjelentés finoman szólva is felemásra sikerült. A világ legértékesebb autógyártójának részvényárfolyama több mint 4 százalékot esett a szerdai piaczárást követően, és a mai piacnyitásban ennél is nagyobb mínuszokat láthatunk. Mindez részben annak volt betudható, hogy a friss számok rávilágítottak arra, amire már egyébként is számítani lehetett:

az idei évben egymás után érkező árcsökkentések miatt még tovább szűkültek a vállalat marzsai.

Az árcsökkentéseket az egyre élesedő versenyben eszközölte Elon Musk vállalata, és úgy tnik, hogy a stratégia kifizetődő volt: a marzsok beszűkülését ugyanis jelentősen kompenzálta a megugró értékesítés és az energia-üzletág kiemelkedő teljesítménye is, ezeknek köszönhetően a vállalat adózott eredménye 20 százalékkal 3,1 milliárd dollárra emelkedett, túlszárnyalva ezzel az elemzők várakozását.