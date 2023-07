Elon Musk "nem tudja, hogy mi folyik itt" - Szóval ismét csökkenti a Teslák árát

Nem mondhatni, hogy repesnek a befektetők az örömtől a Tesla második negyedéves gyorsjelentés után, ugyanis a világ legértékesebb autógyártójának részvényárfolyama több mint 4 százalékot esett a piaczárást követően. Ez részben annak tudható be, hogy a friss számok rávilágítottak arra, amire már egyébként is számítani lehetett: az idei évben egymás után érkező árcsökkentések miatt még tovább szűkültek a vállalat marzsai. Erre Elon Musk úgy reagált, hogy a viharos gazdasági környezetben továbbra is a termelésnövekedést részesyti előnyben a vállalat, a Tesla vélhetően még tovább fogja csökkenteni az elektromos járművek árát.

Sosem látott szinten a gyártás és az értékesítés Az idei második negyedévben a gyártás és az értékesítés tekintetében is új rekordokat ért el a cég. Összesen 479 700 autót gyártottak le a második negyedévben, ami 86 százalékkal több, mint a bázisidőszakban és az előző negyedévet is jelentősen meghaladja. A hangsúly továbbra is a Model 3 és a Model Y típusú járműveken van, a teljes legyártott darabszám 95,9 százalékát adta ez a két típus. Az értékesítés hasonló mértékben nőtt, összesen 466 140 autót adott le a cég, ami 83 százalékos növekedésnek felel meg a tavalyi második negyedévhez képest. Okkal bizakodhattak az elemzők A második negyedévben komoly leértékeléseket foganatosított a Tesla azzal a céllal, hogy piaci részesedést szerezzen, különösen Kínában. Ahogy az a fenti grafikonokon is látható, a stratégia hatásos volt, a már pár napja közzétett, az elemzői várakozásokat meghaladó értékesítési számok pedig jó előjelként szolgáltak a negyedéves gyorsjelentésre nézve. Az előzetes várakozások rekord bevételről szóltak a második negyedévre vonatkozóan - egész pontosan a következő előrejelzésekkel éltek a vállalatot követő elemzők: A negyedéves bevétel 24,5 milliárd dollárra rúghatott, ami 45 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szintről, az egyes üzletágak közül az energiatermelés-és tárolás növekedhetett a legdinamikusabban.

romlottak viszont az egy évvel korábbi szintről, az EBITDA pedig 8 százalékkal nőhetett a bázisidőszakhoz képest. A nettó eredmény 9 százalékkal növekedhetett, az egy részvényre jutó eredmény szintén, ez a konszenzus szerint 0,82 dollárra rúghatott. Tovább szűkülnek a marzsok Az árbevétel valamivel meghaladva az elemzői várakozásokat 24,9 milliárd dollárt ért el, ami 47 százalékos növekedést jelent a bázishoz képest - ez a elsősorban a rekord járműértékesítésben, valamint az egyéb üzleti szegmensekben tapasztalható növekedésnek volt köszönhető. Viszont az árbevételre negatívan hatottak az elmúlt időszakban eszközölt árcsökkentések, amelyek csökkenő átlagos eladási árak eredményeztek a bázisidőszakhoz képest. A Tesla a növekvő verseny közepette világszerte csökkentette az EV-k árait, többek között az Egyesült Államokban és Kínában is. Ezen felül a devizahatás is negatívan hatott, összesen 0,6 milliárd dollárral rontva a bevételt a bázisidőszakhoz képest. A következő sor a leginkább izgalmas talán most a Tesla szempontjából, hiszen a befektetőket és az elemzőket is elsősorban az érdekelte, hogy az árcsökkentések és a költségek növekedése milyen hatással volt a marzsokra. A TÁRSASÁG BRUTTÓ MARZSA A TAVALYI második NEGYEDÉVHEZ KÉPEST KÖZEL 35 SZÁZALÉKPONTTAL ZSUGORODOTT, ÍGY MINDÖSSZE 18,2 SZÁZALÉKOT ÉRT EL. Ez tehát jelentős visszaesésnek számít ami az elemzőket is meglepte, hiszen a Refinitiv adatbázisa szerint 19,1 százalékra számítottak. Az előző negyedév mintájára a befektetők által szorosan figyelt autóipari bruttó marzsot ezúttal sem közölte külön a cég - a Reuters számításai szerint azonban a vállalat a második negyedévben a CO2 kreditek értékesítése nélkül 18,1 százalékos autóipari bruttó marzsot ért el, míg egy évvel ezelőtt még 26 százalék közelében volt a cég autóipari bruttó marzsa, tehát ebből is jól látszik, hogy súlyos árat fizet a cég az olcsóbb autókért. A társaság üzemi eredménye 2,4 milliárd dollárt tett ki, ami 3 százalékos csökkenést jelent a bázisidőszakhoz képest. Ezt a negatívan befolyásolták az árcsökkentések a járműveknél, a magasabb logisztikai költségek, illetve a devizahatás. Emellett szintén jelentős költségoldali tételként jelentkezett a 4680 akkumulátorcellák gyártásának felfuttatása, viszont a bázisidőszakhoz képest alacsonyabb nyersanyagárakkal tudott operálni a Tesla. MINDEZ AZT EREDMÉNYEZTE, HOGY A VÁLLALAT ÜZEMI MARZSA A BÁZISIDŐSZAKBAN ELÉRT 14,6 SZÁZALÉKRÓL 9,6 SZÁZALÉKRA ZSUGORODOTT, ez az elmúlt öt negyedév legalacsonyabb értéke. A fentieket azonban jelentősen kompenzálta a megugró értékesítés és az energia-üzletág kiemelkedő teljesítménye, ezeknek köszönhetően a vállalat adózott eredménye 20 százalékkal 3,1 milliárd dollárra emelkedett, túlszárnyalva ezzel az elemzők várakozását. Az egy részvényre jutó eredmény is hasonló mértékben, 20 százalékkal 0,91 dollárra emelkedett, ami jelentősen meghaladta az elemzői várakozásokat. Kilátások Az előrejelzés tekintetében a gyorsjelentést követő konferenciabeszélgetésen a vezetőség megosztott néhány részletet, de már a gyorsjelentésben is esett szó a tervekről: Autóértékesítés : A 2023-as évre vonatkozóan arra számítanak, hogy a hosszú távú 50 százalékos éves átlagos növekedési ütemet (CAGR) túlszárnyalva idén mintegy 1,8 millió járművet fognak leszállítani - azonban a gyártás a harmadik negyedévben az üzemek tervezett korszerűsítése miatti leállások következtében csökkenni fog valószínűleg.

továbbra is a tervek szerint még idén megkezdi a kezdeti gyártást a texasi Gigafactoryban. Elon Musk jelezte, hogy a most látott viharos időkben a Tesla vélhetően tovább fogja csökkenteni az elektromos járművek árát, még akkor is, ha az autógyártó riválisok ellen folytatott árháborúja a vállalat saját árréseit is jelentősen leszorítja. Egyik nap úgy tűnik, hogy a világgazdaság szétesőben van, másnap meg minden rendben. Nem tudom, mi a fene folyik itt - mondta Musk az elemzőknek a konferenciahíváson.

még akkor is, ha az autógyártó riválisok ellen folytatott árháborúja a vállalat saját árréseit is jelentősen leszorítja. - mondta Musk az elemzőknek a konferenciahíváson. Musk a telefonbeszélgetésen elmondta, hogy a Tesla tárgyalásokat folytat egy nagy berendezésgyártóval a "teljesen önvezető" (FSD) szoftverének licenceléséről , de nem nevezte meg a vállalatot. Az FSD nem teszi az autót teljesen önműködővé és továbbra is igényel vezetői felügyeletet - a Tesla egyébként számos, a járműveit érintő balesetet követően szabályozási vizsgálatok alatt áll.

A Tesla ugyancsak közölte, hogy "figyelemre méltó előrelépést" tett 4680 akkumulátorcellás gyártósorának hozamjavításában, és az első negyedévhez képest 80 százalékkal növelte a texasi termelést a második negyedévben. Esik az árfolyam Voltak tehát negatív meglepetések a gyorsjelentésben és az azt követő konferenciabeszélgetésen, amit szemmel láthatóan a befektetők is lereagáltak, hiszen a Tesla árfolyama nagyot esett a gyorsjelentést követően, így a mai napon 4,2 százalékos mínuszban indíthatja majd a kereskedést - a várható nyitóráfolyamot a piros kör jelzi (279 dollár).