Hova tűntek a magyar gazdagok? Itt vannak a friss privátbanki számok

A tavalyi megtorpanás után idén ismét lendületet vett a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon bővülése, június végével meghaladta a 8600 milliárd forintot. Nem mutat ilyen kedvező képet azonban az ügyfélszámlák bővülése. A privátbanki vagyonra ható kockázatok kapcsán a hazai szolgáltatók továbbra is borúlátóak, a Portfolio friss Privátbanki Felmérésében a szolgáltatók a tőkepiaci környezet, a magyar gazdaság helyzete és a vállalatok és lakosság jövedelmi helyzete miatt is aggódnak. A legnagyobb vagyont még mindig az OTP Private Banking kezeli, de az MBH az összeolvadások után már stabilan ott van a második helyen, és a K&H is okozott meglepetést.

Tavaly az egész évet végigkísérte a volatilis piaci környezet, a recessziós félelmek, a geopolitikai konfliktusok és a gyenge forint, és mindez a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is hatással volt: a korábbi években megszokotthoz képest 2022-ben visszafogottabb vagyonbővülést lehetett megfigyelni. Idén viszont a kedvezőbb piaci környezetben már az első félévben meghaladta a privátbanki vagyon bővülése a tavalyi számokat: június végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon 8660 milliárd forintot tett ki, amely egy év alatt több mint 9%-os, fél év alatt pedig közel 6%-os növekedést jelent. Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első félévben új rekordot, 150 millió forintot jelentett. A vagyonnövekedés mellett az új rekord annak is köszönhető, hogy az ügyfélszámlák jóval visszafogottabban bővültek a vagyonnál. Idén is akadt néhány változás a szolgáltatók belépési limitjében. A Bank Gutmannál nő vagy éppen csökken a vagyoni küszöb, annak függvényében, hogy az egymillió eurós limit forintra átszámolva éppen mennyit tesz ki (idén a forint további erősödése segített a limitet még lejjebb tornázni). Limitet emelt az Erste Private Banking, ahol a korábbi 120 millió helyett már 150 millió az alsó küszöb. Idén januárral emellett az OTP kiemelt privátbanki belépési limitje is jelentősen nőtt, a korábbi 100-ról 300 millió forintra. A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott: a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 379 millióval, ezt követi

az Erste, immár 150 millióval,

majd a Concorde Értékpapír, ahol 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen. A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva 20 milliós küszöbbel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot is bőven meghaladó átlagvagyonnal, mögötte a Hold Alapkezelő a második 376 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír ügyfélköre szerepel 332 millióval. Nem sok új privátbanki ügyfél akadt idén Míg tavaly meggyőző volt a privátbanki ügyfélszámlák bővülése, addig idén ez már nem mondható el: gyakorlatilag stagnált az elmúlt fél évben az ügyfélszámlák száma, de még egy éves viszonylatban is csak visszafogott, 2%-ot sem elérő bővülést láthatunk. Valamelyest persze árnyalja a képet, hogy a Generali a privátbanki üzletág felülvizsgálata miatt továbbra sem közöl adatokat, illetve idén áprilisban a Takarékbank is integrálódott az MBH Bankba, utóbbi kapcsán pedig szintén csak becslésekkel tudunk élni a privátbanki vagyon- és ügyfélszámla tekintetében. Ugyanakkor a számokból az is látszik, hogy az OTP-nél – vélhetően a limitváltások hatására – jelentősebben csökkent a számlaszám, ezt még a K&H Private Banking igen kiugró számlabővülése sem tudta ellensúlyozni. Az év első felének számai alapján a legkiugróbb növekedést az Equilor Private Banking mutatta fel , június végére 1368-ra nőtt az ügyfélszám, ami így fél év alatt közel 25%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). Az Equilortól alig lemaradva

Az Equilortól alig lemaradva az MBH Private Banking mutatta fel a második legnagyobb féléves növekedést az ügyfélszámlában, becslésünk szerint 23,6%-os bővüléssel (itt a takarékbanki ügyfelek beolvadása is szerepet játszik a bővülésben),

az ügyfélszámlában, becslésünk szerint 23,6%-os bővüléssel (itt a takarékbanki ügyfelek beolvadása is szerepet játszik a bővülésben), ezt követően a K&H Private Banking került a harmadik helyre több mint 15%-kal. A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és most már MBH Private Banking rendelkezik. Jót tettek a gazdagok vagyonának a piacok Ahogyan már utaltunk rá, a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon idén már látványosabb bővülést mutat, amiben – látva, hogy sok új ügyfél nem jelent meg a szektorban – nem annyira a friss pénzek beáramlása, sokkal inkább a már meglévő vagyonok további gyarapodása lehet a háttérben. Ez utóbbit segíthették a kedvezőbb piaci folyamatok idén, a tőzsdék jó teljesítménye, illetve a forint erősödése is. A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést idén júniusig bezárólag az Equilor produkálta közel 28%-kal, mögötte

a második legnagyobb bővülést az MBH egyesült privátbankja mutatta fel 24%-kal,

egyesült privátbankja mutatta fel 24%-kal, a harmadik helyen pedig a K&H végzett 13% feletti féléves vagyonbővüléssel. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 2673 milliárd forinttal, ami éves szinten 4,3%-os, féléves szinten pedig 1,3%-os vagyonbővülést mutat. Az OTP mögött most is az egyesült MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1240 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig a K&H megelőzte az Erste privátbankját, 900 milliárdos állománnyal. (Az SPB által kezelt állományba a külső letétkezelőknél tartott állományokat is beleszámítják.) Az adatok szerint átlagosan mintegy 132 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként több mint 202-vel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 57 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő több mint 8600 milliárd forintos vagyonért 436 privátbankár felel szektorszinten. A bankárok számát tekintve gyakorlatilag nem sok változásról tudunk beszámolni, számuk stagnált, igaz, szolgáltatónként már voltak kisebb mozgások. Az idei első félévben az MBH-nál, a K&H-nál, az Equilornál és a CIB-nél is nőtt a privátbankárok száma (az MBH esetében nem tudni, hogy az átszervezés hogyan érintette a tanácsadói létszámot, így azt feltételezzük, hogy megmaradt az eddigi keret). Volt ugyanakkor olyan szolgáltató is, ahol csökkent a privátbankárok száma, ilyen az SPB, a Concorde és az OTP privátbankja. Összességében azonban változatlan maradt a tanácsadók száma a tavaly év végi létszámhoz viszonyítva. Hány ügyfélnek van 50 millió feletti vagyona? Idén sem változott azon ügyfelek aránya, akiknek a szolgáltatók adatközlése szerint 50 millió forintnál is nagyobb vagyonuk van, ami összefügghet azzal, hogy némely szolgáltató lejjebb tette az utóbbi 1-2 évben a belépési limitjét (ezt egyelőre más szolgáltatók limitemelései még nem tudták ellensúlyozni). Június végén arányuk 72%-ot tett ki. Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona (ez az arány valószínűleg magasabb a valóságban, ugyanis van olyan szolgáltató, amely erre vonatkozóan nem közöl adatot). Jelenleg a piacon négy olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel. Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csak kicsivel több mint felén van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt. A legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon további emelkedést (két százalékpont) mutatott idén, amennyiben azt a teljes piaci vagyonra vetítjük. A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja június végén 76%-ot tett ki, a teljes piaci vagyonnak 31%-át az OTP, 14%-át most már az MBH, 10-10-10%-át pedig a Raiffeisen, az Erste és a K&H teszi ki. A befektetési alapokban van a legtöbb vagyon A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 16%-ban tart részvényt, ami az elmúlt félévben gyakorlatilag változatlan arányt jelent. Továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon 35%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (32%). Felmérésünkben arra is rákérdeztünk a privátbanki szolgáltatóknál, hogy a kötvényeken belül mekkora részaránnyal bírnak a magyar államkötények. Az adatok szerint több privátbanki portfólióban a kötvényeket nagyrészt, 80-90%-ban magyar államkötvények alkotják, persze vannak olyan szolgáltatók is, akiknél ez az arány nulla, illetve 50% alatti. Az adatokat közlő szolgáltatóknál átlagosan 56%-ot tesznek ki a kötvényeken belül a magyar állampapírok. Úgy tűnik, az idei kedvezőbb piaci kép a szolgáltatók vagyonnövekedéssel kapcsolatos optimizmusát is erősítette. Ha egyéves időtávot nézünk, nagyjából fej-fej mellett van azon szolgáltatók aránya, akik saját vagyonuktól 8-12% közötti, illetve 16%-ot meghaladó növekedést vár. Annak kapcsán már nagyobb az egyetértés, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége a 8-12% közötti vagyonnövekedésre esett. Hároméves időtávon érdekes módon tisztább képet kapunk arról, milyen növekedési várakozásokkal számolnak a legtöbben, ez 8-12% közé esik. Fél év alatt jelentősen javultak ezzel a várakozások a saját vagyont tekintve. A piaci vagyont nézve megosztott a terep, fej-fej mellett vannak a 4-8%, és 8-12% közötti vagyonbővülésre voksolók aránya. Sokasodnak a kockázatok Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most a pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg a válaszadók, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika és a magyar gazdaság általános helyzete is. Több szolgáltató is kiemeli, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége nőtt: a hazai gazdaságpolitika mozgástere szűkült, a magas kamatok, az EU pénzek körüli bizonytalanság további kockázatokat jelentenek. Az egyik szolgáltató például kifejtette, hogy évtizedes trendek törtek meg 2022-ben. Az alkalmazkodás, átrendeződés hosszú ideig jelenthet változó piaci környezetet, a globális térben az infláció vagy éppen a recesszió elleni küzdelem, szűkebben a kamatszint, a reálkamatok alakulása határozza meg az eszközárakat, és nagy szerepe lesz a kínai gazdasági helyzet alakulásának is. Vannak, akik szerint a bizalom megrendülése jelenthet nagy kockázatot, az EU-tól való távolodó kormányzati intézkedések ronthatják a szektor iránti bizalmat, de ugyanígy az állampapírok irányába történő piactorzítás egy bizonyos szint felett is inkább bizalmatlanságot okoz, ahogyan a hazai gazdaságpolitika erősödő kínai orientációja is. Nem maradt említés nélkül az infláció sem, amely tovább fokozhatja a piaci versenyt, magával hozva az árazási- és költségstruktúra átrajzolását. Ez várhatóan, a több banknál vagy szolgáltatnál elhelyezett összegek egy helyre történő csoportosításában jelentkezhet, valamint még inkább felértékelődik a szolgáltató által nyújtott széles és inflációt meghaladó hozamú befektetések termékpalettája – derül ki a válaszokból. Címlapkép forrása: Getty Images