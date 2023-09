Jönnek az ESG szempontok a hitelezésben! Fokozatosan új elemekkel bővíti a hitelkockázati elemzéseit az MBH Bank

Nem véletlenül emlegetik a fenntarthatóságot, azon belül az ESG szempontokat a gazdasági és társadalmi rendszereink új, mindent behálózó tényezőjének. A tőkepiacon, a finanszírozásban is jelen van a klímasemlegességre való törekvés, ami azt jelenti, hogy akár vállalatokról, akár a lakosságról legyen szó, a hitelezési értékelőkben, a kockázatkezelési módszerekben is fokozatosan megjelenik a fenntarthatóság. Puskás Andrást, az MBH Bank vezérigazgató-helyettesét kérdeztük a dekarbonizációs célokról, valamit arról, hogy miként lehet az ESG szempontokat a kockázatkezelésekbe is beépíteni, a hitelportfóliókat zöldíteni.

Az ESG megfelelési követelményei már egyértelműen tőkeallokációs szereppel is bírnak. A fenntartható beruházások, projektek megvalósítását és ösztönzését ennél fogva a finanszírozási rendszer, a bankok döntései nagyban meghatározzák. Milyen felelőssége, illetve lehetőségei vannak egy fenntartható gazdaságot támogató banknak?

Az MBH Bank, azonosítva korunk legfőbb kihívását, a környezeti és működési fenntarthatóságot, elkötelezett abban, hogy a hazai pénzügyi piacon a fenntartható gazdasági működés megteremtésének kulcsfontosságú szereplőjévé váljon. Tudatában vagyunk annak, hogy piaci részesedésünkből kifolyólag, az ügyfeleink és a partnereink komoly elvárásokat támasztanak velünk szemben ezen a területen. Hazánk második legnagyobb bankcsoportjaként kiemelt szereppel és felelősséggel bírunk a fenntartható és klímacélú beruházások támogatását, finanszírozását illetően, így tudunk jelentősen hozzájárulni hazánk klímacéljainak teljesítéséhez és egy fenntartható társadalom megteremtéséhez. A nemzetközi és hazai pénzpiaci elvárások és jogszabályi előírások egyértelmű irányt jelölnek ki számunkra és a bankszektor számára is egyaránt. A globális, Európai Uniós és hazai pénzügyi trendek egyre inkább afelé mutatnak, hogy azon hazai nagybankok, akik nem adoptálják a működésükbe a fenntarthatósági szempontokat, a piacon egyre nehezebb helyzetbe kerülhetnek a növekvő fizikai és átállási kockázatok miatt. Ezért a saját meggyőződésünk és környezeti elkötelezettségünk mellett, a bank pénzügyi érdekei is a fenntartható működésre való átállást diktálják.

Az MBH 2022-ben csatlakozott az ENSZ Felelős Banki Irányelveihez. Mikorra várható a kiemelt fenntarthatósági területek kijelölése, a hosszú távú célok meghatározása? Illetve a dekarbonizációs stratégia melyik évben készülhet el?

Az MBH Bank Felelős Banki Irányelvekhez való csatlakozása nemcsak számunkra, de más csatlakozó bankok számára is lehetőséget biztosít, hogy összehangolhassuk alapvető stratégiánkat, irányításunkat, hitelezésünket és befektetéseinket azzal, amire a világnak szüksége van a fenntarthatóság területén. A csatlakozásunk az irányelvekhez kulcsfontosságú szerepet kap az ESG stratégiánkban megfogalmazott célok elérésében, ezáltal még jobban elkötelezhetjük magunkat a fenntarthatósági és klímacéljaink mellett. Jelenleg bankon belül zajlik a folyamat azzal kapcsolatban, hogy felmérjük az ökológiai lábnyomunk nagyságát, számba vegyünk minden negatív és pozitív tényezőt, amelyek valahogyan hatással lehetnek a környezetünkre és gazdaságunkra.

A megállapodás szerinti céldátum 2026, mikorra a kitűzött terveinket el is érjük, azaz implementáljuk az Irányelvekben vállalt céljainkat a napi működésbe.

Emellett 2022 nyarán indult el az MBH Bank „Net zero” programja, hiszen a karbonkibocsátás csökkentése bankcsoportunk fenntarthatóvá válásának egyik alappillére. Az energiahatékonyság, a kibocsátások mérése és nyomon követése innentől fogva folyamatos része lesz a működésünknek.

Milyen stratégia mentén érvényesíti a bank az ESG kritériumokon belül a nem környezeti, azaz az 'S' és a 'G' szempontokat?

Az ESG – az Environmental, Social és Governance szavak rövidítése –, amelyben az Environment a környezeti szempontokat veszi figyelembe, hogy egy vállalat tevékenysége környezeti szempontból milyen mértékben fenntartható; a Social, azaz a társadalmi kritérium a vállalat közösségi működését és elkötelezettségét elemzi; a Governance pedig az irányítást, a vállalat társadalmi normáknak való megfelelését vizsgálja, valamint ide tartozik a transzparencia is, mely kiemelt fontosságú a greenwashing elkerülése érdekében. Ezen szempontokat figyelembe véve az éghajlatváltozással és környezetkárosítással kapcsolatos kockázatok fontossága és a kapcsolódó hatások felmérése, a felelős vállalatirányítási és kockázatkezelési gyakorlatunk alapfeltétele. Célunk az éghajlatváltozásból és a környezetkárosodásból adódó kockázatok sikeres beépítése a hiteldöntéseknél, az árazásnál és a monitoringnál használt modellekbe egyes területeken.

Az említett kritériumok mindegyikének méréséhez és kezeléséhez elengedhetetlen és szükséges a megfelelő adatok rendelkezésre állása.

Ennek érdekében kiemelt figyelmet szentelünk már most az ESG kockázatok méréséhez szükséges adatigény és adatstruktúra meghatározására, adatok beszerzésére és az információs adatbázis kialakítására. Ez jelenti a transzparens ESG adatszolgáltatás alapját. A társadalmi kritériumokat szem előtt tartva kiemelten fontos számunkra a lakossági és a vállalati ügyfelek pénzügyi tudatosságának és fenntarthatósági ismereteinek fejlesztése, de ugyanilyen hangsúlyos a saját kollégáink folyamatos és célzott bevonása az ESG központú szemléletváltási kampányokba is. Az önkéntesség, a szociálisan hátrányos helyzetűek felkarolása, illetve az említett digitális képzettség és a pénzügyi tudatosságra való tanítás kiemelt társadalmi szerepvállalása a banknak. További célunk, hogy az új technológiák és innovációk használatával a bankunk rávilágítson, hogy az általunk hozott fenntarthatósági intézkedések hogyan befolyásolják pozitívan a megtakarításokat és az ügyfelek személyes pénzügyeit. A szemléletváltozásokat magunkon kezdtük, első lépésként azzal, hogy a bank nagyköveti programjában ESG Nagyköveteket neveztünk ki , akik a saját területükön segítik a bank minél teljesebb körű törekvését és megfelelését ezekben a témában.

Puskás András MBH Bank, vezérigazgató-helyettes 2000-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végzett okleveles közgazdászként. Pályafutása elején a Pénzügyminisztériumban miniszteri kabinetfőnöki pozícióban dolgozott.

A bankokra nagy feladat hárul, ha nemcsak a saját, hanem a közvetett kibocsátásokat is számításba vesszük. A Scope 3-as kibocsátás mérése minden vállalatnak kihívás, de egy finanszírozó esetében ez az egész kihelyezett hitelportfóliót, befektetéseket is magába foglalja. Milyen stratégiájuk van a közvetett kibocsátások mérésére?

Bankcsoportunk kiemelt célja az ügyfelek támogatása az alacsony szén-dioxid kibocsátású jövőre való áttérésben, különösen az intenzív szén-dioxid kibocsátású iparágakban. Továbbá célunk a lakossági, mikro- és kisvállalati, középvállalati és nagyvállalati hitelkockázat-kezelési folyamat úgynevezett ESG elemekkel történő kiegészítése, amely azt jelenti, hogy

fokozatosan, de minden egyes hitelkérelemnél ESG kockázatokat vizsgálunk, ezzel alacsony, közepes és magas ESG kockázatú kategóriába sorolva az ügyleteket.

Bankunk nagyvállalati portfóliójára és hitelkockázat-kezelési folyamatára a tavalyi évben alakítottunk ki ESG irányelvet és határoztunk meg zöld finanszírozási keretrendszert. Fontos számunkra, hogy az alacsony ESG kockázatú ügyletekre szigorú zöld kiválasztási, szűrési és visszamérési elvárásokat tudjunk meghatározni az előre kitűzött hitelcélok kapcsán. Ennek köszönhetően a jövőben a legtöbb hitelelőterjesztés már tartalmazni fogja az ügyfelek és ügyletek ESG kockázati besorolását, így a bankunk fokozatosan fog haladni az alacsony ESG kockázatú ügyletek irányába, ezáltal tisztítva a portfóliót.

A lefolytatott vizsgálataink alapján megállapítható, hogy szerencsére a magas ESG kockázatú ügyletek aránya már most is alacsony, 10 százalék körüli, de a jövőben ennek az arányszámnak és a közepes kockázatú ügyletek számának a folyamatos csökkentése a cél.

Jelenleg még rendkívül nehéz egy vállalat, ügyfél Scope 3 kibocsátásnak a pontos meghatározása, mivel rengeteg kisvállalat nem is gyűjt magáról olyan adatokat, amiből ezt ki lehetne számolni, így most még becsléseket, adatbázisokat használunk fel, ami ahhoz szükséges, hogy legyen egy kiindulópont, amihez viszonyítva kezdjük a csökkentést. Ez a felmérésünk fog szeptemberre elkészülni, ami alapján egy net zero stratégiát tudunk felállítani.

Akár egy 2050-es klímasemlegességi cél a portfólióban lévő ügyfeleket tekintve nemcsak a vállalati, hanem a lakossági hiteleket, befektetéseket is érinti. Hogyan tudja egy bank a lakossági szegmenst olyan irányba terelni, edukálni, hogy ők is egyre inkább megfeleljenek a klímasemlegességi céloknak?

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak beszéljünk a fenntarthatóságról, hanem tegyünk is érte. Remek példa erre a tavasszal megjelent zöld hitelünk, amely amellett, hogy támogatja az ügyfeleket lakáscéljaik elérésében a jelenlegi lakáspiaci és energetikai helyzetben, hozzájárul a fenntarthatóság fogalmának jobb megismertetéséhez is. Bankcsoportunk elsősorban a zöld célú termékekkel – legyen szó az előbb említett hitelről, bankszámláról, megtakarításról – igyekszik felhívni a lakosság figyelmét a fenntarthatóság fontosságára, ESG központú kezdeményezéseinkkel pedig nem csak a pénzpiaci szereplők körében szeretnénk kiemelt példát mutatni, hanem a társadalom tagjainak is, így a saját lakossági ügyfeleinknek is. A már korábban is említett hitelkockázati folyamat felmérése során, már most, de a jövőben is nagy figyelmet szeretnénk fordítani a zöld szempontokra, nem csak a vállalati ügyfeleink, de a lakossági ügyfeleink esetében is.

Lakossági oldalon milyen érdeklődést tapasztalnak például a kamatkedvezményt biztosító lakáshitel iránt (ami a korszerű energetikai tulajdonságokkal rendelkező lakásokra vehető igénybe)?

A 2023. május 2-től megújított új lakás vásárlása és korszerűsítési célra igénybe vehető lakáshitel iránt folyamatosan nő a kereslet. A fenti időponttól eltelt 2,5 hónap alatt új lakás vásárlása céljára 816 millió forint összegen igényeltek ügyfeleink lakáshitelt. Ezen hitelek részaránya az összes lakáshitel kihelyezésen belül egyelőre még alacsony (7%), azonban folyamatos növekedésre számítunk a kamatszint további mérséklődése esetén.

Rövid távon milyen fenntarthatósághoz is köthető programokat, lépéseket tervez az MBH Bank, amely az ügyfeleket érinti? Illetve milyen lépéseket, amelyek a belső folyamatokat, akár a munkavállalókat is érinti?

Az MBH Bank partnere kíván lenni az ügyfeleknek a fenntarthatósági céljaik elérésében, ezért folyamatosan bővítjük majd zöld termékpalettánkat, hogy minden ügyfelünk megtalálhassa a számára legideálisabb konstrukciót. Valamint kiemelt célunk, hogy növeljük a munkatársak fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságát, ezért nagy gondot fordítunk a folyamatos szemléletformálásra, bevonásra, aktivizálásra. Ebben a szellemben 2022 októberében és 2023 tavaszán intenzív belső kommunikációs kampányt indítottunk el, és az első pillanattól fogva kiemelt hangsúlyt fektetettünk arra, hogy a bankcsoport új közös intranet felületének „ESG-fenntarthatóság” aloldalán minden kulcsfontosságú dokumentum és információ tudásbázisként elérhető legyen felhasználóbarát módon a munkatársak számára. Valamint 2022 végén a munkatársi kötelező e-learning képzések palettája kiegészült egy rendkívül átfogó ESG képzéssel.

A cikk megjelenését az MBH Bank támogatta.

