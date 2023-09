Jövőre felpöröghet a vállalati hitelezés (Interjú)

Szükség van a támogatott hitelprogramokra, de a piaci kondícióknak is javulniuk kell – véli a Raiffeisen Bank vállalati, pénzpiaci és befektetési banki területért felelős vezérigazgató-helyettese. Kementzey Ferenc úgy látja, talán már októberre meglehet az egyszámjegyű infláció.

Hogyan értékeli az elmúlt 8 hónapot, elindult-e már valamiféle áttörés a vállalati hitelezésben?

Még nem lehet áttörésről beszélni. Hullámzik a piac, erősebb és gyengébb hónapok követik egymást. A közép- és nagyvállalatok esetében továbbra is visszafogott az aktivitás, főképp a beruházások tekintetében. Ez beleillik az elmúlt félév trendjébe. Talán a zöld hitelezésben látni élénkülést, illetve az erre alkalmas ügyfélkörben a devizaalapú megoldások iránt is nőtt az érdeklődés. A kisvállalatok esetében a Széchenyi Kártya program tartja mozgásban a hitelezési dinamikát, élénk a kereslet a piaci kamatszintnél olcsóbb hitelek iránt.

Érezhető-e visszafogottság a beruházások területén, hogyan látják a nagyvállalatok mozgását?

A KKV-k esetében a Széchenyi-program jelent beruházási hitelkeresletet, de a nagyobb vállalatoknál egyelőre még a kivárás jellemző. Tárgyalások természetesen most is zajlanak, de ezek inkább még rajt előtti beszélgetések, a startpisztoly egyelőre még nem dördült el ezen a piacon. Valószínűleg érdemi áttörésre 2024-ig kell majd várni, amikorra már komolyabb gazdasági növekedést prognosztizálnak az elemzőink. Az idei, még bizonytalanabb gazdasági környezet, valamint a vállalati döntéshozók óvatosabb gondolkodása még nem tudta berúgni a motort.

Szükség van-e további támogatott hitelprogramokra, vagy meglátása szerint inkább vissza kellene térni a piaci hitelezéshez?

Az ideális az lenne, ha ezekre a programokra nem lenne szükség, de ettől ma még elég messze vagyunk.

A mostani piaci kamatszint mellett a vállalatok többsége vagy nem akar, vagy nem is tud hitelt felvenni, így a növekedést jelenleg csak ezek a konstrukciók tudják támogatni.

Látni kell azt is, hogy a piac az utóbbi időben kvázi megszokta ezeket a lehetőségeket. Úgy látom, hogy egészen addig lesz szükség ezekre a megoldásokra, amíg a kamatszint nem csökken jelentősen. Középtávon nagyobb összegű, de célzottabb pl. zöld beruházások, kkv-k növekedése, export lehet a támogatandó cél.

Ezek szerint a bankoknál alig várják, hogy kifussanak ezek a programok?

Nincs erről szó, a maguk helyén és idejében ezek működnek. Ám, nem szabad tartósan berendezkedni arra, hogy jó, hát nem veszünk fel hitelt a piacról, valami jobb majd úgyis lesz. Ugyanis, ha egyszer mégsem lesz elég, mint például most, akkor borulhatnak az üzleti tervek. Mindezek mellett azonban fontos, hogy bizonyos szegmensekben mind árazás, mind a kockázatok intézményi garantőrökkel történő megosztásával legyenek elérhető konstrukciók.

Milyen állapotban van most a Raiffeisen Bank vállalati hitelportfoliója?

Minden vállalati méret esetében kiválóan teljesít a portfóliónk. Többlépcsős monitoring rendszerünk van, de csak nagyon kis számban találkozunk problémásabb esetekkel, ilyenkor is tudunk azonban preventív megoldásokat ajánlani a potenciális veszteségek elkerülésére, vagy minimalizálására.

Elérkezett-e már a vállatoknál és a digitális pénzügyek korszaka, a Raiffeisen Bank mit tud kínálni ezen a téren partnereinek?

Igen, elérkezett. Sok az újdonság, de a vállalati működést néha nehéz megváltoztatni. Egy lakossági ügyfél nagyjából öt perc alatt át tud állni mondjuk a myRaiffeisen mobilalkalmazásra és szinte mindent el tud intézni a telefonjáról, egy vállalatnál szabályokat, folyamatokat, berögzült gondolkodásokat kell megváltoztatni, ami idő.

Az biztos, hogy rajtunk nem múlik: a Raiffeisen Bank a kereskedői fizetési megoldások területén is megjelenik, nemcsak a standard kártyaelfogadást nyújtjuk, hanem QR-kód vagy fizetési kérelem alapú szolgálatásaink is vannak, igyekszünk az Azonnali Fizetési Rendszer lehetőségeit maximálisan kihasználni. Nagyon népszerű a videóbanki szolgáltatásunk is, ami sok időt takarít meg, illetve a különféle dokumentumok, igazolások kezelésének egyre nagyobb része is online történik. Az egyik legújabb szolgáltatásunk, hogy már nemcsak a BÉT-en, hanem a külföldi tőzsdéken is lehet a legnépszerűbb részvényekkel online felületen kereskedni.

Látnak a mostani meglehetősen turbulens gazdasági környezetben igényt a zöld beruházásokra, hitelekre?

A mi oldalunkon már jelentős előrelépés történt azzal kapcsolatban, hogy a fenntarthatósági szempontok a napi működésben is megjelenjenek, ideértve a hitelezési politikánkat is. Mi szerveztük az első zöld kötvénykibocsátást, növeltük a zöld portfóliónkat – tavaly meg is nyertük az MNB Zöld Bank Díját.

A piacra kitekintve egyelőre inkább nagyvállalati szinten van érdemi fejlődés, de a tempó még egy kicsit lassú. A kkv-k részéről egyelőre még csak elszórt igények érkeztek.

Ez persze érthető is, hiszen az elmúlt pár válságos évben nem biztos, hogy volt idő ezen a témán eleget gondolkodni. Ahol már működik, ott nagyon tudatos megoldásokat, módszereket látunk, de a teljes átálláshoz még bőven szükséges idő. A mi zöld hitelportfoliónk is folyamatosan bővül, a következő években jelentős felfutást várunk ezen a téren.

Mik az Ön személyes várakozásai év végére? Meglesz az egyszámjegyű infláció? Hogyan alakul majd a forint árfolyama?

A következő év már szinte biztosan a növekedésről szól majd, de talán már az idei év második fele is.

Novemberben, esetleg már októberben elérhetjük ezt a célt, decemberre pedig 7-8% körülire süllyedhet a pénzromlás mértéke. A javulás a forint árfolyamán is látszani fog, még ha időnként vannak is kilengések, a kereskedés az idén sokkal nyugodtabb, a mostani szint környékén stabilizálódhat a kurzus, 380 körüli HUF-EUR árfolyamon egy plusz mínusz 10 Ft-os sávban való ingadozással.

Ön 12 éve irányítja a Raiffeisen Bank vállalati területét. Hányszor kellett azóta átírni a terveket, forgatókönyveket?

2011-ben, amikor a Raiffeisenhez érkeztem, egy szép, dunai kilátással rendelkező irodát kaptam az akkori székházban, ami külsőre abszolút úgy nézett ki, mint ahogy valaki egy komoly pénzintézet székházát elképzeli. Patinás, itt-ott már modernebb, de mégis tradicionális. Emlékszem, kihívásból már akkor sem volt kevés, épp a 2008-ban kezdődött válság második felében jártunk és a szabályozói környezet is sűrűn módosult. Nem volt lassú a tempó. A vállalati üzletágat és kockázati profilját átalakítottuk, fenntartható növekedési pályára állítva azt.

Azóta már túl vagyunk egy többéves pandémián és jelenleg folyik egy háború, aminek nem látni a végét egyelőre. Sok minden változott, dolgoztunk közel 0%-os alapkamat mellett nem is olyan régen, ami most kétszámjegyű. A régi székházból egy modern, megújuló energiákkal működőbe költöztünk néhány éve, és az üzleti környezet is megváltozott. Üzleti modellünk válságállónak bizonyul, 12 éve a magyar piac és az RBI csoport egyik legeredményesebb vállalati üzletágát építjük, gyorsan alkalmazkodva a változó környezethez.

