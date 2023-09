Véget ért a Közgazdász-vándorgyűlés, mit visznek haza a résztvevők? (Interjú)

Hatvanegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a Közgazdász-vándorgyűlést Egerben csütörtökön és pénteken. Hegedüs Éva főtitkárt, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját kérdeztük a kétnapos szakmai esemény üzenetéről és tanulságairól.

Miben volt egyedi az idei Közgazdász-vándorgyűlés?

Az idei, 61. Közgazdász-vándorgyűlés bizonyította számomra, hogy egyre jobban próbálunk megfelelni annak, ami a dolgunk. Több mint százéves szervezet vagyunk, és az a feladatunk, hogy teret biztosítsunk a társadalmunkat és a gazdaságunkat leginkább érintő kérdések megvitatására a leginkább hozzáértő szakemberek számára. Az esemény első, csütörtöki napja olyan új hagyományt teremtett, amelyben nemcsak a szekcióüléseken nyílt lehetőség arra, hogy az előadók a véleményüket ütköztetve beszélgessenek, hanem a plenáris ülésen is.

Nagy előrelépésként értékelem, hogy egy-egy felvezető előadást követően ugyanazon panelbeszélgetés keretében tudtuk egy asztalhoz ültetni a pénzügyminisztert, a jegybankelnököt és egy volt jegybankárt Matolcsy György, Varga Mihály és Bod Péter Ákos személyében.

A második napon rengeteg témát dolgoztak fel a szekcióülések keretében a szakértők, minisztériumi vezetők, az AI-tól a fenntarthatósági kérdésekig, és hagyomanyosan nagy érdeklődés követte a záró plenáris ülést is. Nagy Máron gazdaságfejlesztési miniszter úr az elmúlt időszak csapdáiról, az azok megszüntetése érdekében bevezetett kormányzati intézkedésekről beszélt.

Az MKT tagjai számára természetesek a viták. Többen úgy fogalmaztak, hogy egy ilyen kihívásokkal teli gazdasági helyzetben nincs semmi csodálkozni való abban, hogy a monetáris és fiskális politika irányítóinak vannak közös és vannak különböző megközelítéseik. A jövőben arra kell törekednünk, hogy az előadások számát csökkentsük, és az eszmecserék számát növeljük, hiszen nagyon fontos a beszélgetés, a vélemények ütköztetése ebben a gazdasági helyzetben. A gazdasági döntések természetesen nem itt születnek, de nekunk ez nem is dolgunk, az a feladatunk, hogy forumot biztositsunk arra, hogy kulonbozo nezzetek, velemenyem elhangozzanakis. Arra törekszünk, hogy évről évre olyan témákat, előadókat valasszunk, akik érdekében érdemes elutazni a vándorgyűlésnek otthont adó megyeszékhelyre, és két munkanapot itt eltölteni. A plenáris ülést egy néhányéves innovációnknak köszönhetően követték online is, a forma és a témaválasztás, úgy érezzük, utólag is igazolta elképzeléseinket.

Tartalmilag milyen üzenetet vihetnek haza a résztvevők, és mit visz haza személy szerint Ön?

Egyszerűen hangzik, de ebben az inflációs környezetben különösen komplex kérdés a gazdasagpolitikai, a monetaris és a fiskális politika egyensúlya. Nagyon fontos, hogy a gazdaságpolitika formálói, a költségvetésért felelős pénzügyminiszter és a kamatszintért felelős jegybankelnök, a gazdasagfejlesztésért felelős miniszter egymással együttműködve tegyenek meg mindent a magyar gazdaság értékteremtő képességének, versenyképességének a növeléséért. Fontos a vélemények kicserélése, amelynek egy szakasza persze nyilvánvalóan zárt ajtók mögött történik, de megtisztelő számunkra, hogy a vitákba mi is bepillantást nyerhettünk és érzékelhettük, hogy a véleménykülönbségek mellett folyamatos párbeszéd is zajlik, hiszen minden gazdaságpolitika végső célja az, hogy az emberek jobban éljenek.

A Közgazdász-vándorgyűlés egyik legnagyobb figyelemmel kísért eseménye a bankvezérek kerekasztal-beszélgetése, amelyen Ön a leggyorsabban növekvő hazai kereskedelmi bank, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatójakét vett részt. Üzleti szempontból milyennek látja a bankszektor állapotát és kilátásait?

A kerekasztal-beszélgetésből kiviláglott, hogy erős a verseny a bankszektorban, de a fontos kérdésekben egyet tudunk érteni. Ilyen közös pont a régi axióma: a gazdaság és a banki hitelezés kéz a kézben jár.

Ha a gazdaság növekedik, akkor az üzleti szereplők is növekedni akarnak. Egy növekvő gazdasághoz ráadásul növekvő hitelellátottságra van szükség. A növekvő hitelezés jó a vállalkozásoknak, a lakosságnak és a bankszektornak is, utóbbinak már csak azért is, mert ebből az alapvető tevékenységből szerzi bevételei nagy részét.

Ha viszont a kamatok magasak, mint most a magas infláció idején, akkor kevesebb hitellehetőség áll rendelkezésre, mert a magas kamatot sem a vállalkozások, sem a lakosság nem tudja kitermelni. A kétszámjegyű piaci kamatok mellett az a bankár, aki hitelt ad, nem bankár, az a vállalkozó pedig, aki hitelt vesz fel, nem tudja, mi a vállalkozás. Bizonyos esetek persze kivételt képeznek e kijelentés alól, hiszen mindig vannak olyan események és szegmensek, amelyek számára ilyenkor is ésszerű döntés a hitelfelvétel. Ahhoz tehát, hogy a GDP-arányos lakossági és vállalkozói hitelpenetráció az EU átlagához közeledjen, alacsony kamatokra van szükség, valamint a növekedés során megtermelődő tőkére. A subprime válság után a kormányok és a felügyeletek nagyon hatékony intézkedéseket hoztak a hitelkockázatok jobb kezelése érdekében. Kétségtelen, hogy javult a bankrendszer profitabilitása, amiben a magas kamatoknak is szerepe van, de a bankolás egy hosszú távú business, ahol csak a gyarapodó tőke képes a gazdaság modernizálására.

Minden bankvezetőnek az a kötelessége, hogy a bank részvényesi értékét növelje, de a különböző bankok más és más pozícióban vannak. Számunkra fontos a digitalizáció jogszabályi támogatása, ebben a piaci szereplők mindegyike azonban eltérő módon és mértékben érdekelt. Vannak olyan jogszabályok, amelyeket meg kellene változtatni annak érdekében, hogy az ügyfelek röghöz kötöttsége megszűnjön, és egyszerűbben tudjanak bankot váltani. Számos olyan jogszabály van, amely akadályozza a digitális jelzáloghitelezést, amiben szükséges előre lépnünk. A digitális banki megoldások azon túl, hogy a fenntarthatóságot szolgálják és emelik a társadalmi jólétet, edukációs küldetéssel is bírnak, gondolkodó, jó pénzügyi döntéseket meghozni képes ügyfeleket „nevelnek”.

Mindent összevetve a bankok magas tőkemegfeleléssel, erőteljes likviditással és magas színvonalon dolgozó menedzsmenttel rendelkeznek Magyarországon, jó volt erről a Közgazdász-vándorgyűlésen is hallani, ezt megtapasztalni.

