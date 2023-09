Nagy döntésre készül a kormány: 10 dolog, amit már tudunk az új CSOK Pluszról

A Kereszténydemokrata Néppárt a családi otthonteremtési kedvezmény kiterjesztését, CSOK Plusz program benyújtását várja ősszel a kormánytól – nyilatkozta Simicskó István, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője múlt csütörtökön. Úgy tudjuk, ezzel szemben inkább szűkíteni fogja a CSOK lehetséges igénybe vevőinek a körét a kormány, kiterjesztésként legfeljebb a csökkenő számú jogosult szempontjából értelmezhetjük majd a változásokat. A „benyújtás” szó is talányos, hiszen nem feltétlenül kell a Parlament elé kerülnie az új támogatásnak, kormányrendeletben szabályozták eddig is. Nézzük mindenesetre, mit tudunk eddig az új „CSOK Pluszról” eddig!

1. 2024. január 1-jétől lesz elérhető

„A nem falusi CSOK-ot kivezetjük, és a helyébe egy ennél is hatékonyabban működő új támogatási formát fogunk bevezetni, ha úgy tetszik, egy CSOK Pluszt, amiről a következő hetekben születhet majd döntés. (…) Az átmenet biztosított lesz, vagyis év végéig él a mostani rendszer, és rögtön 2024. január 1-jével életbe fog lépni az új” – idéztük nemrég Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő HírTv-nek adott nyilatkozatát. A falusi CSOK 2024-től eldöntött bővítése halasztott, a „városi CSOK” előre jelzett kivezetése pedig előrehozott keresletet generált az ingatlan- és hitelpiacon. A CSOK Plusz újkeletű belengetése ugyanakkor elbizonytalaníthatta azokat, akik sietni akartak eddig a lakásvásárlással a "városi CSOK" eltörlése miatt: a kormány jelzései alapján 2024-ben sokan mégis jogosultak lehetnek a támogatásra.

2. Ott lesz elérhető, ahol a falusi CSOK nem

A 2024-ben is folytatódó falusi CSOK szabályozásának a lényege júliusban elkészült, 20 kérdés és 20 válasz formájában itt össze is foglaltuk. A megemelt támogatási összegű falusi CSOK azonban 2631 preferált kistelepülésen érhető csak el, a nagyobb településeken nem. E nagyobb települések számára ígérte a kormány már nyár elején egy új, hatékonyabb családtámogatási rendszer kidolgozását, ez történik most. Hogy az új szabályozásnak lesz-e valamilyen érvénye a preferált kistelepüléseken (pl. a CSOK-hoz tartozó egyéb támogatásokra vonatkozóan), azt még nem tudjuk, de elképzelhető, hogy bizonyos szabályok ezekre is vonatkoznak majd. A falusi CSOK megemelt összege már ismert (lásd alábbi táblázatunkat), a CSOK Pluszé viszont még nem.

3. Első lakás vásárlására elérhető lesz

Erről szintén Nagy Márton beszélt nekünk. Az első lakásvásárlók aránya a Duna House adatai szerint augusztusban Budapesten 20%, vidéken 25% volt (ezek töredéke vállalhatott újonnan gyermeket). Kormányzati és jegybanki körökben is rendre felvetődik az első lakásvásárlók többlettámogatásának a kérdése. A Hitelintézeti Szemlében nemrég megjelent tanulmány szerint (innen való alábbi ábránk is) az elsőlakás-vásárló, jellemzően fiatal ügyfelek hitel- és lakáspiaci hozzáférését érdemben korlátozhatják az MNB adósságfék-szabályai, például a 35 év alatti hitelfelvevőknek nyújtott piaci lakáshitelek mintegy 30–40 százalékát a 80%-os hitelfedezeti limit közelében nyújtották a bankok, ami mintegy duplája az idősebbeknél mérhető aránynak. Magyarán: a döntően első lakásvásárlók közé számító fiatal hitelfelvevők számára kihívást jelent a minimális 20%-os önerő előteremtése is, ebben is segíthet nekik a CSOK Plusz, egyelőre ismeretlen összegben. Egy esetlegesen magasabb támogatási összseg a fiatal CSOK-igénybevevők hitelképességét is javíthatja az által, hogy a kisebb szükséges hitelösszeg révén csökkenhet a jövedelemarányos törlesztőrészlet mértéke is.

4. A család bővülése miatti nagyobb lakásba költözéshez is elérhető lesz

Nagy Márton arról is beszélt, hogy akiknél bővül a család, azok a CSOK Plusz segítségével költözhetnek nagyobb lakásba. A nagyobb lakásba költöző lakásvásárlók aránya Budapesten augusztusban 27%, vidéken 22% volt a Duna House említett adatai szerint azokkal együtt, akik nem neveltek vagy vállaltak gyermeket. Ugyanakkor az újszülött gyermekek körében ez a kategória egy viszonylag széles kört jelenthet, ők eddig is igénybe vehették nagyobb lakásba költözésre a „városi CSOK”-ot. Kérdés, előre kell-e vállalni ilyen esetben a gyermeket, vagy egy újonnan születő gyermekre a születés követő bizonyos ideig még igénybevehető lesz (attól függetlenül, hogy meglévő gyermekre nem igényelhető majd a CSOK Plusz, lásd alább), utóbbi megoldás ez esetben logikusabb és életszerűbb lenne.

5. Meglévő gyermekekre nem lesz elérhető

A már megszületett gyerekek után várhatóan nem lesz elérhető a CSOK Plusz – mondta a Portfolio-nak Nagy Márton. A CSOK hatékonyabbá tételén – legalábbi sa demográfiai ösztönzés nézőpontjából - valószínűleg ezt érti elsősorban a kormány, hiszen eddig a 25 év alatti meglévő gyermekekre is igénybe vehető volt a CSOK mind a házaspárok, mind az egyedülállók, mint az élettársak számára. Arra már a Bankmonitor hívta fel a figyelmet közleményében, hogy a Hitelintézeti szemlében megjelent tanulmány alapján a 2016-2020 között CSOK-ot igénylők 23%-a vette igénybe a kedvezményt vállalt gyermekre egyetlen bank adatai alapján, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) elemzése szerint pedig 2019 júliusa és 2020 júniusa között a támogatást igénylők 35%-a kérte a CSOK-ot vállalt gyermekre. Ez alapján a korábban igénylők közel kétharmada nem tudná kihasználni jövő évtől a városi CSOK Pluszt, hiszen nem vállalt újabb gyermeket. Ide tartozik az összes egyedüálló, illetve az élettársi viszonyban élő párok is, akik kieshetnek az igénybevevők köréből.

6. A feleség 40 éves koráig igénybe vehető lesz

Előre vállalt gyermekre csak házaspárok vehették igénybe eddig a CSOK-ot, mégpedig azok, akiknél a feleség 40 év alatti volt (a babaváró hitelnél volt 41 év a korhatár, ez csökken január 1-jétől 30 évre, a már várandós anyákat leszámítva átmeneti ideig, 2024-ben). Meglévő gyermekekre felvett CSOK esetében nem volt ilyen életkorhatár, és egyedülállók, élettársak is felvehették. Mint az előző pontban láttuk, ezekre várhatóan 2024-ben már nem lesz igénybe vehető a CSOK Plusz. Nagy Márton szavai alapján az új gyermeket vállalók esetében marad a 40 éves női életkorhatár. Hogy itt előre történő gyermekvállalásról is szó lehet-e, egyelőre nem tudni biztosan, de azért halvány utalás történt rá, hogy igen, lásd a következő pontot

7. Lakáshitel elengedésével lesz összekapcsolva

A program kombinálva lesz adósságleírással, a megvalósult gyerekvállalás után ugyanis csökkenni fog a hiteltartozás – jelezte az interjúban Nagy Márton. Szavaiból egyrészt arra következtetünk, hogy a megelőlegezett CSOK-ot az első lakásvásárlók és akár a nagyobb lakásba költözők is igénybe fogják venni továbbra is abban az esetben, ha előre vállalnak gyermeket, másrészt arra, hogy ehhez többletként még egy újfajta tartozáselengedés is társul, amikor megérkezik az előre vállalt baba. A jelzáloghitel-elengedés intézménye a második gyermek esetén 1 millió, a harmadik gyermek esetén 4 millió forint erejéig eddig is létezett, ekkora tartozácsökkentést eddig is igénybe vehettek a gyermekesek (2023-as szabályait itt foglaltuk össze), ehhez jöhet hozzá a további tartozáscsökkentés lehetősége, egyelőre nem ismert összegben.

8. Maradhat a CSOK-hitel a házasoknak

Az akár 25 évig kamattámogatott, az ügyfelek számára 3%-os kamatozású CSOK-hitel információink szerint megmaradhat. A jelenlegi szabályozás szerint a két gyermeket nevelők vagy vállalók (utóbbi esetben házaspárok) 10 millió, a három gyermeket nevelők vagy vállalók (utóbbi esetben házaspárok) 15 millió forint erejéig vehetik igénybe a kedvezményes hitel lehetőségét. Ez a hitellehetőség azért is nagy segítség a családoknak, mert például egy 10 milliós, 20 éves piaci lakáshitel havi törlesztőrészlete 9%-os kamat mellett most 90 ezer forint környékén mozog, egy 3%-os CSOK-hitelé viszont alig 55 ezer forint.

9. Csökken a CSOK-hitel kamattámogatása

Az ügyfeleket ez a változás elvileg nem érinti, amennyiben rendben törlesztik a hitelüket, és mindvégig megfelelnek a CSOK ide vágó feltételeinek. Ha azonban válásra, a gyermekvállalás elmaradására vagy 10 éven belül végleges elköltözésre kerül a sor, akkor a már igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni. Erre az esetre jó hír a hitelfelvevőknek, miközben rossz hír a kamattámogatást bevételként elszámoló bankoknak, hogy az eddigi kamattámogatást (5 éves állampapírhozam * 1,3 + 3 százalék) jövőre csökkenti (5 éves állampapírhozam * 1,15 + 1 százalék) a kormány, legalábbis a falusi CSOK esetében már ismert rendeletmódosítás értelmében (nincs okunk feltételezni, hogy a "városi" CSOK-nál ez másképp lenne). Ahogy a Pénzcentrum példájában és erről írt cikkében szerepel, a szeptember 1-én közzétett állampapírhozam 5 éves futamidőre 7,83 százalék. Ezen hozam mellett a jelenlegi normál kamat 13,18 százalék, a jövő évtől viszont 10 százalék lenne. Ez azt jelenti, hogy a bank által kapott kamattámogatás 10,18 százalékról 7 százalékra csökkenne.

10. Nagyon rövid távon dönthet róla a kormány

Ez akár már a szerdai kormányülést is jelentheti, Nagy Márton miniszter legalább is így fogalmazott: "a koncepció készen van, a kormány a nagyon-nagyon közeli jövőben tárgyalni fogja". A január 1-jei bevezetés biztosnak tűnik, így ha idejében még tájékoztatást is ad a kormány a CSOK Plusz szabályairól, akkor az igénybevevők és a bankok a megszokottnál hosszabb, akár majdnem három hónapos felkészülési időt kaphatnak az új szabályokra.

Címlapkép forrása: Stefan Nikolic via Getty Images