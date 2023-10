Soha nem látott ábrák a lakáshitelekről: támadnak a fiatalok?

Vadiúj statisztikákat közölt az MNB a jelzáloghitelekről és azok hitelfedezeti mutatójáról. Nemcsak az derült ki, hogy egyre fiatalabbak a hitelfelvevők, hanem az is, hogy csökken az átlagos önerő, és a lakáshitelek 60%-át legalább 20 évre veszik fel az emberek.

Az MNB adósságfékszabályai szerint a lakásfedezet forgalmi értékének legfeljebb a 80%-át lehet felvenni jelzáloghitelként. A jegybank friss statisztikái azt mutatják, hogy egyre nagyobb arányban adósodnak el a jelzáloghitel-felvevők e jogszabályi korlát közelében, hiszen tavaly ősszel még 14% körül volt a 70% feletti hitelfedezetű (LTV) ügyletek aránya, idén júniusban viszont már 19,5%. Ezzel párhuzamosan 30% alá csökkent a legkevésbé kockázatos, legfeljebb 30%-os LTV-vel bíró hitelfelvételek aránya. Mivel a kamattámogatott otthonfelújítási hitel év eleje óta már nem elérhető, ezért az elmúlt hónapokban bekövetkezett romlásra ez a történés már nem indok, inkább a lakásárak csökkenésével és a csökkenő átlagos önerővel magyarázhatjuk a jelenséget.

Hitelcél alapján a használt lakást vásárlók azok, akik a legmagasabb LTV-mutatóval adósodnak el, a nyár elején viszont az új lakást vásárlók húzták felfelé a leginkább a statisztikát. Nagy átlagban az év első felében 50 és 55 százalék között ingadozott az átlagos LTV, vagyis a vételár csaknem felét nem hitelből, hanem egyéb forrásból teremtették elő a hitelfelvevők.

A vállalt futamidővel egyértelműen pozitívan korrelál az LTV, tehát minél hosszabb időre vesszük fel a hitelt, annál jobban megterheljük az ingatlant. A két mutató között a hitelösszeg teremti meg a kapcsolatot, hiszen minél nagyobb összeget vesznek fel az adósok, annál inkább megterheli a törlesztőrészlet a jövedelmüket, ez ellen pedig hosszabb futamidő vállalásával tudnak többé-kevésbé védekezni. A 10-15 éves futamidejű lakáshitelek átlagos LTV-je 44% volt, a legalább 25 éveseké viszont 55% felett tartózkodott.

Ha valaki CSOK-ot is fel tud venni a lakáshitel mellé, akkor két szempontból is jobb helyzetben van: 1. a meglévő gyermekre felvett CSOK-ot a bankok jellemzően önerőként veszik figyelembe, így kisebb hitelt kell mellé felvenni, mint nélküle, 2. a CSOK mellé felvehető 3%-os kamatozású kamattámogatott CSOK-hitel kevésbé terheli meg a jövedelmet, mint egy piaci kamatozású konstrukció. Sőt, aki CSOK-ot felvesz, az sok esetben babaváró hitelt is igénybe vesz, ami szintén csökkenteni a hitelfelvevő kifeszítettségét. A leginkább döntő viszont az, hogy a 3%-os CSOK-hitelt a kétgyermekesek 10, a háromgyermekesek 15 millió forint erejéig vehetik igénybe. Összességében vélhetően e tényezőkkel magyarázható a CSOK-kal összekapcsolt kamattámogatott hitelek alacsonyabb LTV-mutatója, amit az alábbi ábra mutat.

Az MNB statisztikáiból az is kiderült, hogy milyen a lakáshitelfelvevők életkor szerint megoszlása a főadós életkora szempontjából. Tavaly ősz óta rövid távon trendszerű változás figyelhető meg a legfiatalabbak javára: minden hatodik lakáshitelt (összeg alapján) a 30 év alattiak vettek igénybe. A legnagyobb arányt kétségtelenül a harmincasok, majd a negyvenesek képviselik.

Végezetül érdekesek a lakáshitelek futamidő szerinti megoszlására vonatkozó adatok is. Itt rövid távon sem figyelhető meg általános tendencia, pusztán azt érdemes megfigyelni, hogy a lakáshitelek háromnegyedét 15 és 30 év közötti futamidővel veszik fel a háztartások, a legalább húszéves lakáshitelek aránya mintegy 60%.

Címlapkép forrása: Getty Images