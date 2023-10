Ennyi pénze még sosem volt a magyar gazdagoknak, itt a friss lista

A tavalyi megtorpanás után idén ismét lendületet vett a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon bővülése, sőt, szeptember végével újabb mérföldkövet is átlépett. Kevésbé derűlátóak azonban a privátbanki vagyonra ható kockázatok kapcsán a hazai szolgáltatók, a Portfolio friss, Privátbanki Felmérésében a szabályozói és piaci környezet miatt aggódnak leginkább, de a hazai gazdaságpolitika és a magyar gazdaság helyzete is fejtörést okoz. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, az MBH stabilan ott van a második helyen, és a K&H is bebetonozta magát a dobogón.

A tavalyinál már jóval kedvezőbb piaci és gazdasági környezet uralta az idei évet eddig, és ez a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonon is éreztette hatását. Szeptemberrel bezárólag már több mint 10%-kal nőtt idén a privátbanki vagyon, és ezzel átlépte a 9000 milliárd forintot. Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első 9 hónapban új rekordot, 158 millió forintot jelentett. A vagyonnövekedés mellett az új rekord annak is köszönhető, hogy az ügyfélszámlákra továbbra is igaz: jóval visszafogottabban bővültek a vagyonnál. A harmadik negyedévben is akadt néhány változás a szolgáltatók belépési limitjében. A Bank Gutmannál nő vagy éppen csökken a vagyoni küszöb, annak függvényében, hogy az egymillió eurós limit forintra átszámolva éppen mennyit tesz ki (jelenleg ez a limit ismét nőtt). Friss limitemelésről számolt be a Hold Alapkezelő privátbanki üzletága, a korábbi 80 millióról 120 millióra ugrott a belépési küszöb. Szintén idén emelt limitet az Erste Private Banking is (120 millió helyett már 150 millió), illetve az OTP kiemelt privátbanki belépési limitje is jelentősen nőtt (100-ról 300 millió forintra). A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de becsatlakozott a Hold is: a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 385 millióval, ezt követi

majd a Concorde Értékpapír és a Hold Alapkezelő, ahol 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen. A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva 20 milliós küszöbbel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot meghaladó átlagvagyonnal, mögötte a Hold Alapkezelő a második közel 400 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír ügyfélköre szerepel 355 millióval. Stagnál az ügyfélszám Míg tavaly meggyőző volt a privátbanki ügyfélszámlák bővülése, addig idén ez már nem mondható el: szeptemberig bezárólag stagnált az ügyfélszámlák száma, még úgyis, hogy voltak jelentősebb megugrások egy-egy nagyobb szereplőnél a piacon. Valamelyest persze árnyalja a képet, hogy a Generali a privátbanki üzletág felülvizsgálata miatt továbbra sem közöl adatokat, illetve idén áprilisban a Takarékbank is integrálódott az MBH Bankba, utóbbi kapcsán pedig szintén csak becslésekkel tudunk élni a privátbanki vagyon- és ügyfélszámla tekintetében. Ugyanakkor a számokból az is látszik, hogy az OTP-nél – vélhetően a limitváltások hatására – folytatódott a számlaszámok csökkenése, ezt még a K&H Private Banking igen kiugró számlabővülése sem tudta ellensúlyozni. Az év első kilenc hónapjának számai alapján a legkiugróbb növekedést az Equilor Private Banking mutatta fel , szeptember végére 1513-ra nőtt az ügyfélszám, ami így eddig közel 38%-os növekedést jelent (igaz, alacsony bázisról). Az Equilortól valamivel lemaradva

mutatta fel a második legnagyobb növekedést a vizsgált időtávon az ügyfélszámlában, becslésünk szerint 23,6%-os bővüléssel (itt a takarékbanki ügyfelek beolvadása is szerepet játszik a bővülésben), ezt követően a K&H Private Banking került a harmadik helyre több mint 21%-kal. A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és most már MBH Private Banking hármasa rendelkezik. A privátbanki vagyon közel harmada az OTP-nél van Ahogyan már utaltunk rá, a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon idén már látványosabb bővülést mutat, amiben az új számlanyitások stagnálása miatt nem annyira a friss pénzek beáramlása, sokkal inkább a már meglévő vagyonok további gyarapodása lehet a háttérben. Ez utóbbit segíthették a kedvezőbb piaci folyamatok idén, a tőzsdék jó teljesítménye, illetve a forint erősödése is. A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést idén szeptemberig bezárólag az Equilor produkálta több mint 48%-kal, mögötte

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 2810 milliárd forinttal, ami az eddigi évet tekintve 6,5%-os bővülés, és elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon közel harmadát az OTP kezeli a piacon. Az OTP mögött most is az egyesült MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1290 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking őrzi a pozícióját, 967 milliárdos állománnyal. A legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja szeptember végén is 76%-ot tett ki, tavaly év végéhez képest viszont az OTP kissé vesztett a részesedéséből, míg az MBH és a K&H növelte azt: Borúlátóak a szolgáltatók, sokasodnak a kockázatok Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika és a magyar gazdaság általános helyzete is. Több szolgáltató is kiemeli, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége nőtt: a hazai gazdaságpolitika mozgástere szűkült, a magas kamatok, az EU pénzek körüli bizonytalanság további kockázatokat jelentenek. Sokan aggódnak a gazdaságpolitika irányításában feszülő ellentétek miatt, emellett több szolgáltató is említi az egyre kiterjedtebb, direkt gazdaságirányítással kapcsolatos beavatkozások aggasztó mértékét. Az állampapírok irányába történő piactorzítás egy bizonyos szint felett inkább bizalmatlanságot okoz – írják. Vannak, akik szerint a közelmúlt erősödő kínai orientációja szintén bizalmatlanságot szül, a magyar gazdaság megítélésének váratlan jelentős romlása ismét elindíthatja a privátbanki vagyonok külföldi szolgáltatók felé történő kiáramlását. Címlapkép forrása: Shutterstock