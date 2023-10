Bejelentette a kormány a CSOK Pluszt, gyerekenként 10 milliót engedhetnek el

233 ezer család vette igénybe 2015 óta a CSOK-ot 754 milliárd forint értékben. A kormány ma áttekintette a családtámogatási rendszert, hogy a mai piaci viszonyokhoz igazítsa. Felmentek a kamatok, ezért megcsappant a városi CSOK-ra irányuló kereslet, ám továbbra is az a kormány célja, hogy a kívánt gyerekek megszülessenek. Az 5000 fő feletti településeken CSOK Plusz néven új, 3%-os kamatozású kamattámogatott hitelkonstrukciót vezet be a kormány. Gyermekszámtól függően, 15, 30 és 50 millió forint lehet a hitelösszeg, az első lakás vásárlásakor elég 10% önerő, más esetben 20%. A futamidő 10-25 évig terjedhet - jelentette be Csák János miniszter. Alapvetően a 41 év alatti, de két éves átmeneti időszakban az igazoltan legalább 12 hetes áldott állapotban lévő idősebb nők esetében is igénybe vehető lesz a kamattámogatott hitel. Telekvásárlásra nem lesz felvehető, mert az a cél, hogy fedél legyen a családok feje fölött.

Első ingatlanvásárlás esetén 80 millió forint az ingatlan értékhatár, lakásbővítés vagy újabb ingatlan vásárlása esetén 150 millió forint értékhatárú ingatlanra lehet felvenni. (Az 5000 fő alatti településeken nincs ilyen értékhatár.) További kedvezmény, hogy az első évben nem kell tőkét, csak kamatot kell törleszteni, és ha megszületik a gyermek, akkor a hitelfelvevők egyéves hitelmoratóriumot kérhetnek. A második gyermek és minden további gyermek megszületése esetén a tőkéből 10 millió forintot elengednek - jelentette be Csák János.

Felhívta a figyelmet arra is Csák János, hogy ingyenes típusterveket tett elérhetővé a kormány az új házakra vonatkozóan, segítve az új otthonba költözőket.