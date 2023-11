Jön az OTP nagy napja, mutatjuk, mire érdemes figyelni

Péntek hajnalban érkeznek az OTP friss számai, a harmadik negyedéves gyorsjelentés többek között abból a szempontból is érdekes lesz, hogy a megvásárolt üzbég bank, az Ipoteka eredményszámai is megjelennek az eredménykimutatásban, miközben a mérlegszámai már a második negyedévben is szerepeltek a csoport mérlegében.

Az elemzői konszenzus alapján az OTP bevételei 21 százalékkal, működési eredménye 24 százalékkal, adózott eredménye pedig 18 százalékkal emelkedhetett a tavalyi harmadik negyedévhez képest.

Amire figyelünk a gyorsjelentésben: