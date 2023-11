Bejelentette a kormány minden idők legnagyobb családtámogatását, széttárják a kezüket a bankok

Palkó István 2023. november 22. 17:10

A fiatal családokra, az ingatlanpiacra és a demográfiai mutatókra is hatni fog új CSOK Plusz, a legközvetlenebb hatása azonban a lakáshitelek piacára lesz. A kormány után az MNB is megfogalmazta várakozását a héten arra vonatkozóan, hogy mennyien, illetve mekkora összegben fogják felvenni a hitelt, ettől eltekintve a bankok többsége sötétben tapogatózik: mivel nem volt még ilyen program Magyarországon, a többségük nem kívánt a Portfolio megkeresésére becslést adni a várható igénybevételről. Néhány bank viszont megtette ezt, így most összefoglaljuk, milyen lakáshitelpiaci hatásról szólnak a jelenlegi állami és piaci várakozások.