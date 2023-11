Csökkentette az alapkamatot az MNB, mi lesz a hitelekkel és a betétekkel?

Kedden délután a Magyar Nemzeti Bank bejelentette: az irányadó kamatát 75 bázisponttal, 12,25%-ról 11,5%-ra csökkentette. Megnéztük, ez a döntés hogyan fogja befolyásolni a hitel- és betéti kamatokat, azaz várhatunk-e alacsonyabb kamatokat a jegybank kamatvágása miatt.

Az MNB még tavaly emelte 13%-ra a jegybanki alapkamatot (közben alkalmazott egy ettől eltérő 18%-os irányadó kamatot is), majd idén októberben sor került az első ilyen vágásra is, már 75 bázisponttal, majd kedden jött a hír, hogy az MNB ismét 75-öt vág, az alapkamat így 11,5%-ra csökkent.

A jegybanki alapkamat a lakossági hitelekre csak közvetett hatással bír:

elsősorban a bankközi kamatokra és a rövid lejáratú állampapírok hozamára hat , hiszen a hozamgörbe rövid végén befolyásolja közvetlenül a bankok rövid távú befektetési döntéseit,

, hiszen a hozamgörbe rövid végén befolyásolja közvetlenül a bankok rövid távú befektetési döntéseit, a bankközi kamatokat mutató elsődleges mérőszám a BUBOR , ezt azonban csak változó kamatozású hitelek esetén használják a bankok, a lakossági hitelpiacon viszont mára a hosszú kamatperiódusú és végig fix hitelek terjedtek el (a BUBOR leginkább piaci kamatozású vállalati hitelek esetén játszik közre),

, ezt azonban csak változó kamatozású hitelek esetén használják a bankok, a lakossági hitelpiacon viszont mára a hosszú kamatperiódusú és végig fix hitelek terjedtek el (a BUBOR leginkább piaci kamatozású vállalati hitelek esetén játszik közre), a hosszú kamatperiódusú és végig fix lakossági hitelek árazását a bankok jellemzően a BUBOR "nagytestvéréhez", a BIRS-hez, illetve az állampapír-aukciókon kialakuló ÁKK-hozamokhoz kötik.

Éppen ezért a lakossági hiteleket a jegybanki alapkamat változása csak közvetetten, a rövid hozamok lejjebb szorításán keresztül befolyásolja, de a nemzetközi környezet alakulása szintén nagy hatással van rájuk.

Közvetlenül a jegybanki alapkamat csak a változó kamatozású hitelekre hat.

Fontos szempont, hogy a kamatkörnyezet változása a meglévő és új hitelek kamatát eltérően befolyásolja, hiszen előbbi esetében a kamat jellemzően (főleg a lakosságnál) fixálva van, azaz az egyes szerződések árazása nem tud a piaci feltételeknek megfelelően, azonnal változni, csak a kamatperiódus lejártakor (ennél értelemszerűen kivételek a változó kamatozású hitelek, amelyek közé az évente vagy még gyakrabban átárazódó hitelek tartoznak, ezeknél a kamat folyamatosan le tudja követni a piaci fejleményeket). A meglévő hiteleknél ráadásul a kamatstop is bekerül a képbe, a kormány 2022-ben ugyanis a meglévő változó kamatozású és legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghiteleknél 2-3%-on, a változó kamatozású kkv-hiteleknél pedig 7-8%-on fagyasztotta be a referenciakamat szintjét, (amire a kamatfelár is rárakódik), azaz a hitelkamatokat a bank a kamatperiódus lejártakor sem módosíthatja.

Az új lakáshitelek e tekintetben eltérnek a meglévő társaiktól, hiszen a bankok jellemzően minden hónap elején felülvizsgálják a piaci környezetet, a kamatot pedig ennek megfelelően tudják változtatni. Az új szerződések esetében 2022 elején kezdett a kamatszint gyorsan emelkedni, idén januártól viszont már csökkenésnek indultak.

E csökkenő trendre gyorsított rá Nagy Márton minisztériuma, amikor az „önkéntes” THM-plafon bevezetését kérte a pénzintézetektől.

Ennek értelmében a jelzáloghiteleknél a bankok önkéntesen 8,5% alatti értékekre állították be a THM-értékeket. Ekkor azt is megnéztük, hogy számszerűen ez mit jelentett a hitelek árazása szempontjából, az erről szóló cikkünk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 10. Megérkeztek a magyar bankok új lakáshitelei, rég láttunk ilyen törlesztőrészleteket

Nincs érdemi csökkenés

A befagyott THM-értékek jól látszanak az alábbi ábrán is: a THM-plafon bevezetése és november közepe között szinte egyik pénzintézet sem csökkentette értemben a hitelek THM-értékeit, pedig közben egy 75 bázispontos kamatvágást is eszközölt az MNB. Ez alól kivétel a CIB, ahol a 10 éves kamatperiódusú hitel THM-je több mint 1 százalékponttal csökkent, illetve a Raiffeisen, ahol szintén e terméktípus lett olcsóbb 40 bázisponttal.

Ez a trend azt mutatja, hogy az októberi kamatvágásnak nem volt nagy hatása a banki hitelek árazására, így várhatóan a novemberinek sem lesz.

Már csak azért sem, mert az elmúlt hónapokban az átlagos kamatfelár jelentősen lecsökkent, októberben és novemberben már van olyan terméktípus, ahol 0% körülire esett vissza. A 75 bázispontos vágás így sokat nem javít a bankok helyzetén.

Mindemellett a jegybanki alapkamat korábban említett közvetett hatása miatt sem várható a kamatszintek csökkenése.

Lakáshitelek THM-értékei a THM-plafon bevezetése után és november közepén (20 millió forint, 20 éves futamidő, 400 ezres jövedelem) Végig fix 10 éves 5 éves THM-plafon után Nov. közepe THM-plafon után Nov. közepe THM-plafon után Nov. közepe Erste 8,05 8,05 7,94 7,94 - - CIB 8,3 8,19 8,3 7,21 - - UniCredit 8,22 8,22 8,1 8,1 - - K&H 8,35 8,35 8,25 8,25 7,92 7,92 OTP 8,27 8,29 - - - - Raiffeisen 9,33 9,33 8,49 8,09 9,87 9,71 MBH 8,21 8,1 8,21 7,94 - - Gránit - - 7,49 7,49 - - MagNet - - 8,27 8,27 9,61 9,61 Forrás: Pénzcentrum, Portfolio

A személyi kölcsönök esetében két tényező miatt nem várható jelentős kamatcsökkenés:

egyrészt a lakossági személyi kölcsönök piacán mára szinte teljesen kiszorultak a változó kamatozású hitelek, a pénzintézetek ajánlatai néhány éves (maximum 7-8) futamidővel érhetők el. E tekintetben hasonló a jegybanki alapkamat hatása, mint a lakáshiteleknél, azaz a BIRS árazást veszik figyelembe, amire csak közvetett hatása van az alapkamatnak,

másrészt a személyi kölcsönökre nincs meghatározva érvényes THM-plafon, így kormányzati döntés sem fogja kamatcsökkentésre ösztönözni a pénzintézeteket.

Érdemes viszont azt is megjegyezni, hogy a személyi kölcsönöknek jóval magasabb a kamata (jelenleg 13-20%-on vehetünk fel ilyen hitelt), a rövid futamidő miatt azonban a kamatnak nincs akkora hatás a törlesztőrészletre, így pedig a teljes visszafizetendő összegre sem, mint a hosszú lejáratú lakáshiteleknél. Arról, hogy ez miért van így, ebben a cikkben írtunk bővebben:

A babaváró hitel esetében az ügyfélkamatra (azaz arra, amelyet az ügyfél fizet) semmiképp nem fog hatni a jegybanki kamatvágása, hiszen támogatott hitel mivolta miatt az mindig 0% marad. A tényleges, piaci kamat (amelyet a bank érvényesít, és amelynek különbözetét az állam fizeti) ugyan csökkenhetne az alapkamattal párhuzamosan, azonban itt a hosszabb állampapírhozamok a meghatározók, amelyekre az alapkamat csökkentése csak közvetetetten hat.

A hosszú kamatperiódusú kkv-hiteleknél szintén a lakáshitelnél taglalt folyamatok lehetnek mérvadóak, a rövidebb, változó kamatozású piaci hiteleknél viszont jelenthet némi csökkenést a jegybanki kamatvágás. Ezeknek a kamatát ugyancsak egy állami kamatplafon (jelenleg 11,5%) szorítja lejjebb, ráadásul a kkv-hitelek esetében a fix 5%-os kamatozású kamattámogatott Széchenyi Kártya hitelek a jellemzőek, amelyekre nem hat az alapkamat változása.

Betétek

A bankbetétek kapcsán az mondható el, hogy a bankok árazása e tekintetben eddig sem nagyon követte a jegybanki kamat mozgásait: ez azért fordulhatott elő, mert a bankok tőke- és likviditási helyzete stabil, nincsenek rászorulva a beáramló betétekre. A piacon eddig csak néhány közepes és kisebb méretű banknál fordult elő, hogy viszonylag magas betéti kamatot kaphattak az ügyfelek, ez azonban jellemzően az infláció alatt maradt (a piacon jelen van olyan termék is, amelynél a betéti kamat a jegybanki alapkamathoz van kötve, itt értelemszerűen a vágással egyenlő mértékben csökken az ügyfeleknek járó betéti kamat is).

A bankbetéteknél ráadásul szintén kamatstop van érvényben: 2022 óta az intézmények (például befektetési alapok) és a magánszemélyek 20 millió forint feletti betéti kamatát a 3 hónapos futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukciós átlaghozamának megfelelő szinten maximálják, ennek hatályát negyedévről negyedévre meghosszabbítja a kormány.

Lekötött betétek közül a Magnet és a Gránit Bank ad relatíve magas hozamot, kb. egy éves lekötésnél előbbinél 7,02%, utóbbinál 10,21%-os betéti kamat érhető el. Köztük ott van a Cetelem Bank is, amely 8%-os betéti kamatot kínál a megtakarítóknak.

Az 5 legmagasabb lekötött betéti kamat Pénzintézet EBKM (%) Futamidő Gránit Bank 10,21 13 hónap Cetelem 8,00 1-5 év Oberbank 9,00* 1 hónap MagNet 7,02 3-12 hónap UniCredit 0,25 1 nap - 6 év Forrás: Pénzcentrum, Portfolio *8 millió forintot elérő megtakarítás esetén.

Címlapkép forrása: Getty Images