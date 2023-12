Belenyúlhatnak Nagy Mártonék a lakáshitelekbe, már most elcsíphetők 7% alatti kamatok

Aki mostanában vesz fel lakáshitelt, az jó eséllyel 7 és 8 százalék közötti kamattal tudja ezt megtenni, ami egy 20 éves, 20 milliós kölcsön esetében havi 155 - 167 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. Október eleje óta nincs nagy változás ebben, és úgy tűnik, a kormány és a bankok hétfőn esedékes, a THM-plafon felülvizsgálatát is magában foglaló találkozója se nagyon fog látványos kamatcsökkentéseket hozni. Kivételes lehetőségek viszont még ilyenkor is akadnak a hitelfelvevők számára: három banknál is találtunk 7 százalék alatt elcsíphető lakáshitelkamatot. Mutatjuk a december eleji hitelajánlatokat, személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.