Micsoda?! Most érdemes hitelből lakást venni, mert jön az áremelkedés?

Most érdemes lakást venni akár hitelből is, mert ha beindul a piac, többet fogunk bukni a lakásárak emelkedésén, mint a magas kamatokon – véli az egyik oldal. Nem, egyáltalán nincs így, meg kell várni az alacsonyabb hitelkamatokat, addig is állampapírban érdemes fialtatni a pénzt – állítja a másik. Számítással igyekszünk most eldönteni, melyik félnek van igaza, ha saját lakhatásra keresünk ingatlant.