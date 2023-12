Kilőtt az OTP – Az a durva, hogy még így is nagyon olcsó

Az ukrajnai háború kitörése után alaposan átárazták az OTP részvényeit, nem véletlenül, ugyanis a banknak Ukrajnában és Oroszországban is van kitettsége. Azóta viszont nagyot fordult a világ, az orosz és ukrán operáció leírása sem rengetné meg a bankot, miközben amíg a cégcsoporthoz tartoznak, addig szép profitot termelnek, de a többi leánybank is jól húz, 2023-ban rekordbevétele és profitja lesz a bankcsoportnak. Idén elkezdték visszaárazni az OTP-t, az árfolyam idén másfélszeresére emelkedett, és még így is olcsó az OTP.