Magyar bankcsoport épül, újabb szintugrásra készül 2024-ben (Interjú)

Az ország kilencedik legnagyobb bankjaként zárja az idei évet a Gránit Bank, amelynek ezt a piaci átlagot messze meghaladó növekedéssel sikerült elérnie, és ma már a Diófa Alapkezelővel és az Equilor Befektetési Zrt.-vel együtt egy bankcsoportot alkot. Hegedüs Éva elnök-vezérigazgatót a hitelpiaci kihívások és innovációk mellett a digitális működés előnyeiről és következményeiről, sőt, a további akvizíciós tervekről is kérdeztük.

Portfolio: Milyen évet zár a Gránit Bank?

Hegedüs Éva: A bank az utóbbi évek legdinamikusabb organikus növekedési sztoriját produkálta a magyar bankszektorban, és ehhez méltó évet zár idén is.

A 2023-as üzleti évet várhatóan 1200 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel, több mint 21 milliárd forint adózás előtti profittal fejezi be,

és ezzel a mérlegfőösszeg alapján Magyarország kilencedik legnagyobb kereskedelmi bankja. A gyakorlatilag hetente megújuló folyamatok frissítései, a havi legalább egy digitális innováció, a konzervatív hitelportfólió-építés, a folyamatosan átlag feletti kimagasló kemény munka, az adózás utáni eredmény visszaforgatásának hatása mind megmutatkozik az elért eredményekben.

Viszont nehéz évet tud maga mögött a hazai hitelpiac: az MNB statisztikái alapján lényegében megállt a növekedés mind a lakossági, mind a vállalati hitelállomány esetében a bankszektorban. Mennyire sikerült idén szembe mennie ezzel a piaci trenddel a Gránit Banknak?

A vállalati hitelpiac 2023-ban – a tavalyi évhez képest – jelentősen lelassult, a bankszektor vállalati eszközállományának növekedését 1-2% körüli értéken várjuk. A piaci trendektől természetesen a Gránit Bank sem tudja függetleníteni magát, azt ugyanakkor elmondhatjuk, hogy szeretnénk ebben a szegmensben is a szektorátlag feletti növekedést elérni.

A kedvezőtlen kamatkörnyezet ellenére a lakossági kihelyezések a terv és a piaci növekedés felett teljesülnek a banknál, amelyben fontos szerepe van a digitális hiteligénylési folyamatoknak. A babaváró hitelt egyedül a Gránit Banknál lehet end-to-end digitálisan igényelni, a folyamatot októberben tovább fejlesztettük, az innovációknak köszönhetően így már akár 30 perc alatt megigényelhető a hitel, aminek hatása megmutatkozott abban, hogy az utóbbi hónapokban duplázódott a benyújtott babaváró igénylések száma, és a kölcsönt igénylők 97 százaléka online viszi végig a teljes folyamatot.

Összességében minden fontosabb üzleti szegmensben piaci átlag fölötti növekedést értünk el 2023-ban is, a bankrendszer lakossági hitelállományának 2,6%-os piaci növekedéséhez képest például 31,1%-os növekedést tudtunk elérni.

Hogy lehetne az említett gyorsaságot a hitelpiac egészére kiterjeszteni Magyarországon?

Bízunk abban, hogy a hitelpiac más szegmenseinél, beleértve a jelzáloghitelezést is lehetővé válik a gyors, Videóbankon keresztül történő szerződéskötés.

Nagy várakozással tekintünk a digitális állampolgárság keretében bevezetendő digitális innovációkra, az állami adatbázisból való gyors lekérdezés biztosítására, hogy azokat minden szereplő integrálhassa a folyamataiba.

Részt veszünk a Bankszövetség keretében működő digitális munkacsoportban is, így javaslataink jelentős része támogatásra talált.

11 éve vezette be a Gránit Bank a VideóBank ügyfélcsatornát, Európában is elsőként, amely egy olyan élő, valós idejű bank-ügyfélkapcsolatot biztosít, mint a fizikai fióki ügyintézés, csak gyorsabb, kényelmesebb, biztonságosabb, költségtakarékosabb, „zöldebb”, és szerethetőbb módja a banki kiszolgálásnak.

A videóbank szolgáltatást ismereteink szerint a lakossági piacon jelenlévő minden hazai bank bevezette már, így funkcióinak kiterjesztése a jelzáloghitelezésre nem jelentene új technológiai fejlesztést a bankszektor számára, csak szabályozás kérdése, hogy ezt a lehetőséget is választhassák az ügyfelek.

Mintha kezdenék felvenni a kesztyűt a sokáig mumusnak számító Revoluttal és a Wise-zal a magyar bankok, a Gránit Bank is középárfolyamon vált devizát ügyfeleinek. Milyenek az első tapasztalataik, és mit remélnek a szolgáltatástól?

Ma ott tartunk, hogy a Gránit Bank váltja a legkedvezőbben az eurót, dollárt, svájci frankot és az angol fontot munkaidőben közel 1 millió forintos havi összegig pusztán pár kattintással. Az új szolgáltatás hamar népszerű lett, a bevezetés óta eltelt szűk egy hónapban több devizaszámlát nyitottak ügyfeleink, mint előtte egész évben, valamint a devizaváltások száma is jelentősen megnőtt. Úgy véljük, hogy a téli, majd még inkább a nyári utazási szezonban tovább nő majd az új funkció használata, hiszen egy családi utazás esetén sokan jelentős összeget tudnak megspórolni a középárfolyamon történő váltással. Emellett már most is sokan megtakarítási célból is váltanak devizát.

Sok más bankkal ellentétben a szélesebb lakosság számára is kínáltak viszonylag magas kamatozású betéteket az utóbbi időben. Hány új ügyfelet sikerült a betéti árazással magukhoz csábítaniuk, és lecsengőben van-e ez a piacszerzési lehetőség a kamatkörnyezet csökkenése miatt?

Több tízezer lakossági ügyfelet sikerült szereznünk, és a kutatásaink szerint ebben az árazáson túl nagyobb szerepe van a megbízható, kiszámítható működésnek, az innovációkban megtapasztalható folyamatos elsőségnek és az elérhetőségnek.

Ezzel nem szeretném azt sugallni, hogy a kamatok, a díjak nem fontosak, hiszen egy viszonylag új szereplő, mint a Gránit Bank nem csak abban érdekelt, hogy a meglévő ügyfeleit egyre több termékkel szolgálja ki, hanem abban is, hogy folyamatosan új ügyfeleket szerezzen és amióta világ a világ, az árazás és a minőségi kiszolgálás értéket képvisel.

Az árazási elvünk a win-win szituáción alapul. Ez azt jelenti, hogy a digitális működésből való költségelőnyből szeretnénk és képesek is vagyunk visszaadni az ügyfeleink részére, nem pusztán időnként meghirdetett akciók keretében, hanem folyamatosan és kiszámíthatóan úgy, hogy a részvényesi érték folyamatosan növekedjen.

A bank hatékonysági előnye továbbra is jelentős,

a költség/ bevétel mutató 32,2%, szemben a szektor 41,9%-os értékével, a mérlegfőösszegre vetített működési költség 1,2%, ami csaknem fele a bankrendszer 2,1 %-os nagyságrendjének.

A bank számára központi jelentőségű lakáshitelezésben az októberben bevezetett önkéntes THM-plafon és a januárban induló CSOK Plusz is hoz(ott) változásokat. Érzékelnek némi élénkülést így év végén a lakáshitel-keresletben?

Egyértelműen növekedett a beadott hitelkérelmek száma az önkéntes kamatplafon bevezetését követően, amiben jelentős szerepe volt annak, hogy a Gránit Bank a piacon egyedüliként - feltétel nélkül - a legalacsonyabb jelzáloghitel THM-et biztosítja. Ismert, hogy a bankszektor 2024. január elsejétől 7,3 százalékra vállalta a THM-plafont a lakáshiteleknél. A bank már december közepétől tovább faragott az általa ajánlott lakáshitel kamatából, és évi 6,80 százalékos kamattal, 7,14 százalékos THM mellett kínálja – feltétel nélkül – a lakáshitelt.

A kkv-hitelezésben lényegében kifutott a Baross Gábor hitelprogram, miközben a Széchenyi Kártya Program az ideihez hasonló feltételekkel folytatódik jövőre is. Visszatérhetnek a piaci forinthitelek és beruházási hitelek jövőre?

A vállalati hitelezésben az elmúlt időszakban a kedvezményes kamatozást biztosítani tudó hitelprogramoké volt a főszerep, a forintban kihelyezett hitelek túlnyomó többségét a Széchenyi Kártya konstrukciók és a Baross Gábor Hitelprogram hitelei tették ki. Miközben a gazdasági környezetben már látszik a javulás, az energiaárak visszakorrigáltak, az infláció és a kamatok csökkennek, de még mindig magasak.

Szerintem a vállalati forint alapú piaci hitelek érdemi beindulására a jövő év második felétől lehet számítani.

Az MBH Bankkal közösen elnyerték a visszatérítendő EU-források közvetítésére szolgáló MFB Pont Plusz hálózat üzemeltetésének a jogát. Digitális bankként mi lesz a szerepük a legnagyobb fiókhálózattal bíró bank oldalán, és várakozásai szerint mikortól fognak érdemi szolgáltatást nyújtani az új uniós források közvetítésével?

A Gránit Bank az elmúlt EU-s költségvetési periódusban már részt vett az EU forrássokat kedvező konstrukciók formájában elérhetővé tévő MFB Pont hálózat működtetésében, és az új, 2021-2027-es EU-s költségvetési periódus EU forrásait közvetítő MFB Pont Plusz hálózat működtetésére is pályáztunk. Az erre kiírt közbeszerzési tender – banki konzorcium keretében történő – megnyerését követően pedig örömmel veszünk részt ebben a munkában továbbra is. A bank természetesen a digitális infrastruktúrájával kíván hozzáadott értéket képviselni az MFB Pont Plusz termékeinek értékesítésében. Az első termékek várható megjelenési időpontjáról az MFB tud nyilatkozni, de figyelembe véve a jelenlegi brüsszeli bejelentést, bízunk abban, hogy a jövő év első negyedévében már lesz elérhető támogatott konstrukció a programban.

Miközben a 2023-as év szava lett az AI, egyre erőteljesebb a bankokon a nyomás az ESG-követelmények teljesítésére. Mivel jár mindez a bank számára?

A fenntarthatóság a jövő generációja szempontjából alapkövetelmény, és csak akkor érhetünk el áttörést globális szinten, ha mindenki teszi a dolgát. A Gránit Bank ökológiai lábnyoma elenyésző, amelyet a 2022-es ESG jelentésünkben is bemutattunk.

Ma már nem pusztán a szolgáltatások digitalizációja a fontos számunkra, hanem a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és egyéb technológiák felhasználásával digitális ökoszisztémát építünk, amely egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb és személyre szabott kiszolgálást tesz lehetővé. Ebben az évben erősítettük kapcsolatunkat az akadémiai világgal, 8 egyetemmel kötöttünk stratégiai együttműködést a kölcsönösen előnyös szinergiák kiaknázása érdekében.

Azt az elvet valljuk, hogy aki teheti, annak kötelessége visszaadni, így a társadalmi szerepvállalásunk fókuszában ebben az évben is a rászorultak támogatása, a pénzügyi tudatosság elmélyítése érdekében végzett munka volt.

Miről szólhat 2024 a Gránit Bank számára? A meglévő szolgáltatásaik fejlesztése vagy új szolgáltatások elindítása, új piaci szegmensek meghódítása lesz inkább terítéken?

2024-ben mind a három szegmensben előre fogunk lépni, fejlesztjük a meglévő szolgáltatásainkat, újakat vezetünk be, és új ügyfélszegmensben való piacra lépést is tervezünk.

A Gránit Bank a Diófa Alapkezelővel és az Equilor Befektetési Zrt.-vel együtt ma már egy bankcsoportot alkot.

A Gránit Bankcsoport a pénzügyi és befektetési szolgáltatási paletta minden szegmensét lefedi, a bankcsoport által kezelt vagyon összege pedig megközelíti a 2400 milliárd forintot.

Jövőbeni célunk, hogy a hitelintézeti és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz hasonlóan a privátbanki szolgáltatásokat is komplexebbé tegyük, az ügyfelek igényeire szabva, magas UX élményt biztosítva, a kor igényeinek megfelelően mobilbanki applikációban. A konkrét további innovációkról, új ügyfélszegmensben történő megjelenésről, pedig ahogy eddig a jövőben is azok megvalósulásakor számolunk majd be.

A bank kiváló eredményessége és az, hogy a befektetők, - beleértve az újat, a BDPST Groupot is - bíznak a bankban és nem vesznek ki osztalékot, hanem visszaforgatják azt a működésébe, kedvező alkalmat biztosít az akvizíciókra, emiatt

folyamatosan vizsgáljuk az üzleti lehetőségeket belföldön és külföldön egyaránt.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio