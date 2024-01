Megérkezett a CSOK Plusz: 2024-es feltételek, táblázatok, részletek egy helyen

Palkó István 2024. január 02. 13:00

2024. január 1-jétől érhető el a bankoknál az akár 15, 30, illetve 50 milliós CSOK Plusz hitel, amelyet egyszerre kombinált a kormány kamattámogatással és részleges tartozás-elengedéssel. A CSOK Plusz egy, kettő, de akár három gyermek vállalásával is igényelhető, településtípustól vagy az ingatlan korától függetlenül. 2024-ben a 41 év alatti feleséggel bíró, valamint a már babát váró házaspárok kaphatják meg, és akár a falusi CSOK-kal, illetve a babaváró hitellel együtt is igénybe vehető. A szabályokon még 2023 utolsó napjaiban is módosított a kormány, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a CSOK Plusz szabályait és tudnivalóit. CSOK Plusz 2024 feltételek, táblázatok, törlesztőrészlet, további részletek egy helyen!