Megjelentek a 6% alatti lakáshitelkamatok Magyarországon

Január 1-jével életbe lépett a kormány által december 12-én bejelentett 7,3%-os THM-plafon a lakáshiteleknél, így az eddigi 7-8%-os sávval szemben most már 6-7%-os hitelkamatokkal találkozhatnak a piaci kamatozású lakáshitelt felvevők. Helyenként feltűntek a 6% alatti hitelkamatok is, ezek azonban jellemzően csak speciális feltételek teljesítése esetén elérhetők.

Az október elején bevezetett 8,5 százalékról 7,3 százalékra csökken 2024 elejétől a lakáshitelek önkéntes THM-plafonja – jelentették be december 12-én. Ez már akkor ütemesebb lakossági kamatcsökkentést ígért ta Portfolio által vártnál, addig ugyanis alig volt meg található ilyen kedvező lakáshitel a piacon. Az új vállalati hitelek esetében egy számjegyűre, 9,9 százalékra csökkent a kamatplafon mértéke az addigi 11,5 százalékról. Azt is bejelentették, hogy a meglévő kkv-hitelek kamatstopjának április 1-jei kivezetésével az önkéntes kamatstop is meg fog szűnni.

A Bankmonitor most arra hívta fel a figyelmet, hogy a THM-plafonnak köszönhetően

ma már gyakorlatilag bárki hozzájuthat 7% alatti kamattal lakáshitelhez, de az egyes bankok által meghatározott feltételek teljesítésével akár 6% alatti kamat is elérhető.

Gyakori például, hogy a kedvezményt meghatározott minimális hitelösszeghez (15-30 millió Ft) kötik, valamint a banknál vezetett számlára havonta 0,5-1 millió Ft-nak kell jóváírásként érkeznie. Előfordulhat, hogy a jobb kondícióért cserébe a bank otthon- vagy balesetbiztosítás megkötését várja el, de az is kedvezményt érhet, ha a lakáshitellel mellé babaváró hitelt igényel a család. A Bankmonitor összesítése alapján az egyes bankoknál az alábbi feltételekkel lehet találkozni az új év első napjaiban.

CIB Bank

A CIB Bank piaci feltételekkel 10 éves kamatperiódusú és végig fix kamatozású lakáshiteleket kínál 2024-ben. A 10 évig változatlan kamatozású kölcsön kamata 6,69-6,89%, míg a fix lakáshitel kamata 6,79-6,89% között lehet. Az egy évtizeden át fix kamatozású kölcsön 6,89%-os standard kamata 0,1 százalékponttal csökkenthető akkor, ha az igénylő havi 450 ezer forint jóváírást érkeztet a banknál vezetett számlájára, illetve 0,2 százalékpont jár akkor, ha a lakáscél megfelel a bank zöld előírásainak. (A lakás energetikai besorolása AA++, AA+, AA vagy BB, valamint a lakás primer energetikai igénye nem haladja meg a 80 kWh/év/m2 értéket.) A két kedvezmény nem összevonható, ezért 6,69% az elérhető legalacsonabb kamat. A végig fix kamatozású kölcsön normál kamata ugyancsak 6,89%, amiből 0,1 százalékpont kedvezményt kínál a pénzintézet, amennyiben a lakás megfelel a fentebb részletezett zöld feltételeknek.

Erste Bank

Az Erste Banknál 10 éves kamatperiódusú és végig fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel érhető el 2024-ben. A kamatok szempontjából számos akciót, kedvezményt biztosít a bank. 10 éves kamatperiódus esetén a kamat 5,54-6,84% között lehet, míg a fix konstrukciónál 5,70-6,90% közötti kamatot kaphat az igénylő aszerint, hogy milyen feltételeket teljesít. A kedvezmények ráadásul kombinálhatók, a legkedvezőbb ajánlathoz azonban az kell, hogy a hitelösszeg elérje a 30 millió forintot, legalább havi 600 ezer Ft jövedelem érkezzen a banknál vezetett számlára, az igénylés megfeleljen a bank zöld feltételeinek, valamint a lakáshitel mellé Babaváró hitelt igényeljen és megfelelő törlesztésvédelem biztosítást kössön a család. Új lakás vásárlás, építés esetén akkor felelünk meg a zöld célnak, ha az épület primer energiaigénye nem haladja meg a 80 kWh/év/m2 értéket és az épületenergetikai besorolása „BB”, vagy annál kedvezőbb. Használt lakás vásárlásánál nincs ilyen kedvezmény, ugyanakkor felújítás és korszerűsítés esetén bizonyos feltételekkel teljesülhet a zöld cél.

Gránit Bank

A pénzintézet jelenleg kizárólag olyan lakáshiteleket kínál, amelyek kamata legfeljebb 10 évente módosulhat. A kölcsön kamata 6,80%, ehhez azonban semmilyen egyedi feltételt, előírást nem szükséges teljesítenünk. Vagyis ezt a kamatszintet hitelösszegtől és jóváírástól függetlenül megkaphatjuk.

K&H Bank

A K&H Banknál 5 éves és 10 éves kamatperiódusú, valamint végig fix kamatozású piaci lakáshitel igényelhető. Ennél a banknál is számos kedvezmény csökkentheti a hitelkamatot. Mivel a kedvezmények kombinálhatók, így a legalacsonyabb kamat akár 5,99% lehet. Ennek feltétele, hogy legalább 20 millió forint összegű 10 vagy 5 éves kamatperiódusú, esetleg 61-120 hónap futamidejű végig fix kamatozású kölcsönt igényeljünk, valamint legalább 500 ezer forint jóváírást kell vállalnunk. Emellett K&H Otthonbiztosítást és Családi életbiztosítást szükséges kötnünk, valamint meg kell felelnünk a zöld lakáscéllal kapcsolatos elvárásoknak is. A K&H Banknál egy újonnan vásárolt vagy épített ingatlan akkor felel meg a zöld előírásoknak, amennyiben az energetikai besorolás A+, vagy annál kedvezőbb, valamint az ingatlan primer energiaigénye nem haladhatja meg a 68 kWh/év/m2 értéket. Használt lakás vásárlására önmagában nem jár a zöld kedvezmény, ehhez korszerűsíteni is kell a kérdéses épületet. (Használt lakás vásárlásával egyidejű korszerűsítés, illetve korszerűsítés és felújítás esetén is elérhető a zöld kedvezmény bizonyos feltételek teljesülése esetén.)

MBH Bank

Az MBH Banknál 10 éves kamatperiódusú és végig fix kamatozású lakáshitel érhető el 2024-ben. 10 éves kamatperidussal a kamat 6,24-6,79% lehet, míg végig fix konstrukciónál 6,54-6,79% között szóródnak az ajánlatok a feltételek teljesülése szerint. A legkedvezőbb kamat eléréséhez minimum 24 millió forint kölcsönt szükséges igényelni, legalább 1 millió forint havi jóváírásnak kell érkeznie a banknál vezetett számlánkra, havonta legalább két csoportos beszedési megbízásnak kell teljesülnie, valamint az igénylésnek meg kell felelnie a bank által meghatározott zöld feltételeknek. Zöld kedvezmény új építésű lakás esetén érhető el, amennyiben az ingatlan energetikai besorolása „BB”, vagy annál kedvezőbb. Emellett korszerűsítés esetén is jár a kedvezmény bizonyos feltételek teljesülése esetén.

OTP Bank

Az OTP Bank kizárólag olyan lakáshiteleket kínál, amelyek kamata a futamidő végéig változatlan. Ezek közül az OTP 1×1 Lakáshitel és az OTP Évnyerő 1×1 Lakáshitel 6,87%-os normál kamata a legkedvezőbb. Ebből 0,1 százalékpont kedvezmény kapható, amennyiben legalább havi 700 ezer forint összegű jövedelem érkezik a banknál vezetett számlánkra. A bank normál lakáshiteleinek induló kamata 6,97%. Ebből ugyanúgy járhat 0,1 százalék kedvezmény, amennyiben legalább havi 700 ezer forint jövedelem érkeztetését vállaljuk a banknál vezetett számlánkra. A pénzintézetnél zöld lakáshitel is elérhető. Az OTP Zöld Lakáshitel és az OTP Zöld Évnyerő Lakáshitel induló kamata egyaránt 6,97%. Ebből 0,1 százalékpont kedvezmény érhető el, amennyiben legalább havi 700 ezer forint jövedelem érkezik a banknál vezetett számlánkra, illetve további 0,1 százalékos kamatkedvezményt kaphatunk, ha a bank zöld előírásait is teljesítjük. A legkedvezőbb kamatszint 6,77%, amihez legalább 700 ezer forint jövedelem-jóváírásra lenne szükség. Emellett vagy az 1×1 konstrukciót kell igényelnünk, vagy a zöld lakáscélokat teljesítenünk. (Az 1×1 konstrukció feltételei: egy piaci hitel igénylése történik használt lakás vásárlására, a hitelügyletben legfeljebb 2 adós szerepel, a hitel mögött egy ingatlanfedezet van, tulajdonjogot kizárólag az adósok szerezhetnek. A lakást haszonélvezeti jog sem terhelheti.)

Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Bank hirdetménye még nem jelent meg, de a honlapon már új kamatok szerepelnek. Ezek alapján a pénzintézet 10 évig fix kamatozású lakáshitelt kínál, melynek normál kamata 6,99%. A bank különböző feltételek teljesítése esetén a kamatok 6,64 százalékra csökkenti.

UniCredit Bank

Az UniCredit Bank 10 éves kamatperiódusú és végig fix kamat mellett kínál lakáshiteleket, ezek kamata 6,65-7,81% között lehet. A legkedvezőbb kamat eléréséhez 10 éves kamatperiódusú hitelt kell igényelnünk, de megfelelő a 10 éves futamidejű végig fix kamatozású kölcsön is. További elvárás, hogy a hitelösszeg legalább 15 millió forint legyen, illetve havonta minimum 500 ezer forint jóváírásnak kell érkeznie a banknál vezetett számlára. Feltétel még, hogy jogosultnak kell lennünk a Partner csomagra, valamint a banknál Generali hitelfedezeti biztosítást kell kötnünk.

