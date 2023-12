Itt a kormány bejelentése: tömegével jönnek a 7 százalék alatti lakáshitelkamatok

Az október elején bevezetett 8,5 százalékról 7,3 százalékra csökken a jövő év elejétől a lakáshitelek önkéntes THM-plafonja. Ez ütemesebb lakossági kamatcsökkentést ígér a Portfolio által vártnál , jelenleg ugyanis alig található ilyen kedvező lakáshitel a piacon. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium emellett tegnap arról is megegyezett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, hogy az új vállalati hitelek esetében egy számjegyűre, 9,9 százalékra csökken a kamatplafon mértéke az eddigi 11,5 százalékról. Azt is bejelentették, hogy a meglévő kkv-hitelek kamatstopjának április 1-jei kivezetésével az önkéntes kamatstop is meg fog szűnni.