Beszédes számok: ennyivel olcsóbbak az osztrák, svájci és szlovák lakáshitelek, mint nálunk

Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában különösen nehéz dolga volt annak, aki hitelfelvételre adta a fejét, hiszen a jegybanki kamatemelésekkel a hitelfelvételi költségek is jelentősen megnövekedtek. Bár a hitelpiaci helyzet év vége felé valamelyest enyhült, a kamatok is lejjebb szorultak ( főleg itthon , a THM-plafon bevezetését követően), még most hatalmas különbségeket láthatunk Európán belül. Alábbi cikkünkben azt vizsgáltuk meg, hogy milyen feltételekkel lehet lakáshitelt felvenni a kontinens néhány országában, és hogy jobb helyzetben vannak-e, mint a magyarok.