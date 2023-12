Tényleg a magyarok szenvedték meg legjobban a válságot az egész EU-ban?

Az utóbbi hónapokban rendre Magyarország vezette az inflációs rangsort az EU-ban, és az energiaválság kezdetétől számíva is nálunk drágult a legnagyobb mértékben az élet: az elmúlt két év magyar inflációja az EU átlagát kétszeresen, az inflációs rangsorban utolsó tagállamok áremelkedési ütemét háromszorosan haladta meg. Az utóbbi időben az inflációs nyomás már az elviselhető szintre mérséklődött nagyrészt a recessziónak köszönhetően, és a kilátások is javultak valamelyest.

Hónapról-hónapra megírjuk, hogy Magyarországon a legmagasabb az infláció az EU-ban, már jó ideje csúcstartók vagyunk az áremelkedés mértékét tekintve. Így volt ez októberben is, amikor az éves magyar infláció 9,6% volt az Eurostat harmonizált mutatója szerint, az EU-átlag pedig 3,6% (a novemberi adatokat még nem minden tagállam, így Magyarország sem közölte, ezért a teljes EU-s mezőnyt csak az októberi adatok szerint tudjuk összehasonlítani). Ebben a hónapban viszont már nem voltak messze tőlünk a csehek, náluk 9,5% volt az éves drágulás mértéke. Egyértelműen látszik, hogy a kelet-közép-európai régióban a legmagasabb az infláció, a környező országokban mindenütt jócskán átlag feletti inflációt mértek.

Az egy évre visszatekintő drágulási ütemünk tehát már nem ugrik ki olyan látványosan, de emlékezhetünk arra is, amikor majdnem 10%-ponttal volt magasabb a magyar infláció, mint a második legmagasabb inflációt produkáló tagállamban. A magyar (nem harmonizált) infláció tetőzésekor 25,7%-on állt januárban, ilyen magas éves áremelkedést egyik országban sem mértek az EU-ban az elmúlt másfél-két éves inflációs periódus alatt.

Kit sújtott legjobban az energiaársokk?

Ezekből kiindulva azt gondolnánk, hogy messze Magyarországon volt a legnagyobb átárazódás az energiaválság kezdete óta, és hogy emiatt árszínvonalban nagy felzárkózást produkáltunk az EU-átlaghoz. Csakhogy ez nem feltétlenül következik a fentiekből: mielőtt a magyar infláció európai csúcsra ugrott volna, több országban is mértek 20% feletti éves áremelkedést. Lettországban már 2022 júliusában 20% fölé ugrott az éves index (ekkor a magyar éves index „csak” 13,7% volt), és egészen februárig ott is maradt. Litvániában 2022 szeptemberében tetőzött az infláció 24,1% felett, Észtországban augusztusban volt a tetőzés 24,8%-on.

Igaz tehát, hogy Magyarország produkálta a legnagyobb éves inflációt az energiaválság idején, de a magyar csúcshoz voltak nagyon közel más tagállamok is.

Mindezekből is látszik, hogy az egyes tagállamokban eltérően alakult az infláció időbeli lefutása, ami sok tényezővel magyarázható (orosz energiakitettség, földrajzi elhelyezkedés, kormányzati beavatkozások, az energiaár-emelkedés statisztikai elszámolási különbségei stb.). S bár kevesen, de voltak olyan tagállamok, akik a miénkhez hasonló inflációs folyamatoktól szenvedtek az energiaválság idején.

Ha azt akarjuk megvizsgálni, hogy az energiaválság – amely Európa-szerte a megemelkedett infláció legfőbb (de messze nem egyedüli) magyarázója volt – melyik országot érintette legjobban, akkor azt kell megnézni, hogy a válság kirobbanása óta mekkora volt a teljes árszint-emelkedés, vagyis a kumulált infláció. Ehhez az Eurostat láncindexéből indultunk ki. 2021 augusztusát vettük bázisul, ekkor indultak ugyanis meredek emelkedésnek az energiaárak. Minden esetben a harmonizált inflációs mutatókkal számoltunk.

Az árszínvonal Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben, tehát tényleg mi szenvedtük meg leginkább az energiaár-sokkot.

2021 augusztusához képest harmadával lett drágább az élet Magyarországon. Mint a fenti ábrán látható, 30% körüli drágulást szenvedtek el a litvánok és az észtek is a vizsgált időszakban, és egyértelműen a KKE-régió országai vezetik az inflációs rangsort.

Az Európai Unióban ez idő alatt 17% volt az infláció, tehát a magyar drágulásnak mintegy a fele, a legkisebb átárazódást elszenvedő gazdaságokban pedig a mienk harmada.

Érdemes megnézni néhány tagállamot részletesebben is, szemléltetve az eltérő inflációs pályákat. Kezdjük mindjárt a baltiakkal, akik elsőként szenvedték el a nagy inflációs sokkot, ennélfogva a dezinfláció is hamarabb kezdődött, mint idehaza. Az ábrára rátettük az EU-átlagot is, érdekes látni, ahogy a magyar infláció 2022 tavaszáig együtt mozog az EU-átlaggal, akkor azonban erőteljes elválás kezdődik.

Az alábbi ábra pedig a régió inflációs pályáját mutatja. Látszik, hogy 2022 első felében Magyarország még a régióban sem volt csúcstartó, az áremelkedés 2022 tavaszán kapcsolt magasabb fokozatra idehaza, ami az ekkor bekövetkező forintgyengülés mellett a masszív választási költekezés eredménye lehet.

Miért lettünk Európa-bajnokok?

Az EU-átlaghoz képest magasabb kelet-közép-európai inflációt az inflációs kosár eltérő összetétele, valamint az orosz energiának való nagyobb kitettség magyarázza. A magas inflációt elsősorban az energia- és az élelmiszerársokk okozta, és mivel a KKE-országok szegényebbek az EU átlagánál, így a fogyasztói kosarukban is nagyobb súllyal szerepel az energia és az élelmiszer. Ezáltal a fogyasztói árak átlagát is magasabbra húzza ez a két tétel, mint a gazdagabb, nyugati országokban, ahol a kevésbé dráguló szolgáltatások nagyobb arányt tesznek ki a kosárból.

A magyar helyzet ráadásul még a régión belül is kiemelendő, ugyanis a forint sérülékenysége miatt az inflációs kockázatok még a többi KKE-országhoz képest is jelentősebbek (főleg az eurózóna-tagállamokhoz képest). Az energiaválság idején egyik EU-s, de eurózónán kívüli deviza sem szenvedett el akkora leértékelődést, mint a forint. Alighanem ez az egyik magyarázója a KKE-régión belül is magas magyar inflációnak. A másik a választási költekezés: a kormányzat a 2022-es tavaszi választások előtt jelentős kiköltekezést hajtott végre, adóvisszatérítések, kedvezmények, jelentős transzferek formájában.

Aligha lehet véletlen, hogy a magyar infláció is akkor vált le jelentősen az EU-s átlagról, és kezdett a KKE-országokhoz képest is dinamikus emelkedésbe, miután a kormányzat jókora fiskális ösztönzőket pumpált a gazdaságba, és a forint jelentősen leértékelődött.

A recesszió lehúzza az inflációt

Rövid távon szemlélve a magyar infláció már egyáltalán nem nevezhető kimagaslónak: az évesített három havi mozgóátlag már a jegybank célszintjén van, az alap inflációs nyomás tehát jelentősen enyhült. (A jegybank inflációs célja 3±1%)

Ez látszik a havi bázisú infláción is: az idei árnyomás mértéke már össze sem hasonlítható a tavalyival, a szokatlanul magas éves index (októberben 9,9% a nem harmonizált, 9,6% a harmonizált) a bázishatás eredménye. Az átárazódás mértéke jelentősen lelassult 2023-ban 2022-höz képest.

Ehhez az is kellett, hogy a magyar gazdaság gyengén teljesítsen.

Az elmúlt egy évben a GDP kis mértékben esett, 2023 éves átlagát tekintve enyhe recesszió várható. A recesszió az infláció ellensége, hiszen amikor a kereslet esik, akkor az árdöntéseket hozó gazdasági szereplő sem tudnak drágítani. A magyar gazdasági helyzet az elmúlt évben rosszabb volt, mint a legtöbb EU-s országban, Magyarország mellett csak kevés más tagállamban várható recesszió. Ilyen gazdasági környezetben nincs tér az infláció felpattanására.

Összességében tehát az mondható el, hogy a rekorder magyar inflációnak több összetevője van, amelyek egy része külső, más része belső tényező. A magas inflációt az energia- és az élelmiszerársokk miatt sehogy nem tudtuk volna elkerülni, és a többi KKE-ország példáján látszik, hogy a kevésbé fejlett EU-tagállamok sokkal magasabb inflációval szembesülnek, mint az EU-átlag, ezt sem lehetett volna kivédeni. Ezek volt a külső tényezők, amelyek megmagyarázzák a kumulált áremelkedés nagyobb részét.

Ám az, hogy a magyar infláció még a KKE-országokhoz képest is jóval magasabb, már főleg belső tényezőkkel magyarázható. Ilyen például a forint régiós devizák feletti gyengülése, valamint ide sorolható a jelentős fiskális élénkítés is.

Ami pedig a közeljövőt illeti, a recesszió – ami egyben a magas infláció, valamint az arra adott jegybanki kamatemelések eredménye is – miatt a magyar infláció már nem tekinthető kiugrónak az EU-n belül, és ez hamarosan látszódni fog az éves indexeken is.

