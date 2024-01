Megvan, mennyivel drágulhat az alapszámla Magyarországon

Harmadával drágulhatnak az alapszámlák idén, a bankok kínálatában kötelezően megjelenő csomagot legfeljebb 1334 forintos havidíjért vehetjük igénybe. A hazai bankok számlacsomagjai között azonban találni akár ennél olcsóbb ajánlatokat is, érdemes a bankolási szokásainknak megfelelő ajánlatot választani.

A minimálbérhez igazodik a díj

Tavaly év végén a munkaadók és munkavállalók szervezetei a szokásosnál hamarabb megállapodást kötöttek a következő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról, így egy november végén megjelent rendeletében a kormány kihirdette ezek összegét, valamint azok részletszabályait.

2023. december 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, azaz a havi minimálbér 266 800 forint lett. A hazai szabályozási környezetben a minimálbérhez igazodik számos adózási szabály és értékhatár, ezek között az úgynevezett alapszámla legmagasabb havidíja is – idézte fel a bank360.

Az alapszámla maximális díja a bruttó minimálbér 0,5 százalékát teheti ki, ez azt jelenti, hogy 2024-ben legfeljebb 1334 forint lehet.



Tavaly márciusban számoltunk be arról a kormányrendeletről, amely a korábbi 1,5 százalékról csökkentette harmadára, 0,5% százalékra a maximális díjat. A változás júliustól lépett életbe, innentől kezdve váltak elérhetővé a legfeljebb 1000 forintos havidíjért elérhető számlák. Ehhez képest most több mint harmadával ugrik az alapszámla díja, amely a 2024-es minimálbér korai kihirdetésének is a következménye: a vetítési alap ugyanis a 2022-esről egyből a 2024-ben érvényesre ugrott.

Mit tud az alapszámla?

Az alapszámla egyik legfontosabb célja, hogy az "alulbankoltaknak" (a társadalom azon rétegének, akinek nincs fizetési számlájuk) jelentsen egy olcsó alternatívát a számlavezetésre, és az is fontos cél, hogy ezzel is támogassák az elektronikus fizetések használatát.

Az alapszámla fontosabb jellemzői:

az adott hónapban magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajthat végre, melynek együttes összege nem haladja meg a 150 000 forintot vagy az intézmény saját bankfiókjából vehet fel készpénzt, maximum egyszeri 50 000 forint értékben;

valamint a rendszeres utalásokon felül papír alapon vagy elektronikusan legfeljebb havi 4 átutalást bonyolíthat le. Az összes utalás összege nem lehet több mint 100 000 forint.

Az ezen felül bonyolított fizetési műveletek száma – a napi biztonsági limitet kivéve – sem korlátozható, azonban azok díját a szolgáltatók a szokásos árképzési gyakorlatuk alapján határozzák meg. Szintén előírás, hogy a pénzügyi szolgáltató nem számíthat fel díjat a forintban történő bankkártyás fizetés, az alapszámlára forintban történő készpénzbefizetés, valamint a számlára érkező beszedési megbízás esetén sem. Fontos tudni azt is, hogy hitelkeret nem kapcsolódhat az alapszámlához.

A hazai bankszámlacsomagok kínálatában találni olyan konstrukciókat, amelyek bizonyos feltételek mellett akár az alapszámlánál olcsóbb vagy akár ingyenes számlavezetést is biztosíthatnak, a személyre szabott kalkulációkat azonban érdemes elvégezni, ehhez a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

