Belenyúlhat a kormány a hitelekbe - Jogos, hogy büntetik az OTP-t?

Gyorsan nagyot emelkedett az OTP részvényárfolyama, túlvetté is vált, ilyenkor könnyebben megremegnek a kezek, és még hír is érkezett, ami arról szól, hogy a kormány belenyúlhat a változó kamatozású hitelekbe, ami kamatbevétel- és profitkiesést okozhat a bankoknál. A tényleges profithatáson túl nyilván annak sem túl jó az optikája, hogy a kormány újra átalakítja a bankok működési környezetét, és potenciálisan újra visszamenőlegesen, akár a már folyósított hitelekre alkalmazva az új szabályokat. Megnéztük, hogyan hathatnak a kormány új tervei az OTP-re.

Múlt hét pénteken írtunk az OTP ralijáról, az árfolyam hetek óta egyre meredekebben emelkedett, így a napi és a heti grafikonon is túlvetté vált. A napi grafikonon 77, a hetin 80 közelébe ért az RSI értéke, vagyis rendkívül túlvetté vált, írtuk is, hogy érik már egy korrekció (de ezzel együtt is a hosszabb távú trend egyértelműen felfelé mutat).

Ma el is indult a korrekció, több mint 3 százalékot esett az OTP árfolyama, az eséssel kiemelkedik a régiós bankrészvények közül,

ezzel lehúzta a BUX indexet is, amely közel 2 százalékot esett (mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik, a Telekomé 3,6 százalékkal került lejjebb), ezzel a magyar tőzsde egyértelműen alulteljesítő.