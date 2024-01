Ledobták az atombombát Nagy Mártonék, mi lesz így a lakáshitelek törlesztőrészletével?

Ahhoz, hogy megértsük, milyen hatása lehet a referenciakamat-cserének a törlesztőrészletre, tudni kell, hogy jelenleg is életben van egy intézkedés, amely korlátozza a BUBOR-hoz kötött, vagyis változó kamatozású hitelek kamatát, szinte csak a nagyvállalati hitelek kivételével: ez pedig a kamatstop.

Nem nagyon változtak mostanában a törlesztőrészletek

A lakáshitellel rendelkezők nagy része elszokott attól az elmúlt két évben, hogy változzon a törlesztőrészlete, hiszen a kormány

2022 elején a legfeljebb évente változó kamatozású jelzáloghitelekre vezette be a kamatstopot, majd

2022 novemberében a 3 és 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre és a változó kamatozású kkv-hitelekre is kiterjesztette.

Elnevezésével ellentétben nem a kamatot, hanem annak az egyik komponensét, a referenciakamatot korlátozta az intézkedéssel a kormány, de így is elérte vele, hogy az alábbi táblázatban szereplő referenciakamatok által meghatározott szintnél (amelyre mindig fel kell számolni a hitelfelvételkor meghatározott fix kamatfelárat is) ne nőjenek magasabbra az ügyfelek által fizetendő kamatok. Vagyis emelkedhettek a törlesztőrészletek, de csak az így meghatározott szintig. Mindezt a bankok költségére vezette be a kormány, nekik most már 400 milliárd forintnál is többe kerülhetett az intézkedés.

A kamatstopot legutóbb, novemberben a lakosság esetében

június 30-áig ismét meghosszabbították,

a kkv-k esetében viszont 2024. április 1-jével kivezetni tervezik.

Nem véletlen, hogy most, a kamatkörnyezet csökkenésére reagálva kezdett el ötletelni a kormány arról, mi jöjjön a kamatstop után. Mint látható, a jegybanki irányadó kamat ütemes csökkenésének köszönhetően közeledik a BUBOR a kamatstop referenciaszintjéhez: a kkv-hitelek esetében már csak (lejárattól függően) 0,2-1,7 százalékpontra van tőle, a jóval alacsonyabb referenciaszinten korlátozott lakossági hitelek esetében viszont még 6,1-7,5 százalékpont a különbség.

A kkv-k ezen kamatkülönbözetét a jegybanki lazítás a kamatstop április 1-jei kivezetéséig bőven eltüntetheti, a lakossági különbözet egy része viszont akár tartósan is fennmaradhat, ha egy nem is feltétlenül magas, hanem egy "közepesnek" mondható szinten megáll a jegybank a kamatcsökkentésekkel, amire van esély. Hogy ne így legyen, ezért is gondolkodhat a jelzáloghitel-kamatok további lefelé erőltetésén a kormány, aminek

EGYIK LEHETSÉGES, DE ERŐSEN VITATHATÓ MÓDJA A REFERENCIAKAMAT LECSERÉLÉSE EGY ALACSONYABBAL, HISZEN VÁLTOZATLAN KAMATFELÁR MELLETT ALACSONYABB HITELKAMATOKAT EREDMÉNYEZNE.

Mit hoz az új intézkedés?

Csakhogy a DKJ-hozamok sincsenek annyira alacsonyan, mint a jelzáloghitelek 2,0-2,4%-os referenciakamatszintje: a diszkontkincstárjegyeknél ma 6,72%-6,92%-os referenciahozamokat látunk. Mégis meglehet az az előnye a kormány szempontjából (a BUBOR-ral szemben), hogy közvetlen hatást gyakorolhat rá, mint ahogy a befektetési alapokra vonatkozó szabályok nyári változtatása is lejjebb nyomta a hozamokat.

Akárhogy is lesz, a piacok jövőbeni alakulásából nem tudunk kiindulni, a jelen állapot szerint azt tudjuk megállapítani, hogy a kamatstopos törlesztőrészlethez képest több mint 4 százalékponttal, a kamatstop nélküli, aktuális BUBOR szerintinél viszont 2-3 százalékponttal alacsonyabb kamatokat hozna a jelenlegi DKJ-hozam szerinti árazás.

Ennek következtében nagyjából

harmadával lenne kisebb a törlesztőrészletek százalékos emelkedése a kamatstop megszüntetése hatására a DKJ-HOZAMOKRA VALÓ ÁTÁLLÁS esetén, mint EGY ILYEN VÁLTÁS nélkül.

Egy tipikusnak mondható, 7 éves hátralévő futamidejű és 2 százalékpont kamatfelárral rendelkező lakáshitel esetében péládul a kamatstop kivezetése hatására a referenciaérték-váltás nélkül 22-27 százalékkal emelkedne meg most a törlesztőrészlet (a konkrét mérték a kamatperiódustól függ), referenciérték-váltással viszont "csak" 15-17 százalékkal.

Címlapkép forrása: © Stefka Pavlova via Getty Images