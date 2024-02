Lakáshitelesek tömegei nyerhetnek most havi több tízezer forintot, szinte csak kérni kell

Nagy átlagban közel 20%-kal alacsonyabb törlesztőrészlettel érhetők most el a 20 éves lakáshitelek, mint az egy évvel ezelőtti csúcson. Nemcsak az új lakáshitelfelvevők járhatnak jól ezzel a tavalyiakhoz képest, hanem a korábban felvett drága hitelüket kiváltók is. A referenciakamatok alakulása egyelőre nem indokolja, hogy elhalasszuk a hiteldöntést, persze a kamatsapkák korában lehetetlen a jövőbeni hitelkamatokról biztosat mondani. Megnéztük, mit ajánlanak most a bankok a hitelfelvevőknek, és 6% alatti kamatot is találtunk már speciális feltétel nélkül. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Jelentős kamatcsökkentéseket hozott az idei év a lakáshitelpiacon, köszönhetően annak, hogy a bankok vállalták: az október eleje óta érvényben lévő 8,5% után január 1-jétől még alacsonyabb szinten, legfeljebb 7,3%-os THM-mel kínálják lakáshiteleiket. Ennek megfelelően nemcsak erősen végződött a tavalyi év, de banki forrásaink szerint nagy lendülettel is indult az idei a lakáshitelkereslet szempontjából, így minden remény megvan arra, hogy a tavalyinál sokkal erősebb évet zárjon 2024-ben a lakáshitelpiac.

Január elejéhez képest az elmúlt egy hónapban kilencből három bank csökkentette tovább a kamatait:

az UniCredit, a CIB és a Raiffeisen Bank esetében látunk az egy hónappal ezelőttinél is alacsonyabb hitelköltségeket, így a 6% alatti lakáshitelkamatok is megjelentek. A speciális feltétel nélkül elérhető, bankonként legalacsonyabb kamatlábakat 20 milliós hitelösszeg, 20 éves futamidő és nettó 800 ezer forintos családi jövedelem mellett alábbi ábránk mutatja.

A THM-plafon és a banki verseny rendkívüli módon összeszűkítette a banki mezőnyt a lakáshitelkamatok, és ennek megfelelően a várható törlesztőrészlet és a teljes visszafizetendő összeg szempontjából is. A kalkulátorok azonban nemcsak erről árulkodnak, hanem arról is, hogy szinte teljesen mindegy, új lakáshitelt veszünk-e fel vagy kiváltanánk a meglévő lakáshitelünket, gyakorlatilag ugyanolyan feltételekkel találkozhatunk a bankok döntő többségénél. Ezek a feltételek biztatók az elmúlt évekhez képest: az ajánlatokban szereplő átlagos kamatszint (a legnépszerűbb, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek esetében) utoljára 2022 áprilisában, vagyis csaknem két évvel ezelőtt volt ennél alacsonyabb. A tavaly ilyenkor látható 9,0%-os csúcshoz képest a mostani 6,5% körüli átlagkamat csaknem 20%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet jelent. Ez azt jelenti, hogy az egy évvel ezelőtt hitelt felvevők is törlesztőrészletük mintegy egyötödét spórolhatják meg a hitelkiváltással.

Év eleji cikkünkben már részletesen foglalkoztunk azzal, mennyire lehet az idei a hitelkiváltások éve. Amikor valaki hitelkiváltáson gondolkodik, akkor legalább öt kérdést kell megválaszolnia magának: 1. Található-e jelentősen (akár 2-3 százalékponttal) alacsonyabb kamat a meglévő hitelénél a bankok ajánlataiban? Ha igen, az a hitelkiváltás mellett szól. 2. Várható-e olyan esemény, amitől a régi és az új kamat közötti kamatkülönbözet ehhez képest növekedni fog, pl. további kamatcsökkentések, vagy a kamatstop kivezetése hatására? Ha igen, akkor érdemes lehet inkább még várni. 3. Mekkora a régi hitel végtörlesztésének és az új hitel felvételének a teljes várható egyszeri költsége? Ide kell számítani A. a végtörlesztés díját, ami Magyarországon jellemzően 1-2% (minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél előbbi, jelzáloglevéllel finanszírozott hiteleknél utóbbi a maximum). B. a korábbi hitelfelvételkor a bank által elengedett díjak visszatérítésének az összegét (jellemzően 2-5 éven belüli előtörlesztés esetén írja elő a hitelszerződés), és C. az új hitel felvételének a kezdeti költségeit (különösen a közjegyzői, értékbecslői, földhivatali és folyósítási díjak nem elengedett része tartozik ide). 4. Mennyi idő alatt térül meg a hitelkiváltás? Ehhez meg lehet nézni, hogy az előző pontban felsorolt háromféle költség összege hány havi kamatmegtakarításnak felel meg. Ideális esetben ez nem több 2 évnél, de hosszabb megtérülés esetén is észszerű lehet a hitelt kiváltani. 5. A mostani hiteltartozással megegyező összegű, kamatperiódusú és a hátralévő futamidővel megegyező teljes futamidejű lakáshitellel váltanánk-e ki a hitelt, vagy a végtörlesztés részben megtakarításból történne, és a hitel kamatperiódusán, végső lejáratán is érdemes változtatni? Ez már részben hitelfelvevői preferencia kérdése. Mindezek alapján arra jutottunk, hogy

a már felvett lakáshitelek több mint 10%-ánál érdemes már elgondolkozni a hitelkiváltáson.

A hitelfelvétel előtt állók számára a legnagyobb kérdés most is az, érdemes-e várni a hitelfelvétellel, illetve hitelkiváltással (persze csak ha más szempontok, pl. a lakásszerzés időzítése megengedi ebben a szabad döntést). Mivel a bankok részben a referenciahozamokat veszik figyelembe a hitelek árazása során, ezek alakulása információtartalommal bír arról, mi várható. Ebből a szempontból

egyelőre nem látszik jelentős tér a kamatok további csökkentése előtt:

az utóbbi időben a referenciahozamok csökkenése lelassult, sőt megállt, a legnépszerűbb hosszú kamatperiódusú hiteleknél mérvadó BIRS december közepe óta még emelkedett is kissé.

Ugyanakkor az elmúlt hónapokban sem elsősorban a referenciakamatok, hanem az önkéntes THM-plafon és a bankok közötti verseny határozta meg a lakáshitelek árazását, így mesterségesen alacsonynak tekinthető a mostani kamatszintek. A kamatfelárra vonatkozó visszatekintő számításunk még mindig azt mutatja, hogy a bankok jelentős része minimális, sőt esetenként negatív kamatfelárral kínálja a lakáshiteleit. Ez hosszú távon biztosan nem fenntartható, a lehetőségekhez képest kivételesen alacsonyak tehát a mostani lakáshitelkamatok.

Törlesztőrészletekre és visszafizetendő összegre lefordítva mindez azt jelenti, hogy

egy húszmilliós, húszéves lakáshitel havi terhe most nagy átlagban 150 ezer forint környékén jár a 186 ezres egy évvel ezelőtti csúcshoz képest,

persze még messze van az utoljára 2021-ben látott, 120 ezer forint körüli mélyponttól. A teljes visszafizetendő összeg húsz év alatt most nagy átlagban 36 millió forint, szemben az egy évvel ezelőtti csaknem 45 millióval, és a három évvel ezelőtti alig 28 millióval. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

