Egymás után tűnnek el a környék bankjai, közeledik az igazság órája

Visszafogott volt tavaly az összeolvadások és a felvásárlások (M&A) szempontjából a közép- és kelet-európai régió, sőt a világ bankpiaca is. Ez nem jelenti azt, hogy megállt volna a konszolidáció, ebben továbbra is a hatékony üzemméret elérése, illetve az arról való végleges lemondás a vevők és az eladók elsődleges motivációja. Mostanság gyakran nem találkoznak az eladók árazási elképzelései a vevőkével, de a kamatkörnyezet csökkenésével együtt a banki jövedelmezőség visszaesése várható, ami ismét lendületet adhat a tranzakcióknak – állapították meg a Deloitte szakértői a társaság friss banki M&A-körképének a bemutatóján. Az utóbbi időszak tőzsdei felülteljesítése ellenére még mindig alulértékeltek az európai bankok az amerikaiakkal szemben a részvénypiacon.

A Deloitte Magyarország szakértői a társaság sajtóeseményén elmondták: szerte a régióban visszavetette a háború és az infláció a gazdaság növekedését, de a jövő évre már a legtöbb országban 4-5%-os növekedést várnak, az infláció régiós szinten is egyszámjegyűre zsugorodik. Ennek következtében 2022-ben a korábbi évekhez képest korlátozottabb mértékben, 6-7%-kal nőtt a régiós bankpiacok aggregált mérlegfőösszege, rövid- és hosszabb távon ott várható jelentősebb növekedés, ahol alacsony penetrációval rendelkezik a bankszektor.

A megemelkedett kamatkörnyezet magasabb jövedelmezőséggel járt együtt a bankoknál, ugyanakkor a volumennövekedésüket a magasabb hitelkamatok korlátozták. A kettő együtt azzal a pozitív hatással járt, hogy a konszolidáció folytatásához jelentős tőke áll a bankok rendelkezésére. A magas tőkeellátottság ellenére a bankok tőkearányos megtérülése is magas volt tavaly

a magasabb kamatszintnek,

a működési költségek erős kontrolljának és

a nemteljesítő hitelek hosszú évek óta alacsony arányának köszönhetően,

és egyes országokban 20% fölé emelkedett. A megemelkedett kamatkörnyezet pozitív hatása a bevételek lendületes növekedése, a negatív oldal, a kockázati költségek emelkedése viszont egyelőre nem érvényesült. Ez utóbbiban várható azért némi romlás, még ha ez most még nem is látszik.

A bankok részvénypiaci értékeltségére negatívan hatott a Covid és a háború legnehezebb szakasza is, ma viszont már azon a szinten tartunk ebből a szempontból, ahol a háborús sok előtt jártunk. Hosszú, több évtizedes időtávon viszont nagyon markáns csökkenés látható a bankok értékeltségében, igaz ez a bankok könyv szerinti értékéhez képest és a részvénypiacon belüli súlyt tekintve egyaránt.

Észtországot és Litvániát leszámítva szerte a régiónkban csökkent az utóbbi években a bankszektor szereplőinek a száma, dübörög tehát a konszolidáció, még ha 2023-ban kicsit le is lassult. (A két említett balti ország bankpiacán a fintecheknek van egyre meghatározóbb szerepük.) Hosszú idő óta meghatározó trend, hogy a kisebb méretű bankok kivonulnak azokról a piacokról, ahol nem sikerült megfelelő mérethatékonyságot elérniük, vagy pont fordítva: vásárolnak, hogy nagyobbak és hatékonyabbak legyenek. Ezek a szándékok csak erősítik a bankszektor konszolidációját. Azoknak a bankcsoportoknak, amelyek bizonyos országokban nem rendelkeznek stratégiai piaci részesedéssel (ez 3-5% fölött van az univerzális bankok esetében), azoknak valamit lépniük kell, hiszen üzletileg nem racionális a meglévő piaci részesedés fenntartása.

A mérethatékonyság növelésének vagy az arról való lemondásnak a motivációját mutatja több régiós tranzakció is. Az UniCredit például Romániában megvásárolta az Alfa Bankot, az OTP Bank viszont kivonult ugyanerről a piacról. A várakozásokkal szemben az Intesa viszont nem vonult ki, sőt, megvásárolta a JC Flowerstől a First Bankot. A konszolidációs játék folytatódhat a következő években, hiszen a legtöbb országban még viszonylag magas az 1% alatti piaci részesedéssel bíró bankok száma.

Turbulenciák idején szokott fellendülni az M&A-aktivitás, most „a gyengébbek is relatíve jól elvannak”, ugyanakkor az alacsonyabb kamatkörnyezethez közeledve az eddigi jövedelmezőségi és tőkehelyzet jó alapot teremt ahhoz, hogy aktív legyen a bankpiac a következő években az M&A-tranzakciók szempontjából is Az eladói és a vevői várakozások viszont nem mindig találkoznak: az eladók szeretik tartósnak láttatni a megugrott jövedelmezőséget, a vevők viszont a csökkenő kamatkörnyezet negatív hatására koncentrálhatnak.

Az elmúlt 5 év legnagyobb felvásárlója a bankpiacon a magyar OTP Bank volt (többek között a francia Societe Generale régiós kivonulásának köszönhetően), de nagyon aktív az osztrák Erste és a Raiffeisen, illetve a szlovén NLB is. A legaktívabb eladó az utóbbi időben speciális helyzetéből adódóan az orosz Sberbank és a francia Societe Generale volt, de aktív értékesítő a dán Dankse és a görög Piraeus Bank is.

Ami az árazást illeti, a kétezres évek túlzottan magas értékeltségi mutatói nem tértek vissza mind a mai napig sem, tartósan a könyv szerinti érték körül normalizálódó értékeléseket láthatunk. Ennek van egy olyan negatív üzenete is, hogy túl sok növekedési potenciált nem áraznak bele a tranzakciókba.

A magyarországi tranzakciók közül kiemelkedik az utóbbi időben a Fundamenta MBH Bank általi felvásárlása, a Cetelem Bank Cofidis általi megvásárlása és az Erste 15-15%-os részesedésének anyabanki megvásárlása a magyar államtól és az EBRD-től. Emellett a Duna Takarék MBH Bank általi felvásárlása is említést érdemel. Hazánkban a 2022. végi adatok szerint 10 olyan bank működik, amelynek a piaci részesedése nem éri el az 1%-ot, ezek egy részénél van hajlandóság a piacról való kilépésre, de árazási elképzeléseik sokszor nem találkoznak a vevői elképzelésekkel, így nem tud gyorsan megvalósulni a konszolidáció.

A Portfolio kérdésére válaszolva Márton Albert, a Deloitte pénzügyi tanácsadási üzletágának a partnere elmondta: kicsit olyan a mostani időszak, mintha a bankok nem is bankolnának, hanem óriási magas kamatozású likviditáson ülnek. Ha ezt választják a felvásárlással történő terjeszkedés helyett, az racionális döntés egy darabig, de nem jelenti azt, hogy közben ne nézelődnének a számukra stratégiailag fontos piacokon. Kevés olyan potenciális akvizíciós célpont van viszont, ami pl. egy olasz bank méretéhez képest észrevehető méretű lenne.

Guy Stevens, a Deloitte londoni partnere elmondta: az európai és az amerikai bankszektorban több szempontból is hasonló folyamatok tanúi lehetünk, mint a közép- és európaiban. A részvénypiacon az európai bankok árfolyama az utóbbi időben felülteljesítő volt az amerikaikhoz képest, amit az USA-ban tavaly kitört regionális banki válság és az ezzel kapcsolatos fennálló bizonytalanság indokol. Az európai bankok további tőzsdei felülteljesítését támogatja, hogy könyv szerinti értékükhöz képest alacsonyan értékeltek, miközben tőkearányos megtérülésük többé-kevésbé megfelel az amerikai bankokénak.

A nagybankok, köztük számos régiónkban is működő bank is túltőkésítettnek számít, nagy kérdés, mit kezdjenek ezzel. Rövid távon a részvényeseknek való kifizetést tudják a legkönnyebben választani, de az organikus növekedés és az M&A-aktivitás fokozása is terítéken kell, hogy legyen náluk. Mindazonáltal nagy kihívást jelent számukra, hogy megfelelő felvásárlási célpontot találjanak a megfelelő áron.

A rövid távú döntések eredményeként az osztalékok és a részvény-visszavásárlások jelentős hozammal kecsegtetnek manapság a részvényesek számára: Európában idén 11%, jövőre 12% lehet a részvényesi hozam ezekből, Amerikában ez valahol 6-9% között lehet.

Ami a megvalósult M&A-tranzakciókat illeti, a makrogazdasági és a politikai bizonytalanság miatt kevés tranzakció született a globális bankpiacon is tavaly, és főleg kevés volt az igazán nagy tranzakció. Fontos kivételt jelentett a Credit Suisse UBS általi felvásárlása, ami az érintett bankok méretét tekintve hatalmas, árát tekintve 3,3 milliárd eurós tranzakció volt.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy 2023 nem volt erős év a fintech befektetések szempontjából sem, folytatódott tehát a Covid-járvány elcsengését követően, a hozamkörnyezet emelkedésével együtt 2022-ben megkezdődött lejtmenet. Viszont vannak jelentős növekedési területek, amelyek izgalmasak a befektők számára, ezek közül most a blockchain & digital assets tevékenységek különösen is kiemelkednek.

