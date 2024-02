Mekkora lakáshitelt vehetek fel, ha átlagkereső vagyok? - Kiszámoltuk, szívderítő számok jöttek ki

Lakás(hitel)piac 2024: mi vár ránk idén? Érdekel, mi várható idén a lakás(hitel)piacon! Ott a helyed az online klubon, regisztrálj!

Alábbi cikkünkben arról írtunk, miért nem érdemes halogatni a hitelből történő lakásvásárlást:

Számításunkhoz az MNB adósságfékszabályait használtuk, hiszen 2015 óta ezek azok a korlátok, amelyek meghatározzák, hogy

a nettó jövedelmünkhöz képest maximálisan mekkora havi törlesztőrészletet vállalhatunk (JTM mutató) az adóstárs jövedelmét is figyelembe véve, és

a fedezeti ingatlan forgalmi értékétől függően mekkora hitelösszeghez juthatunk (HFM mutató).

A bankok ezeknél a szabályoknál lazábbat nem, csak szigorúbbat alkalmazhatnak, többek között a PM-rendeletben szabályozott hitelbiztosítéki érték alapján.

VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGHITELEK ESETÉBEN A NETTÓ JÖVEDELEM 25%-ÁIG, 5 ÉVES KAMATPERIÓDUS MELLETT A 35%-ÁIG, LEGALÁBB 10 ÉVES KAMATPERIÓDUS VAGY VÉGIG FIX KAMATOZÁS MELLETT AZ 50%-ÁIG VÁLLALHATUNK JELZÁLOGHITEL-TÖRLESZTÉST.

Kivéve, ha legalább nettó 600 ezer forint a havi jövedelmünk, mert akkor magasabban van ez a határ:

A számításban az adóstársak jövedelme együttesen számít, de az egyszerűség kedvéért mi most egy egyedüli hitelfelvevő lehetőségeit néztük meg abban az esetben, ha az átlagnak, illetve a mediánnak megfelelő keresettel rendelkezik. A legutóbbi, decemberi KSH-adatok szerint

a nettó havi átlagkereset 436 ezer,

a medián (vagyis amelynél a keresők fele rosszabbul, fele jobban keres) pedig 330 ezer forint.

Az átlag jellemzően nagyjából a negyedével múlta felül a mediánt az elmúlt években, most már inkább a harmadával.

Az adósságfékszabályokból és a kereseti statisztikákból könnyen kiszámítható, hogy egy átlagos, illetve egy medián keresettel rendelkező hitelfelvevő maximálisan mekkora törlesztőrészletet vállalhat a jelzáloghitel-felvétel során. A fenti táblázatunkban bemutatott szelektív adósságfék-szabályok miatt

LEGALÁBB 10 ÉVES KAMATPERIÓDUS VAGY VÉGIG FIX KAMATOZÁS MELLETT A LEGMAGASABB EZ AZ ÖSSZEG: 218 EZER, ILLETVE 165 EZER FORINT.

Nemcsak a nominális keresetek emelkedtek több mint 16%-kal az elmúlt egy évben, hanem a lakáshitelkamatok is csökkentek, nagy átlagban nagyjából 3 százalékponttal, és most ugyancsak nagy átlagban 6,5% környékén járnak a Pénzcentrum kalkulátorának aktuális, idén februári adatai szerint. Közelmúltbeli cikkünkben összefoglaltuk, mit ajánlanak most a bankok, személyre szabott kalkulációhoz az említett kalkulátort ajánljuk.

Mindebből már kiszámítható, mekkora jelzáloghitelt vehetünk fel a leggyakoribbnak számító 20 éves futamidő és a legnépszerűbb, 10 éves kamatperiódus mellett.

A MAXIMÁLISAN FELVEHETŐ HITELÖSSZEG ÁTLAGOS NETTÓ KERESET MELLETT EGY ÉV ALATT 19,7-RŐL 29,3 MILLIÓRA, MEDIÁN NETTÓ KERESET MELLETT 19,0-RŐL 15,7-RŐL 22,2 MILLIÓ FORINTRA EMELKEDETT.

A tényleges emelkedés még nagyobb lehet, hiszen míg a kamatoknál a friss ajánlatokból tudtunk kiindulni, a bérstatisztikában nagyjából kéthónapos a csúszás.

Az adott szituációban felvehető hitelösszeg persze a jövedelem típusától, a hitelfelvevő státuszától és az ingatlan elhelyezkedésétől függően is változhat, a bankok, mint említettük, alkalmazhatnak szigorúbb szabályokat is az MNB adósságfékszabályainál. Lehetőség van ugyanakkor arra is, hogy a fentinél nagyobb összeget vegyen fel valaki, például azzal, hogy az éreklődő

az itt bemutatott átlagnál alacsonyabb kamatozású lakáshitelt vesz fel (akár kamattámogatott konstrukciót, ha jogosult),

adóstársat von be (ami házastárs esetén „automatikus” egy jelzáloghitel esetében), illetve

hosszabb futamidőt vállal be, hiszen ezáltal az alacsonyabb törlesztőrészlet még beférhet az adósságfékszabály (pontosabban a JTM mutató) által diktált korlátba.

Adóstárs bevonása nem mindenkinek járható út, és sajnos a hosszabb futamidő vállalása sem csodamódszer: nem emeli meg arányosan a felvehető hitelösszeget. 20 helyett 30 éves futamidőt vállalva például a felvehető maximális hitelösszeg ilyen kamatszintek mellett nem a másfélszeresére növekszik, hanem csak 15-20%-kal, ahogy fenti ábránk példái is mutatják.

