Olyan számokat közölt magáról a CIB Bank, mintha nem is Magyarországon működne

A CIB Bank történetének legsikeresebb éve volt 2023 a társaság vezetői szerint, a 63,9 milliárd forintos rekordnyereség mellett ugyanis a hitel- és betétállománya is messze a piaci átlag felett növekedett. Egy sor olyan növekedési számot közölt a bank, amellyel szembement a negatív piaci trendekkel, többek között a lakáshitel-kihelyezésük is nőtt, miközben a piac lefeleződött . Ma már a bank hitelportfóliója is jobb minőségű a piaci átlagnál, a részleteket minderről egy keddi sajtótájékoztatón ismertették.

Hitelezés 2024 Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója is beszélni fog a Portfolio május 14-ei Hitelezés 2024 konferenciáján, érdemes mielőbb regisztálni a rendezvényre!

Simák Pál elnök-vezérigazgató elmondta: jubileumi év az idei a 45 éves CIB Bank és a 25 éves CIB Lízing életében. Univerzális nagybankként piaci részesedésük alapján jellemzően az 5-7. helyet foglalják el a piacon, ugyanakkor 2023 a bank történetében a legsikeresebb év volt, ugyanis magas megtérülés mellett a nagybankok közül a legnagyobb állománynövekedést érték el.

A BANK BEVÉTELEI 25%-KAL EMELKEDTEK TAVALY, A KÖLTSÉGEK VISZONT CSAK 12%-KAL, ÍGY AZ ADÓZOTT EREDMÉNY 77%-KAL 63,9 MILLIÁRD FORINTRA NŐTT. EZ 21,5%-OS TŐKEARÁNYOS MEGTÉRÜLÉST JELENT,

más bankokhoz képest viszonylag kicsit volt az egyszeri tételek (pl. babaváró hitel fair value: +2-3 milliárd forint) hatása.

Az üzleti állományok messze a szektor átlaga felett teljesítettek:

a hitelállomány 9,0%-kal 1598 milliárd forintra, a betétállomány 12,3%-kal 2396 milliárd forintra nőtt,

miközben hitelportfóliójuk minősége az egyik legjobb a piacon: a nem teljesítő hitelek aránya 1,9%-ra csökkent, a 90 napon túli késedelemben lévő hitelek aránya 0,6%-on stagnált.

Kérdésre válaszolva Simák Pál elmondta: organikus növekedésben gondolkodnak továbbra is (hiszen akvizíciós lehetőségeket nem nagyon látnak), persze úgy, hogy az organikus növekedés ne legyen kifeszített, és ne hozzanak kompromisszumot a hitelportfólió rovására.

A bank lakossági ügyfélszáma 4%-kal nőtt, a vállalati mérsékelten csökkent, de nem a stratégiai szegmensekben. A lakossági hitelek folyósításában tavaly 12,1%-os, a személyi kölcsönöknél 5,6%-os, a babaváró hitelnél 6,1%-os részesedést értek el, a vállalati hiteleknél 4,8%-ost. A személyi kölcsönt leszámítva ezek mind magasabbak az egy évvel korábbinál. A betéti oldalon a növekedés a vállalati ügyfeleknek köszönhető, a lakossági betéteknél ugyanis csökkent a bank piaci részesedése, a vállalatoknál viszont jelentősen nőtt. A digitális ügyfelek aránya 84,1% a banknál, ez az egyik legmagasabb penetrációt jelenti Magyarországon.

Simák Pál elmondása szerint a bank négyéves stratégiai ciklusokban dolgozik, a 2022-2025 közötti jelenlegi ciklus harmadik évében vannak. A stratégia öt alappilére 1. a digitalizáció teljeskörű kiterjesztése, 2. dinamikus növekedés a hitelezésben és a díjbevételt eredményező szolgáltatásokban kiemelt ESG-fókusszal, 3. a kollégák motivációjának és elkötelezettségnek növelése egyszerűsítés és optimalizálás révén, 4. a hitelgépezet erősítése a hitelminőség megőrzése mellett, 5. az IT-architektúra korszerűsítése és stabilizálása. Simák Pál arról is beszélt, hogy az ESG kiemelt figyelmet élvez náluk, a vállalatirányításban és a hitelezésben is egyre nagyobb a hangsúlya az ilyen szempontoknak, elismeréseik jelentős részét pedig a dolgozói elégedettségnek köszönhetően kapták.

Ami a várható piaci trendeket illeti, az alábbiakat említette az elnök-vezérigazgató: 1. növekvő fogyasztó hitelezés és intenzív kisvállalati hitelezés, 2. csökkenő, de még mindig magas infláció, főleg az első félévben, 3. ESG-trendek további gyorsulása, jogszabályi megfelelés, 4 folyamatos és erőteljesen digitalizáció a teljes piacon, 5. kiber-csalás megelőzés, 6. a mesterséges intelligencia használatának erősödése.

A GDP-ben a tavalyi 0,9%-os csökkenés után 2,5%-os emelkedést várnak a bank elemzői, a tavalyi 14,0% után idén 6,7%-ra, jövőre 5,3%-ra csökkenő átlagos BUBOR-szint mellett,

ami támogathatja a hitelezést, az átlagos forintárfolyam a tavalyi 381 forint után 386 forint körül lehet.

Dr. Simák Pál CIB Bank, elnök-vezérigazgató Dr. Simák Pál 1997-ben szerzett a Torontói Egyetem Alkalmazott tudományok mesterképzésén diplomát. Bölcsészdoktori (PhD) végzettségét 1999-ben szintén Torontóban szerezte. 1997-ben az egyetem Technoló Tovább … Tovább Dr. Simák Pál 1997-ben szerzett a Torontói Egyetem Alkalmazott tudományok mesterképzésén diplomát. Bölcsészdoktori (PhD) végzettségét 1999-ben szintén Torontóban szerezte. 1997-ben az egyetem Technoló

Vállalati és lízing üzletág

A vállalati és lízing üzletágról Szabó Balázs vezérigazgató-helyettes elmondta: év végén 179 nagyvállalati és 1666 kkv-ügyféllel rendelkeztek, ez összesen 20%-os emelkedést jelent egy év alatt az 1 milliárd forint feletti cégekkel foglalkozó vállalati üzletágban. A piaci átlag felett növekedett tavaly az üzletág, 18,7 milliárd forintnyi új ESG-finanszírozást vállaltak, stabil volt a pozíciójuk a lízingben, a flottafinanszírozásban például 23%-kal növelték az új finanszírozást, a késedelmes arány itt mindössze 1,2%. Az Intesa Sanpaolo leánybanki divíziójának a bevételeihez 20% felett járultak hozzá.

A piacon a negyedik legtöbb új ügyfelet (158 darab) akvirálták az 1 milliárd forint feletti árbevételű cégek körében, piaci részesedésük ezzel 11,3% volt, idén a harmadik helyet tűzték ki célul. A bank vállalati üzletágának a hitelállománya tavaly 11,4%-kal nőtt, a vállalati megtakarítások esetében egészen magas, 21,9% bővülést mutattak fel. Hitelpiaci részesedésük 4,3%-ról 4,8%-ra emelkedett, nem teljesítő hiteleik aránya 1,7% volt. Lízingpiaci részesedésük 8,4%-on stagnált 2,6%-os újkihelyezés-növekedés és 6,9%-os portfólióbővülés mellett.

Idén a piac egészében csak minimálisan emelkedő hitelvolumenre számítanak, továbbra is limitált beruházási kedv mellett, a 2023-as vállalati mérlegek visszaesést mutathatnak, az ellátási láncok finanszírozása viszont regionálisan és globálisan is egyre fontosabb lesz. A lízing oldalon is visszafogottak a várakozások, a személyautók piaca átalakulóban van, és különösen az agráriuman pesszimisták a gépereskedők, mindez összességében stagnáló kihelyezéseket jelenthet idén.

A Portfolio kérdésére Szabó Balázs elmondta: vannak cégek, amelyek igénybe veszik a BUBOR-nak megfelelő kamatszinten felvehető piaci hiteleket (ezt a kormány és a bankok megállapodása tesz lehetővé február 1-je és április 30-a között), de ez az időszak rövid ahhoz, hogy alapjaiban írja át a vállalati hitelpiac trendjeit.

Szabó Balázs CIB Bank, vezérigazgató-helyettes 2018 októberétől Szabó Balázs vezérigazgató-helyettesként vezeti a CIB Bank vállalati területét. Szabó Balázs az MKB Banknál kezdte szakmai pályafutását 1998-ban, ahol több mint másfél évtizedig dolgo Tovább … Tovább 2018 októberétől Szabó Balázs vezérigazgató-helyettesként vezeti a CIB Bank vállalati területét. Szabó Balázs az MKB Banknál kezdte szakmai pályafutását 1998-ban, ahol több mint másfél évtizedig dolgo

Lakossági és kisvállalati üzletág

A lakossági és kisvállalati üzletágról Simák Pál elmondta: a lakáshitelezésben elért 12%-os piaci részesedésük annak köszönhető, hogy a piaccal szembe menve új kihelyezésük emelkedett. A személyi kölcsönöknél 75%, a számlanyitásoknál 36% a digitális csatornák aránya, a lakáshitel-igényléseknél ez 12%. Rengeteg ügyfélelégedettség-növelő intézkedésük van, és kiemelt figyelmet fordítanak az ügyfelek korfájára egy külön fiatalstratégia részeként, a 24 év alatti ügyfelek aránya a portfóliójukban már 12%.

A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOKNÁL MINTEGY 200 MILLIÁRD FORINTOT TERELTEK ÁT BETÉTBŐL MAGASABB HOZAMOT ÍGÉRŐ ÉRTÉKPAPÍROKBA, AMI A LAKOSSÁGI BETÉTÁLLOMÁNY NEGYEDÉT JELENTI. A TELJES LAKOSSÁGI VAGYONT ÍGY 9%-KAL NÖVELTÉK.

A kisvállalati üzletág hitelállomány közel 10%-kal emelkedett tavaly, a megtakarítások itt 9%-kal bővültek. A szeéchenyi Kártya Programbana negyedik legnagyobb szereplők voltak, a folyószámlahiteleknél 6%-os, a likviditási hiteleknél 9%-os részesedéssel. A 300 millió - 1 milliárd forint árbevétel közötti ügyfélkörn akvizíciójában 13,5% volt a piaci részesedésük, ami a 3. helyet jelenti a piacon.

Idén a CIB Bank a lakossági hitelezés egyértelmű növekedésére számít kiemelt ESG- és digitalizációs fókusszal, a kisvállalati piacot is segítheti a recesszióból való kilábalás. Dinamikus ügyfélszám-növekedést terveznek.

Kérdésre válaszolva Simák Pál elmondta: a január 1-jétől elérhető CSOK Plusz első számai volumenben kissé magasabbak, daraszámban kissé alacsonyabbak a várakozásaiknál.

A Portfolio kérdésére Simák Pál elmondta: idén februárban élesítettek egy új fejlesztést, amely lehetővé tette akár 15 millió forintos személyi kölcsön bevezetését is, amely jelenleg a legnagyobb elérhető hitelösszeg a piacon. Komplex scoring rendszeren alapuló kockázatalapú árazást vezettek be, és tapasztalataik szerint a nagyob összegű hitelek visszafizetésének a valószínűsége még magasabb is a kisebb összegeknél. Az energetikai felújítások kedvezően hatnak erre erre a piacra.